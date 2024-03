"Cuando tienes hijos las prioridades cambian"

Lucía y Raúl, ahora de 20 y 15 años, llegaron para cambiar por completo la vida de David y Rosi, dos de los protagonistas del documental Terapias de Pareja, dirigido por Gaizka Urresti. Seleccionados por los productores tras un castin en el que se realizaba «una cartografía de las relaciones sentimentales», su historia de amor ha dejado de ser completamente privada para que otras parejas puedan aprender de su caso, así como de los de las otras cuatro parejas que salen en la película.

Entre la realidad y la ficción, David y Rosi aseguran que lo que es impepinable es que los hijos, por mucho que se les quiera, rompen esquemas. «Mi mirada es bastante crítica. Para empezar, yo pienso que la maternidad está sobrevaloradísima. Desde el egoísmo más puro, yo no quería tener hijos, no quería complicaciones», reconoce Rosi. Por circunstancias de la vida, finalmente los aragoneses han acabado teniendo descendencia, y por partida doble. «Eso sí, una vez que los tienes, matarías por ellos», subraya.

Lo cierto es que la relación de pareja entre ambos sufrió una transformación «inevitable», pero que, en su caso, no llegó a comprometer en ningún momento la estabilidad de su unión. «Una vez que nació Lucía (su primera hija) te das cuenta de que las prioridades cambian y de que lo más importante es el bienestar del bebé», analiza Rosi. «Afortunadamente, nuestros cimientos eran sólidos y no hubo problemas más allá de los habituales», subraya. En esa misma línea se manifiesta David: «El instinto de protección es tan salvaje que, sin querer, no te centras en la pareja y sí en los hijos. Tienes ahí un gusano que te exige mucho más de lo que estás acostumbrado a dar. Hace que tu relación no tiemble, pero sí que cambie. Afortunadamente hemos ido siempre muy a la par».

Frente al espejo

La pareja asegura que los primeros años de vida llevaron relativamente bien la crianza. «La verdad es que, con ayuda familiar, pudimos organizarnos. Los biberones fue lo más fácil», ironiza David. La cosa se puso más peliaguda cuando llegó el primer día de colegio. «Nuestras mayores discusiones han venido por los horarios», explica Rosi, que admite que ella es más cuadriculada y su marido más laxo en ese aspecto. También en lo referente a lo educativo hubo alguna fricción. «Ella es más cerebral y yo delegué un poco. Delegué en Rosi porque veía que yo no llegaba y ella me exigía más», recuerda David.

Otro de los aspectos dificultosos que más destaca la pareja cuando llegaron los hijos son los cambios internos a nivel personal que también han sufrido. «Te hacen ponerte frente al espejo continuamente», asegura Rosi. «Tienes que pausarte, hacer mucho ejercicio de autolectura, tratar de no dar demasiados pasos en falso y de abrir tu mente» reflexiona. «Cada uno tenemos un rol dentro de nuestra familia, pero me he dado cuenta de que la paternidad es un reto para el que nadie te prepara y vas aprendiendo muchas veces a base de golpes», relata David.

Actualmente, la pareja zaragozana cree que «lo peor ya ha pasado», se consideran unos buenos padres y se muestran satisfechos por cómo han gestionado su nueva faceta vital durante las dos últimas décadas. Sin embargo, tanto Rosi como David reconocen que han tenido que sacrificar mucho tiempo para el cuidado de sus hijos y se lo han quitado a la atención de su relación. «Pierdes mucha parte de tu intimidad. A veces echamos mucho de menos nuestra vida de antes de ser padres».

