¿Qué es el FOMO? El miedo a estar ausente, la nueva fobia social que ataca a los jóvenes

Patricia Marín asegura a sus 21 años que después de la pandemia vivió una necesidad obsesiva de vivir experiencias. «Poco antes del confinamiento sufrí depresión y, entre los meses que vivimos encerrados en casa junto a los que yo pasé por esa enfermedad, tenía la sensación de que me estaba perdiendo muchas cosas», rememora la joven zaragozana.

Es por eso que «en cuanto nos dejaron salir, para mí comenzó una época de hacer planes sin parar», asegura. Ella se describe como una persona a la que el ocio nocturno y los planes sociales «nunca me han motivado en exceso». Sin embargo, recuerda que, durante los años 2022 y 2023, «había meses que salía todos los fines de semana por esa sensación de haberme perdido muchas experiencias en el pasado, aunque ese tipo de planes no me gustaran».

La mayoría de las veces, Patricia asegura que no disfrutaba porque «lo que en verdad quería era estar en casa, pero me forzaba a hacerlo por ese miedo». Las pocas veces que decidió rechazar los planes que le proponían explica que esa noche no podía dormir. «Sufría insomnio y ansiedad, recuerdo que me pegaba horas al teléfono revisando los mensajes y las redes sociales de mi novio y mis amigos para ver qué estaba pasando», cuenta.