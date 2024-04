El desconocido paso de MotoGP por Zaragoza

Para que llegue el espectáculo de MotoGP a prácticamente todos los lugares del planeta, alguien tiene que asegurar que, además de los pilotos, sus motos viajen todos los kilómetros necesarios (alrededor de 85.000 cada temporada), así como lo debe hacer también todo el material necesario para su puesta a punto. Cuando ese transporte se puede hacer por carretera, cientos de camiones son los encargados de portar la delicada mercancía, pero cuando se trata de cruzar mares y océanos, son los aviones los que deben hacerlo. Para ello, Dorna Sports, la empresa que organiza el Mundial de Motociclismo, lleva más de un lustro confiando en el aeropuerto de Zaragoza y en una empresa de logística aragonesa, Sesé.

El grupo zaragozano, sin ir más lejos, se ha encargado del traslado del paddock desde el aeropuerto de la capital aragonesa, tras llegar por carretera desde Portugal, hasta su destino, Estados Unidos, donde este próximo fin de semana se celebra el Gran Premio de Las Américas en el circuito de Austin. «No es un trabajo que pueda hacer cualquiera», comienza advirtiendo Imanol Basurko, responsable de Sesé en el aeropuerto de Zaragoza. Y es que cuando se apagan los motores en los circuitos comienza la acción para los encargados de la logística. Las motos llegan en enormes cajas de madera que se preparan, securizan, se pesan y se preparan y se distribuyen en los aviones. «Es una tarea muy laboriosa. Las normativas de seguridad y aduaneras son complejas y debemos cumplir con cada una de ellas para que pasen todos los controles», explica Basurko.

Prohibido fallar

La logística aeroportuaria es siempre complicada y la operativa general que implica las gestiones con Dorna hacen que este trabajo exija dar «el 120%» a los 87 trabajadores de Sesé involucrados en un trabajo que no admite errores. «Sabemos para quién trabajamos. No podemos fallar. Con un cliente de estas características las repercusiones serían gigantescas. Debemos dar un servicio de excelencia y ser muy cuidadosos», confiesa el responsable del grupo zaragozano. A esa precisión y fiabilidad necesaria se le suma la presión de ser siempre puntuales. «Tenemos unos tiempos muy marcados y hay que cumplirlos sí o sí. Las motos tienen que estar en el circuito a su hora. No hay otra opción», relata Basurko.

Esquema logístico del transporte del material de MotoGP / Sesé

Por el momento, la unión entre Dorna y Sesé ha sido muy fructífera y desde la empresa aragonesa se muestran enormemente satisfecha con esta colaboración. «Para nosotros es un tremendo orgullo que nos hayamos podido ganar su confianza», afirma un Basurko que reconoce que han tenido que desarrollar su capacidad de adaptación para cumplir con las exigencias del Mundial de Motociclismo.: «Transportamos un material muy peculiar, muy sensible y con un alto coste económico, por lo que cualquier precaución es poca para nosotros».

No obstante, para Sesé la posibilidad de trabajar con una marca tan reconocida a nivel internacional como MotoGP le otorga al grupo aragonés «un sello de calidad» que al final se convierte en una publicidad impagable a la hora de atraer a nuevos clientes. Por todo ello, las alrededor de 380 toneladas que se encarga la empresa zaragozana de transportar cada vez que Dorna requiere sus servicios son un peso que desde Sesé cargan con mucho gusto.

Las motos viajan en cajas de madera dentro de los aviones / ANGEL DE CASTRO

El de estos últimos días es el segundo traslado que se realiza desde el aeropuerto de Zaragoza durante el presente Mundial de Motociclismo. Antes que el viaje hasta Austin, las motos de MotoGP, Moto 2 y Moto 3 aterrizaron en la capital aragonesa provenientes de Qatar y, casi con total seguridad, lo volverán a hacer dentro de unos meses cuando tengan que volver a entrar desde Malasia al continente europeo para la última prueba del mundial en Jerez. Será entonces cuando Sesé vuelva a activar su maquinaria logística para que el espectáculo pueda continuar. Porque aunque sea una estancia para muchos desconocida, el paso de MotoGP por Zaragoza y el trabajo de la empresa aragonesa son claves para que se puedan enchufar los semáforos en otro rincón del mundo.

