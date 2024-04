La presidenta de las Cortes no se siente "ni más ni menos autonomista" a una semana del Día de Aragón

"No es el día para hacer balance". Así ha arrancado la jornada Marta Fernández, presidenta de las Cortes de Aragón, en un desayuno informativo con los medios de comunicación de la comunidad celebrado en el Palacio de la Aljafería. Con todo, era inevitable que saliesen a la palestra algunas de las cuestiones clave que han rodeado a Vox desde su entrada en las instituciones autonómicas.

Fernández ha reconocido que la posición del partido ultraderechista es "centralista", pero ha reivindicado que respetan "la ley, la Constitución y la estructura parlamentaria". Aunque, eso sí, su posición personal no ha variado ni un ápice desde que es la segunda autoridad de la comunidad: "No soy ni más ni menos autonomista que antes de esta legislatura".

La presidenta -acabado en 'a', como ha reiterado que le gusta que le llamen- también ha reconocido que la crispación "es evidente" y que la anterior legislatura, en la que debutó como parlamentaria, "no fue ni mucho menos como esta". Pese a ello, Fernández ha matizado que la tensión existente entre los partidos políticos no deja de ser "un reflejo de la política nacional". No ha querido desvelar tampoco la presidenta el mensaje que lanzará dentro de una semana, en el que será su primer 23 de abril. Un Día de Aragón en el que, como siempre, la cuatribarrada volverá a iluminar la Aljafería.