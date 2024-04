A fondo | El aleteo vasco y catalán se siente en Aragón

Entre la estabilidad política del País Vasco, con una regularidad cerrada en las convocatorias electorales que es la muestra de ciclos estables y continuados de gobernabilidad, y la provisionalidad de la política catalana desde la segunda legislatura de Artur Mas en 2012 se mueve el futuro inmediato no solo de este territorio sino del conjunto del Estado español, y como parte de este y por vecindad, directamente a Aragón.

Mientras todo el mundo mira a Cataluña y a los resultados del 12 mayo, por lo decisivos que pueden ser para la continuidad de la legislatura nacional los resultados de Junts + Puigdemont per Catalunya, más por si son negativos para el líder de la formación que por si tiene alguna posibilidad de gobierno compartido, el primer asalto se juega en Euskadi. La posibilidad de una ruptura de la hegemonía del PNV al frente de la Lehendakaritza desde 1980 hasta ahora menos un breve periodo de 3 años con Patxi López al frente gracias al acuerdo PSOE-PP abre un nuevo periodo que promete ser perdurable en el tiempo. Las jóvenes generaciones han visto en EH Bildu la alternativa nacionalista a lo ya conocido hasta ese momento, y con una capacidad de enganche en los asuntos sociales y medioambientales de futuro, minusvalorando el pasado reciente de parte de la formación abertzale. El empuje de ese movimiento aún con el difícil equilibrio de no condenar, pero lamentar el daño hecho por la banda armada ETA parece imparable.

Un bloque 'atrapalotodo'

EH Bildu, ha crecido al actuar como un bloque «atrapalotodo» y no como partido nicho, fue la fuerza política más votada en el conjunto de País Vasco y Navarra, y la que más alcaldías consiguió en las pasadas elecciones municipales de 2023. Aragón se revela con un poder geoestratégico para la idea de soberanía nacional tal como la conocemos en la Constitución del 78, en el medio de dos comunidades en las que las fuerzas centrífugas tienen mayor peso que las centrípetas. En votos claramente en el País Vasco, aunque un tercio de los votantes que eligieron la papeleta abertzale no se declara ni siquiera independentista. La repercusión de estos movimientos los es para todos, porque en la política interdependiente en que vivimos los movimientos en un territorio, crean ondas expansivas en el resto.

Del mismo modo, los acuerdos PP-Vox en las comunidades autónomas que no retrasaron el momento, como en Aragón, al paso de las generales llevaron a la movilización contra ese acuerdo en el ámbito estatal y posibilitó un nuevo gobierno PSOE- Sumar. Este Gobierno apoyado por las fuerzas nacionalistas periféricas e independentistas ha sido la diana donde dispara el nuevo núcleo del poder del PP, las comunidades autónomas, cuyos jefes de gobierno entre ellos Jorge Azcón se desdobla en su papel institucional de presidente de Aragón y en el de barón del Partido Popular contra Sánchez apuntalando la labor de oposición de Nuñez Feijóo. El resultado en Euskadi, con un Partido Popular como fuerza irrelevante en la gobernabilidad no va a tener repercusión alguna en nuestro territorio, situación distinta es la del PSOE que necesita no bajar de un resultado de 10 escaños para mantener el estatus quo actual y no seguir perdiendo poder territorial. Las elecciones gallegas fueron un paso más en ese decalaje que empezó en julio de 2023, y que esperan frenar en las vascas y catalanas, para que los procesos de renovación de los congresos regionales se encaren con la esperanza de poder remontar los últimos resultados.

El papel de Salvado Illa

En clave interna de los socialistas, es más importante el resultado de las elecciones catalanas. Si el PSC obtiene una victoria que le permita gobernar con ERC o incluso con Junts, porque Salvador Illa es el político pragmático que igual negocia la Diputación de Barcelona con el partido de Puigdemont como el apoyo del PP al alcalde socialista de Barcelona, no solo dará estabilidad al gobierno de Pedro Sánchez sino que la relación con nuestra comunidad vecina muy vapuleada por las consecuencias del 1 de octubre del 2017, de la fuga de empresas, del boicot comercial, del litigio de los bienes religiosos, de los juegos olímpicos de invierno se vería suavizada. Habrá que ver si en las dos direcciones, si también Aragón, para algunos líderes políticos, seguía siendo un muro con el que parar el nacionalismo periférico o las relaciones de colaboración se intensificaban.

El trasvase

El problema de gestión de la cuenca del Ebro o de la energía seguirá abierto con la victoria de unos o de otros, porque ante las necesidades cada vez más acuciantes de Cataluña, si comparten gobierno del mismo color político será difícil no atender las demandas de una situación de urgencia, y si lo es de alguno de los partidos nacionalistas la negociación deberá mantenerse abierta por la continuidad del gobierno central.

El espacio a la izquierda de la izquierda muy reducido ya en Aragón, y con Chunta Aragonesista como principal superviviente va a mirar también el resultado de las elecciones vascas en las que la división entre Elkarrekin Podemos y Sumar los lleva como ha ocurrido en gran parte del país a no obtener representación institucional, y la ruptura de En Comú P odem con todos los acuerdos catalanes tendrá consecuencias electorales ante estas elecciones anticipadas. La articulación de este espacio con Yolanda Diaz al frente entra en un periodo de reflexión para sobrevivir.

Puede que todas estas interrelaciones se modifiquen en una dirección bien distinta, si lo que consiguen ambas elecciones es que el PNV decida por el desgaste electoral en su territorio ser el apoyo más estable a Pedro Sánchez, romper este acuerdo o si ante un mal resultado de Puigdemont en las elecciones catalanas, Junts una vez aprobada la ley de amnistía cuando vuelva del Senado al Congreso, decida entorpecer todavía más la legislatura nacional, y entonces, nos encontraríamos con elecciones generales a final de año. Esta paralización de la vida política nacional por unos meses más, después de la previsible victoria de la derecha en las elecciones europeas, nos recolocaría a todos en otra posición, Aragón incluido.