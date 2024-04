Aragón pide a Sanidad la convocatoria urgente de una reunión para abordar la falta de médicos en el medio rural

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha enviado una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, para solicitar la convocatoria urgente de un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que trate, en exclusiva, sobre la búsqueda de soluciones conjuntas a la falta de profesionales sanitarios en el medio rural.

Este requerimiento llega tras la finalización, este miércoles, del proceso de adjudicación de plazas MIR, que ha dejado un total de 246 vacantes (casi un 10% de las ofertadas)en la especialidad de Medicina de Familia, 17 de ellas en Aragón y todas en el medio rural, en los sectores sanitarios de Barbastro, Calatayud y Alcañiz.

Asegura el consejero en la misiva que esta situación se agravará porque de los casi 1.375 médicos de familia que ejercen en Aragón, 299 se jubilarán entre 2024 y 2027.

"Las plazas desiertas van a complicar la situación de los centros de salud durante el verano, cuando falta personal para cubrir las vacaciones de los profesionales", ha asegurado Bancalero; quien ha hecho hincapié en que esta situación "supone un riesgo para la sostenibilidad en el ámbito de la medicina rural, que ve con preocupación la falta de relevo de los profesionales que van alcanzando la edad de jubilación".

"Las señales de alarma son evidentes y un buen gestor se preocupa no solo por el ahora, si no que planifica soluciones. Dada la preocupante situación, las medidas deben ser inmediatas para tener efecto a medio y largo plazo", le pide a la ministra. Además, el consejero critica el actual sistema formativo nacional que "no está siendo capaz de proveer especialistas al ritmo suficiente" para abordar ese relevo" lo que pone en riesgo la prestación de asistencia sanitaria a los ciudadanos".

Además, Bancalero le explica a la ministra, a la que tutea, las medidas puestas en marcha desde Aragón, como ofrecer incentivos a los que terminan ahora su formación especializada " no solo económicos, sino también formativos, de flexibilidad, de conciliación familiar porque mirando al futuro, queremos asegurar la asistencia sanitaria en todo Aragón, independientemente del lugar donde se viva". Esta medida no cuenta con el beneplácito de muchos de los profesionales sanitarios.

Precisa el consejero de Sanidad que la falta de profesionales debe abordarse en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y por eso ha reclamado un Consejo Interterritorial que analice, estudie y busque soluciones conjuntas "a la falta de profesionales sanitarios en el medio rural, adicional a la creación de la Comisión de Atención Primaria y Comunitaria".

En el caso de Aragón, le explica a Mónica García, las peculiares condiciones de la comunidad por tener un territorio extenso, con gran dispersión geográfica, con una población envejecida y una alta carga de cronicidad, que obliga a "mantener una gran estructura y a ofrecer recursos asistenciales en Atención Primaria". Por eso, señala que va a impulsar la creación de un grupo de trabajo entre todas estas comunidades autónomas con el propósito final de atraer profesionales a las zonas más despobladas".