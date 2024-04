En Aragón ya son 20 las denuncias por desapariciones forzadas de niños

En Aragón ya hay registradas un total de 20 denuncias por desapariciones forzadas de niños recién nacidos y menores. Un dato que no refleja la realidad que sufren muchas familias de la comunidad. Así lo explicó ayer Neus Roig, presidenta del Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Menores, en la Jornada de Estudio sobre La desaparición forzada de recién nacidos en España. Memoria democrática y reparaciónn, organizada por la Fundación para la Clínica Psicoanalítica de Orientación Lacaniana (FCPOL) y el propio observatorio. Roig incidió en que esos casos no son únicos y añadió que el problema está en que «la mayoría de víctimas no denuncian».

Los principales motivos por los que «los afectados deciden investigar por su cuenta» son, según la presidenta, evitar un proceso judicial que «no suele llegar a ningún puerto en la mayoría de los casos» y que «únicamente desmoraliza» a las víctimas de estos «delitos».

Roig puso de ejemplo lo ocurrido en Cataluña donde, según señaló, hay 400 denuncias de desapariciones forzadas. «Sin embargo, en Maternidad de Barcelona ya han ayudado a entregar 2500 identidades», enfatizó para demostrar la «descompensada» proporción de lo que son las denuncias y «lo que en realidad suponen las búsquedas».

Un trabajo que llevan realizando desde 2010 y en el que es «crucial seguir luchando» para que la gente «no olvide lo que ha pasado y más con todo el revuelo de la derogación de la Ley de Memoria Democrática y la situación sociopolítica que vivimos», declaró Eugenio Díaz, responsable del Plan de Actuación en la FCPOL y miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP).

Unas declaraciones que compartió Julian Casanova, historiador y profesor de la Universidad de Zaragoza, durante la primera mesa redonda de la jornada: El contexto histórico de la desaparición de recién nacidos en España y el sufrimiento de las víctimas. Casanova insistió en que este tipo de investigadores no significan «remover el pasado, sino darle dignidad a las personas que han sufrido este tipo de delitos. Son darle sentido al pasado». Añadió que es necesario que «la memoria democrática desarrolle estos casos y le de apoyo necesario a las víctimas» porque, incidió, «lo que se empeñan en olvidar o en ocultar se repite».

Desde el Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Menores y el FCPOL llevan años colaborando con el objetivo de que «todo aquel que busca a un familiar se pueda encontrar con él y darle un abrazo», declaró Roig.

