Ángel de Castro: "Lo que más me gusta es que se diga que he sido un buen compañero"

Ángel de Castro, recientemente jubliado tras más de 40 años como fotoperiodista, recibe este viernes, 3 de mayo, el premio a la Trayectoria de la Asociación y el Colegio de Periodistas de Aragón.

Hace tiempo que no le veía por la redacción, creo que se le han ido de las manos las vacaciones...

Sí (ríe), pero me he acostumbrado rápido.

¿Le ha hecho ilusión el premio a la trayectoria?

Me ha hecho ilusión. No me lo esperaba, es la verdad, pero presentaron la candidatura los compañeros fotógrafos y me han votado los compañeros, así que me ha hecho ilusión, claro, porque además no es por una foto en concreto, es por la trayectoria.

Ya que es por ella, repasémosla un poco, ¿cómo se aficionó a esto de la fotografía?

En realidad me viene por mi padre, que no era fotógrafo pero era aficionado, e hizo un curso por correspondencia. Entonces no había tutoriales ni nada de eso. Nos mandaban a casa libros, apuntes, y también una caja gigante con un laboratorio de revelado, con ampliador, líquidos... Recuerdo que lo montábamos en el baño, y cuando revelábamos las fotos y empezaban a salir, para mí era como magia. Yo tenía once años. Así que me aficioné, y después de unos años empecé en la escuela de artes; no había especialidad de fotografía como tal, pero sí una asignatura dentro de la especialidad de técnicas de volumen (escultura).

¿Ahí ya tenía claro que quería ser fotógrafo?

No, no me lo planteaba como una profesión, me parecía muy difícil, y no me venía de tradición familiar. Pero empecé a colaborar, mientras estudiaba, con Zaragoza deportiva, un periódico deportivo de entonces. Empecé con Fernando García Luna, el fotógrafo de plantilla, y yo estaba un poco de becario, que entonces se decía aprendiz. Empecé a coger más trabajos, de colaborador, y me llamaron para el Heraldo del lunes, que luego absorbió Heraldo cuando pasó a publicarse todos los días. Allí ya estuve siete años, dos de colaborador y luego en plantilla, y aprendí un montón, ya como fotoperiodista. Y en 1990 se abrió EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en el que estaba Rogelio Allepuz de jefe de fotografía, y entre él y Juancho Dumall me llamaron y me pareció un proyecto chulo, con el Grupo Zeta entonces detrás. Y trabajar con Rogelio, con el que me llevaba muy bien y al que admiraba, pues era genial. Yme gustó.

De Castro, momentos antes de la entrevista. / Jaime Galindo

Se nota que le gustó, se ha pegado más de 30 años... ¿Qué diría que tiene que caracterizar a un buen fotoperiodista, y lo diferencia de otras clases de fotógrafo?

Yo diría que tiene que tener, además de técnica, como cualquier fotógrafo, una visión. El fotoperiodista es más de intuición, de rapidez, de reflejar algo que está pasando, que no puedes organizar. Es diferente por ejemplo a organizar un bodegón, que, ojo, es muy difícil; pero en esto no puedes manipular la realidad, tienes que reflejar lo que está pasando, ver lo que el resto no ve, tener ese ojo, que se dice. Es lo que pasa ahora con los móviles, todo el mundo puede hacer fotos, pero no todo el mundo lo hace con esa intención.

Mencionaba a Rogelio Allepuz, ¿qué referentes tiene?

Hay muchos, pero nos quedaremos con Rogelio, porque además de amigo, como profesional era buenísimo. Recuerdo cuando yo trabajaba en Heraldo y él en El Día, que llegaba, estaba un momento, echaba la foto, y cuando al día siguiente la veías, pensabas, ¿pero cómo lo ha hecho, si parecía que no hacía nada? Ha sido de lo mejor que ha habido.

Y en cuanto a usted, desde que se jubiló hace unos meses, y más aún desde que se anunció este premio, le han llovido los elogios, ¿cuál le satisface más?

Lo que más me gusta es que los compañeros digan que he sido buen compañero. Es una cosa que haces sin darle importancia, pero cuando te lo dicen la verdad es que gusta.

¿Y cuál es su peor momento en particular?

Lo peor que me ha tocado ha sido la pandemia. También los sucesos, que son lo más desagradable y a mí nunca me han gustado. Por mucho que estés trabajando y tengas una cámara de por medio, estás ahí, viéndolo, oliendo en un incendio… Y me refiero a todos, siempre se habla de los atentados porque es lo más trágico que ha pasado en Zaragoza, pero cualquier tipo de suceso la verdad es que deja huella.

¿Y lo mejor?

La Expo por ejemplo, no solo la celebración sino ese momento de alegría cuando se eligió Zaragoza como sede, en París. O, en París también, la otra gran alegría, ver a nuestro Zaragoza ganando títulos europeos, o las copas del Rey. Éxitos deportivos ha habido muchos, también en el baloncesto, las chicas el año pasado en la Copa de la Reina… Todo lo que rodea al deporte es bonito, no solo los éxitos, también la emoción, lo que genera antes de los partidos… Y en el sentido de alegría me gusta mucho la lotería. Aunque sea un día de mucho trabajo, pensar que media hora antes está alguien trabajando en su taller y luego le estás tú haciendo una foto, ya millonario...

De Castro, mirando un negativo del archivo de EL PERIÓDICO. / Jaime Galindo

¿Echa de menos estos momentos o lleva bien la jubilación?

El trabajo, no nos vamos a engañar, no lo echo de menos (ríe). Pero el ambiente de la redacción, el trato con los compañeros, sí. Cuando estás no lo valoras, pero se forma una familia, y aunque intentes mantener el contacto, se echa de menos. Pero la jubilación la llevo bien, la llevo bien. A ver, sigo haciendo cosas, hace poco estuve dando una charla en un instituto, y ahora estoy preparando para un calendario para la asociación Nupa, de niños que sufren una enfermedad rara, me pidieron como favor una foto para un calendario a nivel nacional que vamos a quedar con Kase.O. Estas cosas siempre que las puedo hacer, las hago. Y mi ilusión también es hacer un libro, pero estamos aún mirando cómo.

¿El libro incluirá anécdotas? Porque en 40 años de profesión tiene que tener unas cuantas…

Alguna hay, sí. Recuerdo en los primeros años, que había habido una revuelta de estudiantes, y cerca de casa de mis padres le hice una foto a un policía, motorista, recuerdo, que estaba esposando a un joven con la frente contra la pared. La publicamos y al día siguiente me llamaron los dos… para que les hiciera una copia, que les hacía ilusión (ríe). Y una vez haciendo fotos de los pasajeros que bajaban de un avión, me vino un hombre, muy educado, a pedir si podía no sacarle en la foto, porque la que llegaba con él en el avión no era su mujer. También me viene ahora la memoria un partido en Utebo, se estaban jugando algo, y yo estaba en la valla, con el público, y estábamos estrenando las cámaras digitales. Hubo una falta que el árbitro pitó fuera del área pero en las fotos se veía que había sido penalty, y los del público, como lo estaban viendo en la cámara, protestaban y llamaban al árbitro para que lo viera. No vino, pero al final del partido sí que se la enseñé, y me dijo: “No me j…, esta no la publiques, ¿eh?” (ríe).

O sea que fue usted el primer VAR…

Sí, no había caído pero lo fui (ríe).

Nombraba lo digital, supongo que habrá sido el gran cambio tecnológico en su carrera.

Bueno, primero fue el paso del blanco y negro al color, que era muy complicado, porque el blanco y negro se revela más fácil, con el color la latitud que tienes de margen es más crítica… En fin, cuestiones técnicas. Luego ya el otro cambio fuerte fue al digital, porque además al principio las cámaras no daban calidad, había que pasar de revelar a editar… A mí todo eso me ha costado, la verdad. A la hora de disparar en realidad no cambia nada, sigues teniendo que tener ese ojo del que hablábamos, pero la técnica cambia mucho, claro. Pero en los viajes por ejemplo nos ha facilitado mucho la vida, ya no tienes que ir con el maletón de revelar.

