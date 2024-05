Atades lidera un proyecto que ayuda en la detección precoz de autismo en mujeres

Alrededor de 13.000 habitantes de Aragón sufren un Trastorno del Espectro Autista (TEA). La mayoría de ellos son casos no diagnosticados, entre los que destacan las mujeres y las personas que viven en el entorno rural con este trastorno. Una realidad cada vez más conocida y que ha sido el eje de la primera reunión del el proyecto Interreg POCTEFA TEA Pir, que ha tenido lugar esta mañana en la sede del Grupo San Valero de Zaragoza.

Este plan en el que participan 19 entidades públicas y del tercer sector de España y Francia, tiene como objetivo crear una comunidad de aprendizaje para conocer, mejorar y reflexionar sobre las políticas públicas territoriales en la inclusión de personas con TEA en el espacio transfronterizo. El programa tendrá periodo de trabajo de tres años (hasta el 31 de diciembre de 2026) y cuenta con un presupuesto de 1.500.000 euros, cofinanciado al 65% por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027).

Así lo han explicado este viernes el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Ángel Val; el presidente de Atades, Antonio Rodríguez Cosme; la vicepresidenta de Atades, Susana Álvarez; y el gerente de Atades, Félix Arrizabalaga, durante la presentación previa a la primera jornada. Rodríguez ha señalado que este trabajo “busca crear una serie de instrumentos y posibilidades para mejorar la vida de las personas con TEA y sus familias”.

Con una duración de tres años, el proyecto propone un enfoque territorial a escala de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) al cubrir Andorra, Aragón, Cataluña, Nueva Aquitania, Occitania y País Vasco. Tiene una composición mixta entre lo público (IASS, IIS de Aragón, ARS, CD64, Universidad de Pau, Hospital Thuir, Universidad Toulouse Jean-Jaurès y Centre de Recursos de Autismo de Nueva Aquitania) y el tercer sector (ATADES, Junts per l’Autisme, Autisme Pau Béarn Pyrénées, Autea, Gautena, Federació per el autisme de Catalunya, Adapei 64, Autisme France, Sésame Autisme e ITS Pierre Bourdieu).

El POCTEFA TEA PIR se desarrollará a través de dos acciones. La primera se centrará en un estudio comparativo sobre las políticas públicas y territoriales en materia de inclusión de las personas con TRA en el espacio de la CTP. Según ha explicado el gerente de Atades, se trabajará en el desarrollo de políticas públicas sobre el autismo, transiciones jurídicas en el itinerario de las personas, formaciones de los profesionales y acompañamientos a las familias.

La segunda de las acciones busca desarrollar proyectos pilotos de experimentación con la elaboración de una herramienta de detección precoz de autismo, para niñas y mujeres; la intervención con el Modelo Denver en entornos comunitarios, edad temprana y postemprana en entorno rural; co-living como herramienta de transición hacia la vida adulta; centro de recursos, orientación y respiro para familias de personas con TEA, acompañando momentos transición; y un protocolo pre-detección/evaluación colectivo de jóvenes con TEA de los 16 a los 30 años para prevenir rupturas de itinerario.

Para ello, se implementarán 5 proyectos piloto en distintos puntos del territorio los cuales alimentarán la reflexión conjunta y comparativa del primer eje. Durante este proceso, el Gobierno de Aragón colaborará en dos aspectos: “Primero, desde la implicación activa y la responsabilidad de realizar un estudio comparativo sobre las regiones publicas y, segundo, a través de las atenciones que se dan en ellas”, ha incidido el gerente del IASS.

Las mujeres y el mundo rural

Dos de estos ensayos que se desarrollarán en la comunidad son la detección precoz en niñas de entre 6 y 16 años y un modelo de atención temprana en el mundo rural.

El trastorno del espectro autista se desarrolla en las mujeres de forma diferente que en los hombres. Las niñas con TEA no se comportan siguiendo sus emociones, sino que imitan los comportamientos de sus madres o hermanas, por lo que “tienen una mayor capacidad de mimetización lo que dificulta su detección en la mayoría de ocasiones”, ha explicado Arrizabalaga.

Unas pautas de detección que en su mayoría han sido diseñadas en base a los síntomas y comportamientos de los varones con TEA. “Eso provoca que estas herramientas no sirven para toda la realidad de este trastorno que representan las mujeres”, ha reclamado.

Sobre la dificultad del tratamiento del TEA en el entorno rural, Arrizabalaga ha señalado que “es más complejo tratar esta enfermedad en estas zonas de la comunidad porque el número de personas que tienen el trastorno es más reducido”. Las zonas de actuación de esta prueba piloto serán las comarcas del Alto Gállego y de la Jacetania donde “se abandonará el aula de trabajo para avanzar con estas personas en zonas comunitarias como, por ejemplo, los parques”, ha incidido el gerente de Atades.