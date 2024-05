Las matronas de Aragón se reivindican como "solución climática"

Matronas: Una vital solución climática. Este es el lema de la Confederación Internacional de Matronas (International Confederation of Midwives, ICM) para el próximo 5 de mayo, Día Internacional de la Matrona. Un lema compartido por la Asociación Científica de Matronas de Aragón, que nace a raíz de los datos estadísticos que indican que los servicios de salud emiten alrededor del 5% de los gases de efecto invernadero.

"Las matronas trabajamos diariamente para evitar la medicalización de los procesos fisiológicos sexuales, reproductivos y neonatales, protegiendo a mujeres y recién nacidos/as de prácticas y servicios innecesarios e incluso no recomendados que van en contra de una atención segura y de calidad y que suponen un consumo extra de recursos materiales", aseguran. Por ello, desempeñan un papel fundamental en la reducción de huella medioambiental y en los efectos del cambio climático mediante un modelo de atención sostenible. Su atención "también permite que las madres puedan alcanzar con mayor facilidad sus objetivos de lactancia materna, lo que significa que, a menudo, amamantarán más y durante más tiempo a sus hijas e hijos. La lactancia materna no requiere embalajes, ni transporte, no genera residuos y tiene una huella hídrica insignificante".

Es por eso que consideran esencial que "se dediquen esfuerzos a solucionar la actual crisis climática. No obstante, las matronas estamos preparadas para poder intervenir en la atención a las mujeres y a sus hijos e hijas con el menor número de recursos materiales también en aquellas situaciones críticas que se pudiesen dar". Dicen no ser suficientes para desarrollar todas las amplias competencias para las que estamos formadas y capacitadas y por eso reclaman "inversión, recursos, autonomía profesional plena y presencia en todas las mesas de toma de decisiones sobre salud sexual y reproductiva para que se incluya la continuidad de los cuidados de las matronas como piedra angular en la planificación de unos sistemas de salud eficientes y resilientes frente al cambio climático".

Por su parte, el sindicato de Enfermería Satse, ha demandado una mayor presencia de estas profesionales sanitarias en los hospitales y centros de salud y un mayor desarrollo de sus funciones y competencias para poder ofrecer una mejor atención y cuidados a las mujeres.

En cuanto a sus reclamaciones, Satse pide que haya una matrona, al menos, en cada equipo de Atención Primaria. En la actualidad, hay un claro déficit de estas enfermeras especialistas en este ámbito asistencial, el cual se agudiza en las zonas rurales y de mayor dispersión geográfica donde la mujer debe desplazarse muchos kilómetros para encontrar una matrona.

Las especialistas realizan educación para la salud en etapas clave de la vida de la mujer (adolescencia, edad reproductiva y climaterio), asesoran en métodos anticonceptivos, promueven hábitos de vida saludable, y colaboran en la detección de distintos tipos de cáncer (cérvix, genital y mama principalmente) y alteraciones funcionales que tienen que ver con el suelo pélvico, etc.