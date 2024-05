Varapalo de la ONU a la derogación de la ley de memoria en Aragón

Varapalo a las comunidades gobernadas por PP y Vox. Sus planes de concordia, en algunos territorios alcanzando el nivel legislativo y en otros, como Aragón, quedándose meramente en el término «plan», han sufrido un duro revés. Ha sido a primera hora de la mañana cuando se ha conocidó un informe de la ONU en el que se subrayaba que la derogación de las leyes de memoria democrática en Aragón, la Comunidad Valenciana y Castilla y León vulnerarían diferentes preceptos de los tratados internacionales suscritos por España.

Concretamente, el documento se refiere al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Asimismo, la ONU advierte que estas normas van en contra de las recomendaciones realizadas para la creación de mecanismos para la memoria histórica, violan los derechos humanos y obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación, según el documento, al que tuvo acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

Y es que el informe, elaborado conjuntamente por el relator especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación, el relator de Ejecuciones Extrajudiciales, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas y la Oficina del Alto Comisionado, propició un enorme revuelo en todo el país, con ambos actores implicados, PP y Vox, apresurándose a desacreditar a la ONU y a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusaban de incidir de forma directa en el contenido del informe.

En él se señala que la violación a los derechos humanos detectada podría generar responsabilidad internacional del Estado español si no actúa para revertirlas, lo que ya ha hecho, al recurrir al Tribunal Constitucional (TC). Además, fuentes del Ejecutivo han avanzado que pedirán a las comunidades autónomas concernidas la revisión urgente de estas iniciativas, algo a lo que PP y Vox ya se negaron, por ejemplo, en Aragón, donde definen su ley de derogación como«jurídicamente intachable».

La contundencia del informe

El informe elaborado por los organismos dependientes de la ONU también hace énfasis en el blanqueamiento de la dictadura franquista por no hacer «referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista». «En lugar de ello, según se observa, se refiere a las atrocidades cometidas por un bando durante la guerra civil, mientras que sí menciona la violencia política ejercida durante la llamada Segunda República que le antecedió (1931-1939)», prosigue el documento. Por otra parte, se advierte que estos proyectos de ley podrían «llevar a asimilar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil».

Tras este informe, en Moncloa entienden que se pone de manifiesto «la gravedad de las infracciones constatadas» y acelerará el proceso para frenar las que todavía están en tramitación parlamentaria o recurrir al TC la ya aprobada por Aragón.

Mensaje común en la DGA

Frente a todas estas afirmaciones desarrolladas por los relatores de la ONU, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, no ha tardado en reaccionar desde Jaca, donde se celebra el tradicional Primer Viernes de Mayo, asegurando que el informe del organismo internacional contiene «bulos», «errores» y «mentiras». Además, Azcón ha criticado que el organismo no se haya puesto en contacto «en ningún momento» con el Ejecutivo, limitándose, según ha dicho, a elaborar un documento «influenciado por la información que les ha trasladado el Gobierno de España».

«Esa falta de información de la ONU ha hecho que cometa errores de bulto, porque en Aragón no se está tramitando ninguna ley. En Aragón se ha derogado una ley y se ha anunciado un plan de concordia, pero no hay ninguna tramitación de una ley como dice el informe en su primera página», ha afirmado nada más conocerse la noticia, para después recordar que fue una mayoría parlamentaria, que aglutina a PP y Vox, la que derogó «democráticamente» la ley de memoria, en un anuncio que no llegó exento de polémica, tanto en el fondo como en las formas, pues el día escogido para anunciar su derogación fue el 20 de noviembre, aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

En la misma línea se han pronunciado, prácticamente de forma simultánea al presidente y desde el Pignatelli, tanto la vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, como la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, responsable del futuro plan de concordia. Vaquero ha manifestado su «sorpresa y perplejidad», al haber conocido este informe «por los medios».

Azcón, una vez más, ha insistido en que la ley de memoria democrática derogada por su gobierno y avalada por las entidades memorialista, era «de parte» y ha recalcado que el plan de concordia que propone y del que, meses después todavía no se sabe nada, «habla del espíritu de la Transición y los valores que ha supuesto la vuelta a la democracia». Del mismo modo, Vaquero también ha negado la existencia de ninguna «ley de concordia» en Aragón, sino que se va a lanzar, antes del verano, un «plan» en el que intentarán contar «con el máximo consenso posible», aunque tampoco especificó más detalles sobre el mismo.

En cualquier caso, el mensaje común de la DGA contra la ONU ha sido unívoco, con el vicepresidente primero, el ultraderechista Alejandro Nolasco, afirmando que le gustaría «que la ONU muestre todo el interés en nuestra gestión en investigar los vínculos de Unrwa con el terrorismo de Hamás». En declaraciones a este diario, Nolasco ha destacado que el Ejecutivo aragonés «no va a ceder ni un ápice en la derogación de la liberticida y sectaria ley de memoria» y ha sostenido que «Naciones Unidas es una organización fallida, no promueve la paz sino el enfrentamiento, la división y el rencor».

Una Bilateral... en el aire

Tampoco se han hecho de rogar las reacciones desde el Gobierno central, con el propio ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en primera línea. Así, el ministro ha anunciado que el Gobierno de España convocará previsiblemente la próxima semana la Comisión Bilateral con Aragón tras el «contundente» informe de la ONU. Un encuentro que, en cualquier caso, está muy en el aire. Preguntada al respecto en su convocatoria ante los medios, Mar Vaquero ha subrayado que desde el Ejecutivo aragonés no saben «nada» acerca de una posible Bilateral, y que «el Gobierno de España no va a marcar el día a día de Aragón».

También se refirió a la polémica el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, presente en Zaragoza, desde donde ha elogiado al Ejecutivo de Azcón, al que ha puesto como «ejemplo», ya que «ha subido el 10% del presupuesto para este cometido». «El PP no va a cejar en su empeño de que no haya ni un solo familiar que no pueda saber dónde están sus familiares», ha añadido Sémper, quien no dudó en definir como una «dictadura» al régimen franquista, yendo más allá, al considerar «de marcianos» las opiniones contrarias a ello.