Álvaro Sanz (IU): "La relación actual con Sumar es solo la de un acuerdo de coalición"

Álvaro Sanz, coordinador de IU Aragón y diputado en las Cortes, atiende a este diario en un momento en clave electoral, con las europeas a la vuelta de la esquina y una coalición con Sumar que llega en un momento en el que las relaciones no son las mejores.

Va a cumplirse un año de las últimas autonómicas, que propiciaron un Gobierno de PP y Vox. ¿Qué balance hace hasta el momento?

Este Gobierno se caracteriza por una soberbia y una prepotencia que nos aleja de la política, con una agenda altisonante y bronca sobre cuestiones que producen más problemas que soluciones. Pero, cuando vas al meollo de la cuestión, es una agenda profundamente neoliberal en la que hay muy poca gestión y, la que hay, es la misma de siempre: alfombra roja y bandeja de plata para unos pocos, diciendo adiós a las políticas de sostenibilidad, contra el cambio climático, a la vertebración territorial o a los avances en igualdad, especialmente en el ámbito de la mujer. Todo ello de la mano de políticas privatizadoras en cuestiones como la sanidad o la educación. La DGA no actúa contra la desigualdad, al revés.

En estos primeros meses, ¿cuánto de la gestión diría que es del PP y cuánta está marcada por la agenda de Vox?

El problema es que la derecha y la ultraderecha no tienen agenda propia. Solo una vocación de desmantelar y destruir todo, con una ofensiva de crispación y ataque permanente que está teniendo resultados preocupantes en términos democráticos. La reacción de la DGA al informe de la ONU ha sido infame. Lo que está pasando en Aragón está pasando porque el PP asume que tiene que pasar. A mi juicio, Vox es solo una excusa para desarrollar políticas que llevan en el ADN desde siempre, aunque haya sectores conservadores que no estén de acuerdo. Pasó cuando Nolasco rompió el folleto del Ramadán y pasa cuando hablan del trasvase.

Menciona el trasvase, que ha pasado de una respuesta unívoca y en contra de toda la sociedad a que la posibilidad empiece a aparecer.

El debate clave es cómo queremos diseñar nuestras políticas de desarrollo en un contexto de muchísima escasez, con un cambio climático que agudiza los problemas. Hay que entender el agua, y el medio ambiente en general, de otra forma, por encima de esas visiones productivistas. En ese sentido, la sociedad aragonesa es netamente antitrasvasista, por sentido común. Cuando la DGA niega el cambio climático, quizá está cometiendo el mayor error que se puede cometer en un momento como este. La gestión no puede ignorar a la razón.

La política española está marcada desde hace años por la sucesión de procesos electorales. Ahora es el turno de Europa. ¿Cómo afrontan desde IU este momento?

Nos jugamos mucho a nivel europeo. Hemos visto en los últimos años una escalada bélica permanente que nos aboca a unas políticas totalmente contrarias a lo que debería ser el espíritu de la UE, que precisamente hablaba de la multilateralidad, la diplomacia y la paz como herramientas para la resolución de conflictos. Desde la guerra de Ucrania y, sobre todo, tras la invasión israelí en Gaza, se ha desatado una escalada bélica que nos ha incluido a todos en un espíritu muy peligroso. Necesitamos una Europa que diga no a los fascismos y a la desintegración del multilateralismo. Además, después de lo ocurrido durante la pandemia, no podemos volver a la austeridad, no podemos volver a caer en los errores de la pasada crisis.

La respuesta de la DGA al informe de la ONU ha sido infame Álvaro Sanz — Coordinador de IU Aragón y portavoz del partido en las Cortes

IU va a las europeas en coalición con Sumar, pese a que en este momento las relaciones no son las mejores. ¿Responde esto más a una cuestión de necesidad y responsabilidad que de creencia en el proyecto?

La sociedad debe entender que donde está IU hay tierra firme. La izquierda transformadora tiene un clarísimo referente, que es Izquierda Unida. Tenemos muy claro que hablamos de una coalición electoral que tiene que servir para situar el mayor número de mimbres posible que hablen de otra Europa, porque la que tenemos ahora mismo camina por derroteros oscuros, desde el belicismo a la austeridad. Luego, la relación entre los actores políticos que estamos en ese proyecto, en clave netamente electoral, la tenemos que abordar con muchísima profundidad entre todos, si realmente queremos caminar hacia los consensos.

Precisamente, Sumar se desarrolla en un momento en el que se aceleran todos los procesos tras las autonómicas y municipales. ¿Es posible alcanzar esa profundidad de debate en un momento así?

Los intentos de unidad de la izquierda alternativa desde la Transición han tenido un denominador común: Izquierda Unida. Impulsamos la izquierda plural, trabajamos para construir Unidas Podemos y ahora estamos en el marco de Sumar. Pero es verdad que necesitamos tierra firme, y eso significa saber qué programa defiendes y qué herramientas tienes para defenderlo. Es verdad que se han acelerado mucho los tiempos, igual que los debates políticos, como el del ‘lawfare’, que no es nuevo en este país. Lo hemos visto con los 6 de Zaragoza, e IU ya había sufrido acoso a cargos públicos. Debemos responder de forma clara y contundente, y para eso hace falta un consenso que vaya mucho más allá de las inercias actuales de la izquierda. Hay que ser más audaces y valientes.

Sin embargo, tras las europeas parece que va a haber un punto y aparte entre IU y Sumar.

Por el momento, lo que hay que construir es una propuesta sólida y firme para afrontar unas europeas complejas que requieren de nitidez ideológica y de capacidad y movilización organizativa. En eso está IU, además de en un proceso de asamblea en el que vamos a abordar todas estas cuestiones. La relación ahora mismo con Sumar es solo la de un acuerdo de coalición, sumado a un grupo parlamentario en común y un trabajo excelente en el Ministerio de Juventud e Infancia (con Sira Rego, de IU, al frente). Debatir ahora mismo sobre procesos organizativos que están en construcción tiene poca utilidad práctica para la sociedad ahora.

Esto que dice va en la línea de la candidatura para liderar IU de la ministra Sira Rego, en la que usted está presente.

IU es diversa y plural, y tiene que ser capaz de ponerse en valor. Desde esa perspectiva y con el ánimo de acuerdos se afronta esta asamblea, en la que hay varias opciones y propuestas políticas que, a mi juicio, son sintetizables. La candidatura de Sira representa a la mano tendida, que debe caracterizar a una izquierda capaz de sumar. Nos va a tocar asumir un papel protagonista en la construcción de la izquierda española durante los próximos años.

El PSOE tiene que salir de la ambigüedad, no vale con cuestiones formales y estéticas Álvaro Sanz — Coordinador de IU Aragón y portavoz del partido en las Cortes

Casi paralelo a este inicio de legislatura en Aragón se ha producido una renovación del Gobierno de coalición en España, con una aritmética parlamentaria muy compleja.

Parecida. Es compleja, pero parecida.

Pero, ¿qué balance hacen de estos primeros meses, con la prórroga de los presupuestos del pasado año y el reciente ‘impasse’ de Pedro Sánchez?

Nosotros, como IU, considerábamos que era necesario presentar una propuesta de presupuestos. El PSOE tiene que salir de la ambigüedad, no vale con cuestiones formales y estéticas, hay que llenar de contenido esa intención democratizadora, y hay muchas cosas pendientes que hay que hacer de inmediato. Se sigue trabajando en la reducción de la jornada laboral, en el desarrollo de las políticas sociales… Pero también es cierto que hay que abordar cuestiones mucho más ambiciosas. Hay que poner fin a la escalada militar, mejorar las condiciones de vida en el trabajo y, sobre todo, democratizar las instituciones. Hay que derogar la ley Mordaza. Ya. No podemos perder ni un minuto más.

Suscríbete para seguir leyendo