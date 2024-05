Vox sube la tensión en Huesca: "El PP se sitúa en la extrema izquierda"

La calma no llega nunca al Ayuntamiento de Huesca. Vox, socio principal del equipo de Gobierno municipal liderado por Lorena Orduna, ha vuelto a atacar este lunes mediante un comunicado la gestión que la alcaldesa popular realiza desde hace casi un año. Tan a disgusto se encuentra la ultraderecha, o eso se entiende de su escrito, que ya coloca al PP en «la extrema izquierda» y solicita al consistorio detener las políticas realizadas hasta la fecha.

En su comunicado, Vox recupera algunas de las acciones de Gobierno que no han gustado en el seno de la ultraderecha. Por ejemplo, la solicitud de cambiar el Reglamento de Utilización de los Centros Culturales, con el objetivo de que el Círculo Republicano Manolín Abad abandonase el Centro Raíces. «A pesar de la correspondiente visita de la alcaldesa y de la sesión fotográfica realizada, el desalojo aún se ha llevado a cabo», critican los liderados en el ayuntamiento por José Luis Rubió. En un plano similar, Vox critica la pancarta de la sede de Comisiones Obreras, sobre la que afean que «pese a haber transcurrido dos meses, no solo no se ha corregido la situación, sino que tampoco ha retirado la pancarta ni ha iniciado el correspondiente proceso sancionador».

En último lugar, la ultraderecha rescata una de las polémicas más sonadas en el consistorio oscense, como fue el panfleto del Ramadán y su posterior rotura por parte del vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, también de Vox. El grupo municipal solicitó información sobre los medios y gastos relacionados con esta campaña publicitaria, y según citan en el comunicado ya tienen la respuesta. «En el escrito se confirma que el diseño y la difusión han sido responsabilidad del personal del Ayuntamiento de Huesca, lo que ha supuesto un gasto de tiempo y, por ende, de dinero de las arcas municipales», critican desde Vox.

«Estos ejemplos demuestran la urgente necesidad de detener las políticas del equipo de gobierno liderado por Lorena Orduna», concluye en el comunicado el grupo municipal de Vox, que vuelve a insistir en que el PP, al frente del Ayuntamiento de Huesca, «está llevando a cabo acciones propias de la extrema izquierda».