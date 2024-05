Aragón avanza en la privatización de la sanidad a mayor ritmo que España

Ninguna comunidad se libra de ella, aunque las cifras varían. La asistencia sanitaria privada va poco a poco creciendo y cada vez son más las personas que contratan un seguro, bien por los recortes en la atención pública o las demoras en la atención. Aragón es la quinta comunidad en cuanto a grado de privatización, liderando el ranquin del intermedio, según una serie de valores analizados por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Según datos aportados en el estudio, un 14% de las camas hospitalarias son privadas en la comunidad, el gasto sanitario en seguros privados es de 191 euros, y casi un 30% de los aragoneses acudieron a un médico de cabecera particular.

La privatización es «un gran problema» del sistema sanitario, asegura el informe, ya que «incrementa los costes» y, además, «mercantiliza un derecho fundamental de las personas». Además, no es algo nuevo de los últimos años, ya que viene dándose desde mediados de la década de los 80 del siglo pasado.

Para llevar a cabo este estudio, desde la federación se han analizado varias variables, concretamente diez, aunque también destacan la «falta de transparencia informativa» así como la diversidad de los datos (la mayoría de 2023 pero alguno de 2022), ya que no son homogéneos en todas las comunidades. El estudio no tiene como objetivo señalar si hay o no privatización, ya que «esta existe en todas las comunidades y en todas va en aumento» sino comparar la situación de cada una.

Los indicadores

Los indicadores examinados son el porcentaje de población que aun estando cubierta por las mutualidades de funcionarios elige atención privada, el gasto sanitario per cápita en seguros privados, el gasto sanitario de bolsillo per cápita, el porcentaje destinado a la concertación, el porcentaje de camas hospitalarias privadas, el equipamiento de alta tecnología en hospitales privados, el número de consultas anuales tanto de especialistas como de médicos generales, la presencia de modelos de colaboración público-privada y la existencia de la dedicación exclusiva. A cada uno de estos apartados se les ha otorgado unos puntos; que sumados dan como resultado una lista, con un resultado medio de 21,58 puntos (el máximo es de 34), y una clasificación según el mayor grado de privatización, medio y menor.

Madrid, líder en el ranquin

Lidera el ranquin Madrid, con un percentil de 28 puntos, segundo de Baleares, Cataluña y Andalucía. El segundo grupo tiene en cabeza a Aragón, con 24, a la que siguen Valencia, con el mismo valor, Asturias, Canarias, Murcia, Castilla y León, Cantabria, Galicia, País Vasco y La Rioja; mientras que las comunidades con menor grado de privatización son Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra (ambas con un percentil de 16).

Aragón está por encima de la media en la mayoría de las variables. En cuanto al porcentaje de población cubierta por mutualidades de funcionarios que aún así elige asistencia privada es de un 5,1% mientras que la media nacional es del 3,61; y respecto al gasto sanitario en seguros privados alcanza los 191 euros al año (178,52 es la media), muy lejos de comunidades como Madrid, que supera los 350 o de Navarra, que es de 104. También es alto el gasto sanitario de bolsillo per cápita, con 550 euros al año, algo más de 45 euros por encima de la media y en cuanto a porcentaje del equipamiento de alta tecnología en hospitales privados, con un 10%, solo décimas por encima de la media (9,79) y lejos de la Rioja (30,4%) o de Baleares (3,64)

Aragón también supera las cifras en el caso de las tasas de consultas por habitante y año a médicos de cabecera privados. La media de España es de 24,75% mientras que en el caso de Aragón supera el 29%. Sin embargo, es más baja en el caso de tasa de consultas por habitante y año a especialistas, que es del 0,23% en la comunidad frente al 0,47% de España por cada mil habitantes.

También está por debajo de la media, según datos tomados por el Ministerio de Sanidad, en el gasto dedicado a concertación, que es del 3,6% en Aragón y del 6,3 de media de España. Aquí destacan Cataluña, donde alcanza el 22,6 o Madrid, con un 12,3. En este caso, Aragón es la cuarta comunidad con menor porcentaje, detrás de Castilla y León (2,9), Cantabria y La Rioja. En el caso de camas privadas, en Aragón son el 14,09% del total mientras que la media nacional roza el 19%, lejos de Andalucía (23,72%), Cantabria (roza el 32%) o Canarias (33,19%).

Un aumento generalizado y continuado

El aumento en la privatización es continua y general, concluye el informe; y comparándolo con el de años anteriores se puede decir que Aragón ha ido escalando puestos y en el último ejercicio ha subido cuatro posiciones en cuanto a aumento de privatización hasta el quinto lugar, según el informe de la federación. Sin embargo no es la que más lo ha hecho, que es Cantabria, que en 2023 estaba situada en el último lugar y en el actual estudio, en el undécimo.

La evolución de Aragón ha tenido picos desde 2014, aunque en la última década han ido variando los indicadores. De hecho, ese año, la comunidad estaba en la sexta posición, pero también encabezaba el grado intermedio de privatización. Cinco años después, en el informe de 2019, cayó hasta la duodécima posición y un año después (el 2020) se incorporó al de más baja privatización. Dos años después subió al octavo puesto; en 2023, se situó en el noveno, y en el publicado este año, se posiciona en quinta posición, la más alta de la última década.