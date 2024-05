«Hemos conseguido que la ordenanza de movilidad del PP sea menos restrictiva»

PREGUNTA: ¿Cómo ha sido la negociación de la Ordenanza con el Gobierno del PP?

RESPUESTA: Muy larga e intensa. Es de agradecer la buena predisposición de la consejera pero lo restrictivo del primer borrador ha condicionado mucho. Estaba enfocado a desincentivar y penalizar el uso del vehículo particular y beneficiar otras formas de movilidad más minoritarias o limitadas. No respondía a las graves carencias de movilidad de Zaragoza, con un transporte urbano muy mejorable en cuanto a frecuencias, fiabilidad y conexiones. Mientras no mejoren estos aspectos, restringir el vehículo particular es irresponsable, además de perjudicial para el bienestar y la salud de los zaragozanos. El tiempo también es un factor de calidad de vida muy valioso como para derrocharlo en trayectos interminables.

P: ¿Se sienten en Vox satisfechos con el documento final?

R: Estamos relativamente satisfechos al haber podido suavizar las restricciones del documento original y alejar al PP de las posiciones de la izquierda que utilizan la movilidad como una herramienta política. Hemos trabajado por conseguir una ordenanza que mejore la vida de todos, para que todas las formas de movilidad tengan su espacio y no se generen problemas donde no los hay.

Por supuesto, hay que cuidar el medio ambiente, pero el propio ayuntamiento certifica que la calidad del aire en Zaragoza es buena. No es un riesgo para la salud y los vehículos son cada vez más eficientes y menos contaminantes. No es razonable usar el medio ambiente como excusa para perseguirles.

P: ¿En qué ha cambiado la ordenanza inicial del PP y la que finalmente verá la luz?

R: Queríamos una ordenanza que tratara de movilidad y convivencia, no del cambio climático. Que facilitara todas las formas de movilidad, sin prohibir ni limitar en exceso a nadie. Que gestionara el espacio público. Que se centrara en la seguridad, la fluidez y la eficiencia. Pensando en el medio ambiente, pero sin olvidar nuestra casuística para aportar soluciones concretas.

El primer borrador nos pareció muy restrictivo e incluso lesivo para ciertos colectivos. Endurecía las zonas restringidas y las sanciones, prohibía estacionar motos en aceras de más de 3 metros y dificultaba la vida de los repartidores y transportistas. Prohibir es muy sencillo pero los políticos deben aportar soluciones y facilitar la vida a la gente, a todos.

P: Hábleme entonces de las modificaciones introducidas por Vox.

R: Hemos mejorado la seguridad de los peatones al hacer obligatorio que todos los vehículos, incluidas las bicicletas, tengan un seguro. Hemos apoyado la decisión del PP de hacer obligatorio el uso del casco para VMP e incentivarlo para los ciclistas de más de 16 años. Hemos pensado en las motos y en incentivar el uso seguro de estos vehículos que son una movilidad perfecta para la ciudad. Hemos flexibilizado los tiempos de carga y descarga para los transportistas. Se permitirá solicitar reserva de aparcamiento para los pacientes de farmacéuticos, veterinarios, fisioterapeutas, etc. y hemos rebajado el plan de llenar Zaragoza de cámaras para multar y desincentivar el uso del vehículo particular. Existe el mito de que la gente coge el coche hasta para ir a por el pan y eso es una falacia. No todo el mundo puede permitirse el lujo de ir andando o en bicicleta o en bus al trabajo, a llevar a los hijos al colegio o a la compra. El coche sigue siendo una herramienta esencial y una necesidad para la mayoría de las familias y trabajadores. No es un capricho. El coche y la moto nos dan autonomía, pero sobre todo, algo muy valioso: tiempo. Hemos peleado para que estas formas de movilidad no sean marginadas por prejuicios ideológicos.

P: Uno de los aspectos que más apoyos externos ha recibido ha sido el referente a los aparcamientos de las motos. ¿Cómo ha quedado finalmente este asunto?

R: Las motos es el colectivo vulnerable más olvidado. Vox ya consiguió la implantación de zonas preferentes para ellas en semáforos y este año hemos aumentado el dinero para mejorar el asfalto y darles más seguridad. Además, hemos conseguido el compromiso del PP de estudiar la segregación de las motos a algunos carriles bus/taxi que tienen menos tráfico y que en otras ciudades ha mejorado los datos de siniestralidad sin perjudicar al transporte público. También se seguirá pudiendo aparcar en aceras de más de 3 metros mientras se impulsa, en los próximos dos años, la creación de aparcamientos para motos, tanto en acera como en calzada.

P: ¿Y si dentro de dos años, el PP no logra solucionar el problema de aparcamiento de las más de 50.000 motos matriculadas en Zaragoza?

R: El PP se ve condicionado por la Ordenanza de Accesibilidad para personas mayores y con discapacidad, colectivos objeto de una especial atención y cuidado pero que no deben ser utilizados como coartada para perseguir a las motos. Hay muchos elementos en las aceras como terrazas, contenedores o mobiliario urbano que también dificultan la accesibilidad. El PP debe valorar este problema en su conjunto y no centrarlo solo en las motos. Si en dos años no se consiguiera ese objetivo, nosotros abogaremos para que se pueda seguir aparcando en aceras de más de 3 metros y en las condiciones marcadas para no molestar al peatón. Si el PP decidiera implementar la prohibición, sería difícil seguirles apoyando y deberán justificar su decisión ante este colectivo en las próximas elecciones.

P: Lo siguiente es la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones. ¿Como aborda Vox esta cuestión?

R: Hay una ley nacional que deriva de un marco normativo impuesto desde Bruselas pero, la propia Comisión Europea, según Patrick Child, permite flexibilizar las medidas según las necesidades. Para nosotros las ZBE imponen sacrificios a los ciudadanos, que en el caso de Zaragoza no están justificados y además generan desigualdades para las familias que no pueden permitirse cambiar su vehículo viejo mientras se subvenciona con el dinero de todos la compra de carísimos vehículos eléctricos al alcance de muy pocos y que podría destinarse, por ejemplo, a la gratuidad del transporte público para menores de 16 años.

Nosotros cumplimos siempre las leyes, aunque no nos gusten, pero haremos lo imposible, dentro de ese marco normativo, para que las restricciones de la ZBE en Zaragoza sean las mínimas.