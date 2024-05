Irene San José, enferma de fibromialgia: «El dolor no debe controlar tu vida»

«No hay un tratamiento que te quite el dolor, quizá sí los dolores puntuales», por eso hay que «conocerse, dosificarse y que el dolor no controle tu vida». Lo dice Irene San José, de 64 años, a la que diagnosticaron fibromialgia hace casi 30 años. Ella tenía síntomas desde muy joven, muchos dolores de espalda porque tiene «cifosis, lordosis y escoliosis, que son tres deformaciones». Su médico llegó a la conclusión de que «los dolores que yo tenía no se correspondían con lo que veía en mi espalda». En su caso, el diagnóstico no fue muy lento, «aunque eso no es lo normal», explica. De hecho, su médico de cabecera le dijo que «podía ser menopausia o depresión, pero no».

El domingo se celebra el Día de la Fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, aunque ayer, la asociación ASAFA, que agrupa a pacientes y familiares, salió a la calle para dar a conocer estas enfermedades que se caracterizan por «el dolor y el cansancio, un dolor que no corresponde a ninguna dolencia, y una falta absoluta de energía, que hace que a veces no te puedas levantar de la cama». Es «muy frustrante porque no sabes lo que te pasa», reconoce. Además, afecta a gente «muy activa, que nos gusta hacer muchas cosas... hasta que el cuerpo te hace un clic», señala, pero «no se sabe por qué; es una mala gestión del estrés, todo se altera», cuenta San José. Al mismo tiempo, hay que «mantenerse activo pero «con una actividad que no te sobrepase, te tienes que dosificar y eso lo aprendes con la edad».

Provoca también problemas de concentración, de «memoria, de atención, porque como siempre estás gestionando el dolor o intentando sacar energía, hace que te disperses», asegura.

Irene tiene claro que la medicación hay que tomarla «si funciona». A ella le funciona la meditación e insiste en que «el dolor no debe controlar tu vida. Tienes fibromialgia pero no eres un enfermo, eso sí, hay que asumirlo». Ella al principio no lo hizo y aprendió con el tiempo, realizando actividades «que se corresponden» al estado de salud. También es importante el conocimiento del cuerpo, controlar la alimentación.

Para el día de la Fibromialgia reivindican visibilidad y por eso este viernes han sacado mesas informativas a la calle, también investigación porque «se necesita un tratamiento y un diagnóstico precoz» y que se llegue a él rápido, «por un diagnóstico en sangre o por imagen». Y también «el derecho al trabajo», ya que afecta sobre todo a mujeres jóvenes en edad de trabajar y por eso piden «que se adapten los puestos de trabajo».

Ocho de cada diez personas con fibromialgia son mujeres y la media de edad, de 40 años

También incide en estas reivindicaciones Virginia Martínez, trabajadora social de ASAFA, que añade también la creación de una unidad de apoyo multidisciplinar, que la enfermedad se trate «a nivel médico y psicológico (en el caso de la fatiga crónica hay un porcentaje elevado de suicidios), de fisioterapia, nutricional, etc». Y también para «ayudar a normalizar la vida, porque quieren llevar una vida normal» y no dejar de trabajar. La fibromialgia afecta sobre todo a mujeres (ocho de cada diez) y tras el covid ha bajado la edad media, a unos 40 años. Antes, explica, se relacionaba con personas «de poca formación, pero no es así». También urge un diagnóstico rápido, ya que la «media es de 3 a 5 años y se realiza por descarte» ya que lo hace un reumatólogo y «ahí están las listas de espera».

Irene San José, afectada de fibromialgia. / laura trives

Tanto Martínez como San José señalan la importancia de contar con la asociación, que sirve como punto de reunión, y también para que se conozca la enfermedad, no solo para el paciente sino también en el entorno. Allí cuentan con profesionales como trabajadores sociales, laborales, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas y organizan también talleres y sobre todo, evitan el aislamiento social, porque como señala Martínez, es una «enfermedad que no se ve y te tienes que justificar» y hace que «muchas veces no quieras salir de casa». Esto provoca que las relaciones sociales y familiares se deterioren porque "son personas muy activas, que trabajan, estudian, quedan con amigos, hacen deporte y, de repente un día, no se pueden mover de casa por el dolor". El círculo social se va cerrando y Asafa se convierte en "un lugar seguro, donde no se juzga", concluye.

