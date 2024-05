El problema de la lana: entre la necesidad, el estorbo y la falta de soluciones

Para José Luis Hernández, un ganadero de 56 años de Galve (Teruel), el mercado de la lana está «en su peor momento con diferencia», o al menos de lo que recuerda un pastor que ha dedicado «toda su vida» a su rebaño, formado ahora por 1.100 ovejas. Lejos quedan los recuerdos cuando esquilar a sus ovejas, «además de una obligación», era un negocio para él. Ahora, sin embargo, es un quebradero de cabeza.

Su memoria le lleva hasta al año 1995, cuando el kilo de lana estaba a 0,85. «Y antes aún estuvo más alto», rememora. Pero ese precio, con la lana que cortaba a su rebaño, era más que suficiente como para costear a los esquiladores y todavía tener algo de beneficio. «Nunca hemos vivido de eso, y con quedarnos igual siempre nos hemos conformado, pero es que lo de ahora no hay por donde cogerlo», reconoce angustiado Hernández.

El esquilador Juan Manuel Vázquez, manos a la obra. / EL PERIÓDICO

La mayor queja del ganadero turolense viene, ya no por el fin de la venta de lana, que asume que «es el mercado y muchos otros productos han dejado de ser útiles», sino por las dificultades para su retirada o destrucción. «Ya no solo es que no valga para nada, trabajar la lana es muy laborioso y además te cuesta dinero. Es el colmo», relata un Hernández que se muestra totalmente resignado. «Nosotros no tenemos capacidad de maniobra. Si las cooperativas ya no la pueden recoger, alguien lo tendrá que hacer. Si no al final pasará lo que ya pasa, que la gente se la quita como puede», relata el de Teruel, dando a entender que muchos ganaderos, hartos de la situación, se acaban deshaciendo de la manera con métodos poco ortodoxos.

Empatía

Un problema que se va a extender en el tiempo ya que, «o inventan algo en el futuro» o la lana a partir de ahora va a ser siempre un «estorbo». «Son nuevos tiempos y nuevas tendencias. Al final lo que creo que pasará es que sacarán alguna manera para desintegrarla sin muchos problemas. A mí me hace hasta duelo, porque es un material muy bueno, pero si no se usa...por lo menos que no nos lo tengamos que ‘comer’», reflexiona el pastor.

En el otro lado, aunque no en el opuesto, se encuentra el gremio de los esquiladores, que viven con preocupación la problemática de sus compañeros, aunque se sienten aliviados porque su trabajo, a pesar de que el mercado de la lana esté bajo mínimos, «va a ser siempre necesario». «La higiene de la oveja no se puede descuidar», explica Juan Manuel Vázquez, un esquilador de Montañana. «Además, es uno de los requisitos que les imponen para cobrar la PAC, si no alguno que otro se lo pensaría visto lo visto», añade el aragonés.

Y es que la situación ha cambiado por completo. «Cuando empecé en esto, hace 36 años, la lana era un negocio, ahora es una ruina», relata Vázquez, que confiesa que cada vez que acude a ejercer su trabajo ve a sus amigos pastores cada vez más angustiados. «Me lloran mucho los pobres», reconoce. Además, confirma las declaraciones de los ganaderos, ya que asegura que «vaya donde vaya» hay lana almacenada. Mientras tanto, su gremio, el que ejercen cada vez menos profesionales y hay que buscarlos en países como Uruguay o Polonia, sin verse comprometido directamente, se compadece de una situación «que de alguna manera nos acabará repercutiendo».

