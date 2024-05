La mayor ola de avances tecnológicos de la historia llega a Aragón con The Wave.

El mundo está inmerso en una nueva revolución industrial, la tecnológica, que ha permeado ya en todos los sectores de la sociedad, desde la industria a la sanidad, pasando por la educación, la alimentación o los servicios, y que avanza rápido como una ola en la que todo aquel que no se suba puede acabar «ahogado» bajo ella.

Para ayudar a las empresas aragonesas a subirse a la mayor oleada de avances tecnológicos de la historia y a cabalgar sobre ella, el Departamento de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón organiza The Wave Show. Tech Expo, un congreso tecnológico que aspira a convertirse en una de las grandes citas de nuestro país, junto al Mobile World Congress de Barcelona y el South Summit de Madrid, para conocer cómo las tecnologías están transformando la economía y cuáles son las más prometedoras en cada sector o negocio.

El Palacio de Congresos de Zaragoza acoge la primera edición de esta cita, que se celebrará el próximo miércoles y jueves, 15 y 16 de mayo, dirigida a empresarios, directivos y profesionales interesados en descubrir nuevas oportunidades y las tecnologías con mayor potencial en su actividad. El evento se presenta como una exposición inmersiva sobre tecnologías emergentes, en la que se hablará de inteligencia artificial, IoT, blockchain, big data, ciberseguridad y cloud computing, entre otras.

Dos jornadas y más de 35 ponentes

Durante dos jornadas y bajo el formato de tech talks, más de 35 ponentes de empresas punteras que ya están aprovechando estas herramientas para generar mayores beneficios, mostrarán a los asistentes ejemplos prácticos para que tengan claro cómo integrarlas en sus empresas. El primer día intervendrán responsables de compañías líderes como AWS, Microsoft, PLD Space, Deloitte Consulting, Google, Microchip Technology Inc. o IBM. Cerrará la jornada Marc Vidal, considerado como una de las figuras más influyentes en la actualidad en transformación digital e industria 4.0.

Mientras, el segundo día se centrará en visibilizar el ecosistema tecnológico aragonés con presencia de empresas como Integra, Hiberus, Ibercaja, KPMG, AWS, Microsoft, Certest Biotech, Bitbrain, Diagnostica Longwood, Podoactiva, Inycom, Nologin, Adidas y Futbol Emotion, y también con la participación de la Universidad de Zaragoza, la Universidad San Jorge y Edelvives España.

Esta jornada contará también con la participación destacada del director general de la mayor red social de búsqueda de empleo y formación Linkedin, Ángel Sáenz. El cierre del congreso buscará un acercamiento a los más jóvenes con la intervención de Nyxell, Zeta Gaming y la clausura del youtuber y emprendedor Sergio Begueria.

Además, The Wave quiere ser un espacio para explorar, innovar y conectar. Un escenario clave para forjar alianzas estratégicas y definir, junto a otros líderes y visionarios, el futuro de los negocios con espacios para la reflexión y el networking. Los asistentes se llevarán a casa conocimientos de valor sobre el impacto y los cambios que estas tecnologías emergentes están motivando en las distintas industrias, que podrán aplicar de forma inmediata en su forma de trabajar enriqueciendo su propuesta de valor.

El futuro es ahora

El congreso The Wave show. Tech Expo forma parte de una completa estrategia diseñada por el Gobierno de Aragón y denominada Aragón Hub Tecnológico como un pilar estratégico de una nueva política económica y de una agenda aragonesa de fortalecimiento empresarial.

Al tiempo que Aragón recibe a estas empresas, presentará al exterior todo su potencial y talento con un evento abierto a cualquier persona que quiera aprovechar todas las novedades y tendencias que la tecnología ofrece para mejorar los negocios en términos de competitividad, diferenciación o eficiencia.

En muy pocos años, la comunidad aragonesa se ha convertido en un gran polo de atracción de inversiones de importantes multinacionales del sector tecnológico como Amazon Web Services y Microsoft, y otras que se vislumbran en el horizonte como Meta. "No es el futuro, es la realidad. Aragón es un hub tecnológico europeo y los datos lo demuestran fielmente", afirma la vicepresidenta y consejera de Economía, Empleo e Industria de Aragón, Mar Vaquero.

Según Tecnara, el clúster de empresas TIC, electrónica y telecomunicaciones de Aragón, el sector tecnológico ocupa en la comunidad a más de 8.500 trabajadores, a los que hay que sumar a los especialistas de las unidades TIC de empresas de otros sectores, lo que eleva la cifra a 16.000 empleados. Su facturación asciende a 840 millones de euros y es responsable del 3% del Producto Interior Bruto (PIB).

Un sector conformado "no solo por los gigantes tecnológicos que han apostado por la comunidad, sino también por empresas con lustros de trabajo a sus espaldas. Algunas de ellas nacidas como proyectos familiares y que hoy son responsables de miles de empleos", resalta Vaquero.

Según la vicepresidenta, los motivos por los que surge The Wave son que Aragón "se encuentra asentada en la vanguardia", y además, "lo que no se comunica no existe, por lo que queremos acabar con ese vacío que entendemos que no está justificado".

La vicepresidenta también resalta el hecho de que The Wave ha sido ideado, organizado y puesto a disposición de las empresas por parte del Ejecutivo autonómico. "Supone un cambio de paradigma absoluto porque el Gobierno de Aragón, lejos de interferir y apropiarse del protagonismo, ayuda y potencia el trabajo de las empresas, otorgándoles la máxima visibilidad de la que somos capaces", indica.