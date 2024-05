Amazon reserva 23 hectáreas más para ampliar su región de datos en Huesca

Los planes de Amazon Web Services (AWS) para expandir su región de datos y casi cuadriplicar su cartera de suelos en Aragón comienzan a tomar forma. La filial tecnológica del gigante del comercio electrónico ha movido ficha en Huesca, donde acaba de reservar una enorme parcela privada de 23,5 hectáreas ubicada entre la Escuela Politécnica Superior de Huesca y el parque tecnológico Walqa, lugar en el que ya había adquirido una superficie similar tras cerrar la compra de 10 hectáreas al Gobierno de Aragón y otras 13 al Ayuntamiento de Huesca, por lo que sumará cerca de 50 donde levantará un nuevo almacén para su nube.

Según ha podido saber este diario, los suelos comprometidos pertenecen al Grupo Jorge y gozan de un alto valor por su cercanía a la autovía A-23 y la disponibilidad cercana de agua. Es precisamente la carretera la que separa la nueva ubicación del centro de datos que Amazon ya tiene operativo en la Plataforma Logística de Huesca (Plhus), inaugurado junto a los de Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro hace un año y medio pero todavía tiene una capacidad de operación muy reducida, pues la obra civil contempla hasta seis fases y hasta este verano no se entregará la primera al completo.

La operación todavía no está cerrada y Amazon guarda silencio, como es habitual dadas sus exigencias en lo que a confidencialidad respecta, si bien existe el compromiso de finiquitar la compra en las próximas semanas. Y no es baladí recordar que el gigante tecnológico ya desechó una reserva de suelo de 51 hectáreas en el Polígono Tecnológico del Reciclado (PTR) para levantar un cuarto emplazamiento que podría no estar directamente vinculado con el almacenamiento de datos, sino especializado en inteligencia artificial. Allí, en el polígono ubicado en Torrecilla de Valmadrid, planeaba Amazon un cuarto emplazamiento para el que sigue en busca de suelos tras descartar esa opción inicial.

La zona coloreda en gris oscuro ocupa unas 23,5 hectáreas, pertenecen al Grupo Jorge y sobre ellas cuenta con una reserva de compra AWS. / EL PERIÓDICO

Sea como fuere, los movimientos de Amazon dan buena cuenta de cómo el gigante tecnológico ha multiplicado sus intenciones en Aragón. El medio centenar de hectáreas en el cogollo empresarial de la capital altoaragonesa se suma a las parcelas que negocia directamente con el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego para hacerse con cerca de 730.000 metros cuadrados ubicados al oeste del antiguo polígono aeronáutico, donde está el primer centro de datos.

El proyecto original contemplaba la creación de tres centros en una superficie que suma 43 hectáreas, una cifra muy reducida que invita a pensar que la ampliación vendrá también por El Burgo de Ebro, donde las instalaciones de AWS apenas ocupan con 15,5 hectáreas.

Fuentes conocedoras de los planes de la compañía destacan la fiebre por cerrar cuanto antes la adquisición de nuevos terrenos por parte de la multinacional desde la llegada de competidores enel sector de los data centers, que requieren de tres cosas: agua, luz y superficies que puedan albergar ampliaciones casi sin límite para la red de almacenamiento de datos de Aragón, que dará cobertura al sur de Europa. Microsoft, el otro gigante que ya ha confirmado que desembarcará en Aragón, apostó desde el principio por superficies mayores, como las 63 hectáreas que ya ha adquirido en el PTR o las 84 que ha comprado en La Muela, que ocupan la quinta ampliación del polígono Centrovía.

En cualquier caso, la compañía está muy pendiente de las condiciones que ofrece el Gobierno de Aragón a través de un nuevo Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) para tomar una decisión sobre hacer efectiva la reserva de suelo. Ahí está una de las claves para incrementar su inversión inicial, que la compañía cifraba en 2.500 millones de euros a diez años vista cuando empezó a construir los centros de datos en 2022.

