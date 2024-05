Aragón ha ejecutado el 27% del presupuesto de este año

"En línea". Así define Ignacio Barquero, director general de Presupuestos de la DGA, el grado de ejecución presupuestaria de esta primera parte de 2024, con datos similares a los de años pasados, aunque en la partida de ingresos ha recaudado unos 50 millones más que en las mismas fechas de 2023. A fecha de 30 de abril, el Ejecutivo había ejecutado un 27% de sus cuentas, cifras que Barquero ha detallado en la Comisión de Hacienda de este lunes en las Cortes de Aragón.

En ese sentido, el director general ha detallado que, al cierre contable del pasado mes, la DGA tenía derechos reconocidos netos por valor de 2.382 millones de euros, a los que, restando los fondos ajenos (como los MRR procedentes de Europa), el dato se situaría en 1.629 millones. En cuanto a los gastos, esto es, las obligaciones reconocidas netas, a fecha 30 de abril el Ejecutivo aragonés había alcanzado los 2.548 millones de euros, 1.756 millones contando solo los fondos propios.

Del mismo modo, Barquero también ha explicado el grado de ejecución con el que el Gobierno de Aragón cerró el pasado curso, con 7.919 millones de ingresos -6.336 millones de ingresos no financieros- y 7.832 millones de gastos -6.495 millones del total no financiero-. El director general ha reconocido al respecto que fondos como los MRR "desvirtúan bastante", ya que provocan una serie de oscilaciones que no permiten hacer un seguimiento "lineal y objetivo". Así, descontando estos y otros fondos ajenos, los derechos reconocidos (netos) quedarían situados en 5.270 millones, cifra ligeramente superior a los 5.225 presupuestados.

En cuanto al déficit, en 2023 ascendió al 0,3% del PIB, lo que aproximadamente supone cerca de 130 millones de euros presupuestados. Sin embargo, ese porcentaje va a crecer, según las estimaciones provisionales de la Intervención General del Estado, al 0,82%, lo que supone unos 370 millones de déficit, 240 más de los presupuestados.

Por secciones, ha habido algunas partidas que han ido "peor" de lo presupuestado, como ha sido el caso de los impuestos de sucesiones y donaciones, con un déficit de 35 millones, o de transmisiones patrimoniales, con un déficit de 14 millones. Unos datos que se compensan por el mejor comportamiento de desgloses como las ventas de terrenos, que han proporcionado 24 millones (frente a los cinco presupuestados) o las tasas fiscales sobre el juego, que han reportado hasta 12 millones más de los previstos a las arcas públicas.