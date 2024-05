Diez colegios de Zaragoza reciben diez solicitudes o menos en el proceso de escolarización

Uno de los momentos más importantes y que pueden llegar a marcar el desarrollo académico y personal de los niños es el momento de la escolarización. Bien lo saben sus padres que, antes de decantarse por una elección definitiva, analizan un buen número de factores antes de decidir en qué centro inscribir a sus hijos. Un problema que se sufre mucho más en las grandes ciudades como Zaragoza, ya que en el medio rural, en la mayoría de ocasiones, esa capacidad de elección es muy baja o, muchas veces, nula. Pero en la capital aragonesa las posibilidades se disparan y el resultado que suele arrojar es una distribución muy heterogénea en los diferentes barrios de la ciudad. Este año no ha sido una excepción, aunque sí que han cambiado alguno de los motivos.

«Al final el proceso de escolarización, aunque no debiera ser así, no se escapa tanto de la visión de un escaparate y una relación entre vendedor y cliente», reflexiona Jesús Jiménez, el vicepresidente del Consejo Escolar del Estado, firme defensor de la enseñanza pública. Por lo tanto, la seducción a las familias para ser los elegidos acaba convirtiéndose en una especie de batalla entre colegios en la que siempre hay vencedores y vencidos que, además y salvo algunas excepciones, suelen repetir papeles curso tras curso.

Educación defiende la liberta de elección y la igualdad El tercer actor de la escolarización, sumado a las familias y a los centros, es la consejería de Educación. Desde la administración educativa aragonesa, impulsora este curso de la polémica zona única que ha marcado el proceso, aseguran que «se trabaja para garantizar que todos los centros educativos sean de calidad, para que todos los niños se escolaricen donde se escolaricen tengan las mismas oportunidades. Para ello apuestan por un sistema educativo que «garantiza la igualdad de oportunidades» para todos los niños y niñas. Fuentes de la consejería explican que la elección de colegio por parte de las familias obedece a multitud de factores y es ahí «donde entra la libertad y las prioridades de las familias». Aunque desde Educación reconocen que, «sobre todo por cuestiones poblacionales», hay colegios de determinadas zonas que vienen sufriendo una menor demanda en los últimos años. Desde la Administración aseguran que a estos centros con una menor demanda se les apoya desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, «abriendo aulas de escolarización de dos años, que están funcionando muy bien para favorecer la conciliación y para fidelizar alumnado en segundo ciclo de infantil. También se les apoya haciéndoles bilingües, y con el tema de Acneaes y en la elección del profesorado, eligiéndolo a través de una comisión de servicios», aseguran fuentes de la DGA.

Esa especie de guerra acaba derivando en un fenómeno de segregación escolar que implica la separación de los estudiantes en diferentes entornos educativos por género, raza o situación económica. En un mundo ideal, el alumnado de los centros de una misma zona o ciudad debería tener una composición similar entre ellos y que se correspondiera con la de la propia zona, pero eso en la capital aragonesa no sucede. «Y eso que en Zaragoza no estamos tan mal como en otras grandes ciudades como Madrid», comienza valorando Diego Gastón, profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza. «Lo primero para analizar el proceso de escolarización es diagnosticar las preferencias de los padres, aunque yo creo también que está muy ligado a la construcción de nueva vivienda», reflexiona el sociólogo.

Desde el proyecto educativo, la proximidad al domicilio, el horario de jornada, las instalaciones, el bilingüismo, una cocina in situ...son algunas de las prioridades que van cambiando. Por ejemplo, habiendo adoptado la mayoría de centros la jornada continua, este año se ha visto un repunte en solicitudes en los que han optado por continuar con la partida. Los colegios que tienen cocina in situ, con todos los conflictos que han creado su puesta (o no) en marcha, también son de los más escogidos.

Tras analizar los datos de escolarización en Aragón, la idílica homogeneidad contrasta con las desigualdades que se pueden apreciar en el número de peticiones a cada centro, especialmente en la capital aragonesa. 10 centros de Zaragoza han recibido 10 solicitudes o menos (sin contar a los que, de por sí, no ofertaban más que ese número de plazas). Los directores de los centros lo achacan, generalizando, a dos factores diferenciados: la baja natalidad y las preferencias de los padres para tratar de evitar colegios con alumnado multicultural. «Es desgastante trabajar bien y que no te den una oportunidad. La gente juzga desde la valla», se lamenta Sergio Sierra, director del Ana Mayayo, que reconoce que es un problema que «viene de atrás». «Tenemos más de un 50% de alumnos extranjeros y eso no representa, ni de lejos, la realidad del barrio», subraya el docente.

En el colegio San José De Calasanz, ocurre algo similar. «Es cierto que hemos tenido muy pocas matrículas, aunque sabemos que va a ver más fuera de plazo. Por más que intentamos no levantamos los números. Es un poco frustrante», relata Diego Rubio, su director, que confirma los «prejuicios» que, a su juicio, tiene la población: «Es así. Es aquí donde tendría que aparecer la administración y hacer algo más».

El otro gran problema es la falta de nacimientos. Así lo explica el sociólogo Diego Gastón. «El Actur se desarrolló con el baby boom y ahora puede que sobren colegios. Eso mismo le pasará a Valdespartera o a barrios de reciente construcción en los próximos 15 o 20 años», relata. Precisamente en el Actur, Patricia Castro, la directora del José Antonio Labordeta, rememora los tiempos cuando «nos salían los niños por las orejas», algo que ha dado un giro radical debido al envejecimiento de la zona. «El susto nos lo dimos hace tiempo. Ahora sobrevivimos como podemos, pero si nada cambia no sé si esto será sostenible», relata.

En lo que todos están de acuerdo es en que la implantación de la zona única, al menos este año, no ha generado las diferencias que inicialmente se esperaban. «Acabará afectando, pero más a largo plazo», afirma Horacio Tabernero, de la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón. «Siempre decimos que ojalá los colegios tuvieran ruedas. Si la natalidad sigue en esas cifras problemas siempre va a haber en un colegio u otro y al final estoy seguro de que alguno tendrá que cerrar», sentencia el docente.

