Elecciones en Cataluña: Los partidos aragoneses celebran el retroceso del independentismo

Con diferencias, como siempre, pero unidos en opinión, como casi nunca. Los partidos aragoneses han reaccionado este lunes al resultado de las elecciones catalanas, con aplastante victoria del PSC de Salvador Illa y con las dudas de si el próximo Gobierno catalán mirará hacia cotas progresistas u optará de nuevo por el nacionalismo. Precisamente los malos resultados del independentismo, en casi todas sus facciones, han sido motivo de celebración de las fuerzas políticas en Aragón.

Pero, sin duda, el gran ganador de la noche de ayer fue el PSC, con Salvador Illa al frente y sus 42 escaños que le dan la posibilidad de negociar un posible tripartito con ERC y Comuns, con los que alcanza los 68 escaños que dan la mayoría absoluta. Sus homólogos en Aragón han valorado "positivamente y con satisfacción" un resultado que califican como "histórico". El secretario de organización del PSOE aragonés ha elogiado el trabajo de campaña de Illa, en una Cataluña que, según dice, ha decidido "pasar página". Respecto a los posibles acuerdos, ha recalcado que el PSC es la fuerza mayoritaria en "votos y escaños". "La sociedad catalana ha sido muy contundente", ha continuado, aunque ha reconocido que hay que analizar los escenarios "con mucha prudencia".

El vicepresidente de Aragón y líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, se ha mostrado satisfecho porque "las fuerzas separatistas han retrocedido exponecialmente, lo que es una buena noticia". Nolasco ha lamentado, a su vez, que el Parlament sigue contando con "partidos que están en contra del orden constitucional y de la legalidad". Sobre la ultraderecha a la que representa en Aragón, el vicepresidente autonómico ha considerado que "se consolida como una fuerza importante en Cataluña y ha subido en votos". "Vamos a ser dique de contención de la manera que lo hemos sido estos cuatro años y no vamos a facilitar ningún Gobierno del PSOE, que ya es el Partido Separatista Catalán", ha concretado Nolasco sobre Vox.

Mientras, Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, ha subrayado que "la única opción posible en Cataluña es un gobierno de izquierdas", aunque ha reconocido que los resultados no son los que esperaban. Con todo, el coordinador autonómico de IU ha celebrado que el independentismo "llega a sus mínimos históricos", lo que, a su juicio, demuestra que "las políticas de diálogo sirven". Asimismo, desde Podemos Aragón también han celebrado que la ciudadanía "ha salido a defender las políticas de izquierdas", y han reivindicado la "buena decisión" del partido de no presentarse en Cataluña, "tras haber sido expulsados por Comuns-Sumar", ya que se ha cumplido el objetivo de "no fragmentar el voto progresista". Aún así, a tenor de los resultados (Comuns han pasado de ocho a seis escaños), desde Podemos Aragón han recalcado que "no fue buena estrategia apartarnos". En cualquier caso, tanto Podemos como Izquierda Unida han calificado de "preocupante" el avance de la ultraderecha, tras los resultados de Vox y Aliança Catalana.

Un avance de la ultraderecha que también lamentan desde CHA, a quienes su presidente, Joaquín Palacín, ha calificado como "xenófobos y racistas, tanto la (ultraderecha) española como la catalana", en referencia a esos dos partidos. Palacín también ha subrayado que espera que las fuerzas progresistas lleguen "a los acuerdos necesarios para un nuevo gobierno de izquierdas", y ha mostrado su "preocupación" por el "respaldo político a los partidos abiertamente trasvasistas, como PP y Vox".

Tomás Guitarte, portavoz de Aragón-Teruel Existe, ha considerado que con los resultados del independentismo "se cierra el 'procés', pero también pierde apoyo en número de votos el conjunto de la izquierda". Además, Guitarte ha remarcado que el posible tripartito PSC-ERC-Comuns va a depender de los republicanos que, dice, "tendrán un profundo debate interno". Aunque, eso sí, Guitarte asegura que espera que se pueda formar "un gobierno con estabilidad" que evite una hipotética repetición electoral en otoño.

El PAR también se ha sumado a la alegría compartida por el retroceso del independentismo. Su portavoz, Alberto Izquierdo, tras felicitar a Illa y al PSC por su "extraordinario resultado", ha calificado como "batacazo monumental" los resultados del independentismo. Izquierdo ha dicho que con ellos "se abre un nuevo tiempo, en el que la sociedad catalana debe pasar página de una vez por todas". "Los partidos independentistas deberían volver a la senda de la normalidad y del diálogo", ha concluido.