Las adopciones internacionales caen en picado en Aragón

Durante la década del 2000 al 2010, una media de 30 niños de nacionalidad extranjera llegaban a territorio aragonés para comenzar una nueva vida con una familia adoptiva. Desde entonces, este tipo de adopciones ha sufrido un constante y progresivo retroceso hasta llegar a números ínfimos. En 2022 esa cifra tocó fondo cuando tan solo dos niños no nacionales aterrizaron en la comunidad y en 2023, el número aumento a cuatro. A pesar de ese pequeño repuinte, los datos evidencian un cambio de tendencia que se debe a diversos factores, pero que, en la mayoría de los casos, tienen que ver más con el país de procedencia de los candidatos que con el deseo de adoptar de los aragoneses.

«Estamos viviendo, ya desde hace muchos años, un enfriamiento progresivo», comienza valorando María José Bajén, jefa de Servicio de Atención a la Infancia y a la Adolescencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón (IASS). «Muchos países de origen han mejorado sus condiciones de vida y están potenciando la adopción en su propio territorio», valora Bajén. Tradicionalmente, los países de los que más niños llegaban a Aragón eran China, Rusia y Ucrania. Precisamente los dos primeros han desarrollado normativas que prohíben la adopción a personas del colectivo LGTBI, algo que parece tener una relación directa con el fenómeno que se vive actualmente aunque desde el IASS no se atreven a confirmarlo por «la falta de datos».

Lo que sí que reconocen desde el organismo es que ahora la nacionalidad de los niños candidatos a ser adoptados son indios, filipinos y vietnamitas. Otro de los motivos son los «exigentes trámites» por los que debe pasar cada caso y que hacen que los niños puedan llegar ya más mayores o con algún problema de salud, mientras que las preferencias mayoritarias a la hora de adoptar de los solicitantes es que sean lo más pequeños posible.

Tendencia nacional

Este descenso en Aragón, de alrededor del 90% en 20 años, sigue la tendencia de toda España. Según el último informe del Ministerio de Juventud e Infancia, a principio de siglo la media de adopciones de familias españolas en países extranjeros rondaba las 3.000 anuales, mientras que en 2023 la acogida a menores se ha quedado en 183 el último año. «Además, las tarifas establecidas por los organismos acreditados por los países de origen se han encarecido notablemente», subraya Bajén.

En cambio, en Aragón, recalca la jefa de Servicio de Atención a la Infancia y a la Adolescencia del IASS, «esos trámites no tiene ningún coste», algo que no es así en todas las comunidades. «Hablamos de adopción nacional pero realmente es autonómica», incide. En este tipo de adopciones los datos también van disminuyendo progresivamente con los años, pero en este caso, María José Bajén prefiere hablar de «estancamiento». En 2023, el número de adopciones nacional en Aragón fue de 26. Los perfiles de niños en adopción son dos, bien el que viene de una renuncia de la familia en el hospital, que son los menos, o menores que han tenido que estar separados de sus familias de origen porque no está garantizado su desarrollo.

Ya sean nacionales o internacionales, el principal motivo para la disminución de solicitudes de adopción durante lo que llevamos de siglo XXI es el desarrollo de las técnicas de fecundación que permiten a las parejas que tienen algún problema de reproducción tener muchas más alternativas. «Hace unos años si querías ser madre y no podías casi lo primero que te venía a la cabeza era adoptar, ahora yo creo que es la última opción», analiza María José Bajén.

Un 25% de los niños tiene problemas en su adaptación Cerca de un 25% de los niños adoptados en Aragón sufre algún tipo de dificultad en su adaptación social, que puede variar desde complicaciones en el aprendizaje hasta un desorden de la conducta o el desarrollo de un trastorno de apego hacia sus nuevos familiares. A pesar de estas dificultades, tan solo un 0,5% de las adopciones que se han realizado en la comunidad autónoma en los últimos 20 años han derivado en una ruptura de la convivencia con las nuevas familias. El trastorno reactivo de apego, caracterizado por una inhibición emocional de los niños que rehúyen el contacto con sus progenitores o cuidadores, es la alteración más repetida entre los niños adoptados. Desde el Departamento de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón existen programas que garantizan recursos para apoyar a las familias después de haber realizado la adopción. Por un lado, está el programa del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) de seguimiento del acogimiento y apoyo al acoplamiento. En todos los casos de adopción hay previsto un periodo de acompañamiento de la familia adoptiva por técnicos de la Administración para facilitar el acoplamiento del menor a su nueva familia, para que ésta vaya resolviendo las situaciones que se le planteen. Por otro, se ofrece un servicio de consulta, orientación y asesoramiento a familias.

El ser los padres biológicos siempre es un plus para las familias, que con este tipo de técnicas también se ‘libran’ de los tediosos trámites que acarrean un proceso de adopción. Además, los plazos de espera, aunque dependen de las circunstancias y de las peticiones concretas de los solicitantes, suelen alargarse durante años. «Hay familias que pueden ser padres en pocos meses y algunas no lo consiguen nunca. Somos conscientes del sufrimiento que conlleva. Es una situación muy complicada y en muchos casos hay candidatos que acaban desistiendo», explica la jefa de Servicio de Atención a la Infancia y a la Adolescencia del IASS, quien, sin embargo, recuerda que ser padre adoptivo no es un «derecho, sino un deseo». «Eso es algo que no se puede confundir», recalca Bajén.

Expectativas

Cuando el proceso termina con final feliz, comienza para las familias quizá lo más complicado, la educación de un niño que, según la edad, puede tener diferentes dificultades. En la comunidad, Afada (Asociación de Familias Adoptantes de Aragón) desarrolla una tarea de información y orientación a las familias. «Nuestra labor empieza siempre en el proceso postadoptivo. Todo lo de antes está en mano y son competencias de la Administración y ahí no podemos hacer nada», aclara Mercedes Navarro, su presidenta, que reconoce la tendencia a la baja de las adopciones: «Hace años teníamos una gran movimiento, ahora estamos un poquito más flojos».

Con las actividades que organizan de manera periódica, desde Afada tratan de revertir las dificultades que puedan surgir en el proceso adoptivo, así como ayudar a las familias a hacer frente a situaciones especiales que puede presentar el menor a lo largo de su proceso vital. Aunque suelen ser los niños los que más atención generan en la labor de la asociación, Mercedes Navarro resalta también la labor que se realiza con los padres, a los que muchas de sus expectativas se chocan con la realidad. «A veces el proceso de adopción no es exactamente lo que esperan o lo que habían imaginado y se generan conflictos, pero en la mayoría de los casos al final se encuentra una solución», asegura la actual presidenta de la asociación aragonesa.

