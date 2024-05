¿Por qué estudian los aragoneses una FP?: "Quería algo práctico, no teórico"

A sus 16 años, Edita Aguilar González tiene claro lo que quiere para su futuro. Le gusta Ingeniería pero eligió un grado medio de Formación Profesional porque «es más práctico, no tan teórico» y, además, «te va metiendo en el mundo laboral», asegura. Estudia 1º de Mecanizado en el Corona de Aragón y asegura que aprende «mucho más» que si hubiera seguido otra formación.

Sus estudios son para la mecanización de piezas por control numérico, pero también fresadoras. Se trata de «hacer piezas pequeñas y grandes» metiendo las coordenadas en el ordenador, que recibe las órdenes «y las hace», explica a este diario. Con la formación podrá ejercer de pulidor de metales, operador de máquinas, de tornero, fresador, etc.

En clase están actualmente unas 25 personas, dependiendo de la asignatura y «todo son chicos, salvo yo», reconoce Edita Aguilar, que no se esperaba que hubiera muchas chicas pero quizá sí alguna más. «Yo animaría a que estudiaran este grado, porque quizá muchas no lo hacen porque no hay mujeres, pero vale la pena», asegura. Preguntada por lo mejor y lo peor, «aprender cosas que no pensaba» es lo bueno y malo, «nada», dice. «Pensaba que me iba a arrepentir pero no», añade.

La joven tiene en cuenta la empleabilidad de su título, ya que ya se ha informado y «me han dicho que siempre necesitan muchos trabajadores», por lo que tiene el futuro asegurado. Aunque ella tiene en mente hacer un grado superior de Mecatrónica, que tiene similitudes con su grado actual y así «con más experiencia pasaría luego a Ingeniería para poder optar a un buen puesto de trabajo».

Javier Aznar, estudiante de FP en el instituto de Salesianos de Zaragoza. / El Periódico de Aragón

Estudiar un ciclo de FP es para Javier Aznar, de 20 años, la «mejor» decisión que pudo tomar en cuanto a sus estudios. En su caso, tras finalizar el grado medio de Electricidad en el instituto Salesianos de Zaragoza, decidió ampliar sus estudios con el grado en Automatización y Robótica Industrial en el mismo centro. «Me gustó mucho lo que había estudiado y prefería hacer una FP que una carrera universitaria, porque en la mayoría de casos luego hay más salidas laborales», explica el joven.

Considera que «la mayoría de las veces» las formaciones profesionales están «desprestigiadas». «Aprendemos mucho, es todo muy práctico y, porque no sea la universidad no quiere decir que en el futuro se cobre menos en un puesto de trabajo con estos estudios», asegura.

Trabajo en el extranjero

En la actualidad, Aznar se encuentra en Munich (Alemania) finalizando su último año de grado. El joven hace practicas en la empresa Siemens, donde se encarga de montar «la parte del cableado eléctrico de los tranvías», explica al otro lado del teléfono.

«Vi la oportunidad de irme de Erasmus fuera de España y no me lo pensé», señala sobre su experiencia laboral que durará hasta el año que viene. Sobre sí volverá o no a Aragón, Aznar asegura que todavía no lo tiene «claro». «Aquí hay mucha demanda de lo que sería mi puesto de trabajo, estoy cómodo y me pagan bastante bien», apunta, siendo consciente de que «esta oportunidad me la han dado los estudios, a pesar de ser ‘solo’ una FP».

