Mayoral, en las Cortes de Aragón: "La deuda de la Universidad de Zaragoza es de 0 euros"

En sus últimos meses como rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral está sacando pecho de su gestión al frente de la institución y en la sesión plenaria de este martes en las Cortes de Aragón quiso destacar la gestión económica de su equipo, asegurando que la deuda de la Universidad asciende un total de «0 euros».

Sí reconoció que tiene abiertas pólizas a corto plazo «por si hay algún momento que tenemos problemas de liquidez, para poder pagar las nóminas», pero incidió en que «empezamos en 2016 con una deuda de 32 millones, 15 los absorbió el Gobierno de Aragón y los otros 17 ahora son cero»

El rector de la Universidad de Zaragoza hizo un repaso de la situación actual de la institución. Con respecto a una posible variación del precio de las matrículas para el próximo año, Mayoral aseguró que «las tasas no van a subir ni van a bajar, pero no alterar el precio supondrá abaratarlas, debido a la inflación», indicando que, «quienes no puedan cubrir estos gastos», podrán acogerse a la ampliación del programa de becas.

Nuevos grados

Con respecto a la implantación de nuevos grados, el rector de la Universidad de Zaragoza explicó que, con la implantación completa del grado de Medicina en Huesca se amplían en 45 el número de plazas, llegando a un total de 265 unidas a las de Zaragoza. Además, explicó que el próximo curso comenzará el grado de Bioquímica y en Teruel, en colaboración con la UNED, el de Ingeniería Espacial.

Mayoral informó también de que el proyecto de los estatutos «está muy avanzado» y volvió a recordar el «necesario rejuvenecimiento de la plantilla y su actualización con personal más cualificado».