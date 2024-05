Las organizaciones agrarias de Aragón muestran su malestar tras una Mesa de la Sequía "decepcionante"

Malestar y decepción. Son los dos términos que mejor definen el sentimiento de las organizaciones agrarias tras la reunión con la consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón, liderada por Ángel Samper. El encuentro, que respondía a la convocatoria de la Mesa de la Sequía ante la anómala situación que están viviendo los cultivos aragoneses, especialmente en Teruel y en la margen derecha del Ebro, se ha saldado "sin ningún acuerdo concreto", tal y como reconocen a este diario algunos de los representantes de los sindicatos agrarios.

Así, José María Alcubierre, secretario general de UAGA, asegura que la situación es "descorazonadora", ya que "no se han adoptado medidas rápidas ni se ha escuchado al sector", en referencia a unas ayudas directas que, recuerda, "son una promesa electoral que no están cumpliendo". En esa línea, su homólogo en UPA, José Manuel Roche, subraya a EL PERIÓDICO que el consejero Ángel Samper "ha dejado claro que no va a haber ayudas directas". "Nos ha dicho que lo que es asegurable no es indemnizable", ha proseguido Roche, una expresión que ha confirmado también Alcubierre. "No queremos que las ayudas directas se perpetúen, pero en momentos excepcionales hacen falta medidas excepcionales", ha añadido el secretario de UPA, mientras que el secretario de UAGA matiza que es "falso" que lo asegurable no sea financiable, como defiende Samper, ya que en ocasiones anteriores, "como con los incendios o con las heladas, ya ha habido ayudas de este tipo".

En cualquier caso, tanto Alcubierre como Roche han dejado claro que su sensación tras la reunión con el consejero es la de "bastante decepción". Y es que, tal y como subrayan los sindicatos, "convocar la Mesa de forma oficial es muy importante, porque para hacer un diagnóstico vale cualquier otro encuentro de los que tenemos habitualmente". "Tenían que haber venido con una propuesta concreta, pero no ha sido el caso", explica Roche, mientras que Alcubierre asegura que la DGA puede hacer más "con la ley de agicultura familiar".

Por otra parte, los representantes de los sindicatos también lamentan que no se vaya a ampliar de forma inminente el mapa del FEGA, basado en predicciones de Aemet, sobre las comarcas aragonesas afectadas por la sequía. "Nos han dicho que van a hacer un seguimiento, pero sin concretar en qué comarcas ni fechas concretas para empezar", señala al respecto Roche, que reflexiona: "No puedo ir a mi gente y decirle ninguna medida, porque no se ha concretado nada".

Samper, en cambio, ha definido el encuentro de este martes como una "reunión de encuentro para intentar flexibilizar las zonas con intensa sequía", aunque ha reparado en la "particularidad" que tiene la comunidad este año, pues hay zonas que "van a tener una muy buena cosecha" frente a otras que sí reconoce que sufrirán más.