El comité de la Plataforma Europa de Inditex en Zaragoza convoca paros parciales y huelga

Conflicto a la vista en la Plataforma Europa de Inditex, el gran almacén logístico ubicado en Zaragoza desde donde la multinacional distribuye prendas de Zara Mujer a todo el mundo. El comité de empresa acaba de lanzar un calendario de movilizaciones hasta mediados de junio que incluyen paros parciales de dos y cuatro horas y dos jornadas de huelga total para tratar de desencallar la negociación del nuevo convenio colectivo, que afecta a unos 1.800 empleados en el macrocentro situado en Plaza.

Las posturas no están demasiado alejadas en terminos de subida salarial (la representación de los trabajadores pide un 15% de incremento a tablas y la empresa ofrece alrededor del 11,5%), pero la brecha se agranda con las exigencias de los pluses y la flexibilidad de los turnos, una cuestión en la que los sindicatos no están dispuestos a ceder. Tras 14 reuniones, por citar solo algunas de las divergencias, la empresa ofrece un plus de 7,15 euros por trabajar un domingo mientras que los sindicatos reclaman llegar hasta los diez. Además, la parte social reclama la creación de un plus diurno de tres euros diarios y de un plus de disponibilidad de 600 euros anuales.

La representación de los trabajadores comenzará las protestas con una concentración el sábado 25 de mayo en la tienda de Zara ubicada en el paseo Damas, que se replicará el día 1 de junio. La movilización se recrudecerá con partos parciales de dos horas los días 31 mayo y 7 de junio y paros de cuatro horas tanto el 14 como el 21 de junio, al final de cada turno. Por último, se convoca huelga general en el almacén logístico los días 28 de junio y 5 de julio.

El calendario de movilizaciones se ha presentado un día después de las asambleas convocadas por el comité de empresa. Allí se informó a unas 250 personas que asistieron de la situación de "bloqueo", según entienden los sindicatos.