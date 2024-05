La cesta de la compra de un celiaco se multiplica por tres

«Soy celiaco, no rico. Ayudas directas, ya». Esta es una de las principales reivindicaciones de la asociación celiaca aragonesa desde hace años, ya que la cesta de la compra en productos sin gluten puede multiplicarse por tres para una persona y si en una familia hay varios miembros, «imagínate», asegura Ramón Moraza, presidente del colectivo en la comunidad. Pero no la única petición, ya que, con motivo del Día Internacional de la Celiaquía, reclaman también visibilidad, diagnóstico precoz, porque de media puede tardarse «entre tres o cuatro años» y conocer cuántas personas la padecen. La tasa nacional es del 1%, es decir, casi 13.500 aragoneses, sin embargo, de estos «solo el 25% estamos diagnosticados» (unos 3.300).

La Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE), a la que pertenece la aragonesa, ha publicado esta semana un informe cuyo objetivo es estimar el gasto aproximado de una persona para adquirir productos específicos sin gluten, ya que esta alimentación es, como reconoce Ramón Moraza, «nuestra medicina». Y las conclusiones no dejan lugar a dudas. Los alimentos analizados no son frutas, carne o pescado si no que se analizan productos específicos para esta patología; es decir, cereales (los 100 gramos cuestan 0,49 con gluten y 0,91 sin él); galletas (0,39 y 0,92), macarrones (0,18 y 0,88), pan (0,23 y 1,27), lasaña (0,59 y 1,33), tartas (1,07 y 1,73), productos navideños (1,04 y 3,54) y cerveza (0,20 y 0,29).

El gasto anual asciende a 1.704 euros, casi el triple de lo que gasta una persona que puede consumir gluten (616 euros); es decir, su cesta de la compra casi se triplica. «No son productos dietéticos», insiste Moraza, sino que forman parte de la alimentación saludable. Una familia con un celiaco entre ellos incrementa el gasto semanal en 22,66 euros a la semana, 90 al mes y más de mil al año. Con respecto al año pasado, el aumento ha sido de casi 168 euros (casi un 11%), mientras que la de con gluten ha disminuido un 38%, ya que el informe se refiere a precios de 2023 y fue un año antes cuando habían comenzado a subir los precios, a consecuencia, sobre todo de la guerra de Ucrania. Eso hace que la diferencia entre las dos compras haya aumentado un 100%.

Pancarta reivindicativa, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

Para poner de manifiesto este sobrecoste, representantes de la federación asisten hoy al congreso para hablar de la enfermedad. «Es un gran logro poder exponer nuestros problemas, porque algo que no conoces no lo puedes solucionar», explica el presidente de la asociación aragonesa, que engloba a alrededor de 2.100 familias; que tiene claro que a corto o medio plazo no habrá ayudas directas para comprar estos productos pero sí servirá para «difundir la enfermedad».

El 75%, sin diagnosticar

En cuanto a la edad, asegura que es más fácil detectarla en edades infantiles, aunque reconoce que «está aumentando mucho en los mayores de 65 años»; por eso están dando charlas en residencias de mayores para dar a conocer la patología. Cada edad tiene sus síntomas y provoca que en los adultos sea más complicado diagnosticarla. En los bebés son diarrea crónica, vómitos, pérdida de peso o irritabilidad; en los niños, retraso del crecimiento, fatiga, hinchazón y dolor abdominal y apatía; a adolescentes, problemas digestivos, pérdida de apetito, desarrollo tardío o irregularidades menstruales; y en adultos, anemia, infertilidad, osteoporosis, abortos de repetición, depresión, aftas bucales o dermatitis herpetiforme. Pero puede haber asintomáticos en cualquier etapa y el daño intestinal persiste porque aunque los síntomas son leves «dificultan el día a día y hacen la vida complicada».

Para conmemorar el Día de la Celiaquía, este jueves instalarán mesas informativas en los hospitales; el sábado se reunirán en Alcañiz en una comida popular (Pastores preparará una caldereta sin gluten), entre otros actos.

