La huelga acecha a MercaZaragoza por la firma del convenio

El comité de empresa de MercaZaragoza ha convocado una huelga indefinida a partir del próximo 24 de mayo ante la situación de "bloqueo" de la firma de nu nuevo convenio colectivo. Según explican fuentes de la representación legal de los trabajadores, el pasado 10 de enero se firmó un acuerdo en la mesa de negociación entre los sindicatos y la dirección de la plataforma alimentaria. Sin embargo, ese documento no ha sido ratificado tofavía, "cinco meses después", por la ejecutiva de MercaZaragoza, donde se sientan el Ayuntamiento de Zaragoza y Mercasa.

El preacuerdo alcanzado con la dirección de la sociedad que introducía algunos progresos en las condiciones laborales de la plantilla, conformada por entre 120 y 130 trabajadores. Entre otras cuestiones, se reducía la jornada laboral a 37 horas semanales, se mejoraban las condiciones de los empleados de producción del matadoero y se adaptaban algunos artículos del convenio a la nueva legislación vigente. No obstante, no se introducían incrementos salariales, aseguran desde el comité, puesto que al ser MercaZaragoza una empresa semipública, "nuestras nóminas dependen de lo que digan los Presupuestos Generales del Estado". "Para lo que les interesa nos tratan como a funcionarios y para lo que no les interesa, no", lamentan.

El anterior convenio llevaba "cinco años congelado". Con la firma, el 10 de enero, del nuevo texto se ponía fin así a una situación de tensión entre las partes. La dirección de MercaZaragoza asumió el preacuerdo, pero los dos socios de la plataforma alimentaria, el Ayuntamiento de Zaragoza (51%) y Mercasa (49%), todavía no lo han ratificado. "El consistorio nos aboca a tomar la siguiente decisión: el viernes, 25 de mayo, comenzará la huelga indefinida".

En un breve comunicado, el comité de empresa pide "comprensión a todos los clientes, usuarios y ciudadanía en general por los problemas de suministros alimentarios que se puedan ocasionar por esta medida a la que nos ha llevado el Ayuntamiento de Zaragoza".