Azcón responde oficialmente a Sánchez y cierra la puerta a la bilateral sobre la ley de memoria

El Gobierno de España ya tiene una respuesta oficial desde el Pignatelli a la propuesta de bilateral emitida por el Ministerio de Memoria Democrática el pasado martes, 7 de mayo. Y, como era de esperar, el Ejecutivo de Azcón ha reiterado de nuevo la "plena constitucionalidad" de la derogación de la ley de memoria democrática de Aragón, en entredicho tras el informe de la ONU en el que aseguraban que dicha decisión, entre otras cuestiones, podía llegar a considerarse una vulneración de los derechos humanos al considerar que el texto blanqueaba la dictadura franquista.

En el escrito, además, el Gobierno de Aragón defiende que la bilateral propuesta en base al artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional "no permitiría una solución de la presente discrepancia competencial que resultase satisfactoria para ambas partes". Por tanto, la respuesta oficial confirma lo que ya habían reiterado desde el Gobierno aragonés en los últimos días: Azcón plantará a Pedro Sánchez y no asistirá al encuentro. Lo hacen, eso sí, con cierto grado de ambigüedad, pues en el escrito no expresan de forma contundente su no asistencia, sino que se deduce, del mismo modo que Azcón tampoco fue taxativo en sus respuestas hace diez días, pese a que su equipo confirmó pocas horas después que la respuesta era 'no'.

En ese sentido, la DGA ha esperado hasta el último día marcado desde Madrid para comunicarse con el Gobierno central. Y eso que no existía un plazo jurídico concreto para responder a la invitación. En cualquier caso, desde Moncloa marcaron como límite el 16 de mayo, es decir, este jueves, que precisamente ha sido el día en el que el Gobierno de Aragón se ha comunicado con el ministerio.

Ahora, queda por ver la reacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ya anunció en su día que, de negarse la DGA a reunirse para intentar llegar a un acuerdo, interpondría un recurso de inconstitucionalidad. En ese sentido, el titular de la cartera de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró hace una semana que no daría respuesta a "manifestaciones públicas" y que solo se pronunciaría cuando tuviese una confirmación oficial, que ha llegado este mismo jueves.