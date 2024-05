El número de centenarios en Aragón no para de crecer desde el inicio del milenio

Cumplir cien años no es tarea fácil. No existe una receta concreta para garantizar tener una vida larga. Pero una cosa sí que es cierta: el número de personas que han soplado las velas más de una centena de veces no para de crecer tanto en Aragón como en España. En la comunidad, según los últimos datos disponibles, hay 585 personas con cien años o más. A principio del milenio, en el año 2000, eran 132, por lo que la cifra se cuadruplicado.

En una autonomía con 1.341.289 habitantes, las personas con cien años o más representan apenas el 0,04% del total de la población, el mismo porcentaje que se da en el resto de España. En todo el país hay 16.902 ciudadanos centenarios entre los 48 millones de habitantes. Pero este grupo de edad es el que más crece hoy porcentualmente, lo que plantea todo un conjunto de retos sociales, demográficos y asistenciales.

El crecimiento se ha producido de forma exponencial. En Aragón, de las 132 personas centenarias que había en el año 2000 se pasó a 250 diez años más tarde. Y en 2019 eran ya 466. A día de hoy, por provincias, en Zaragoza hay 391 vecinos que han superado el siglo de vida, lo que supone un 0,04% de la población total. En Huesca son 111 (0,05%) y en Teruel 83 (0,06%).

Del total, entre las 585 personas centenarias de Aragón, la gran mayoría son mujeres: 482 frente a los 103 hombres. Es decir, más de ocho de cada diez personas que superan el siglo de vida son de género femenino. Y es que ellas tienen una mayor esperanza de vida: 85,94 años frente a los 80,22 años de ellos.

Según los expertos, la previsión es que el número de centenarios no pare de crecer en todo el conjunto del país. En enero de 2018 había en España 11.204 personas mayores de 100 años, pero en los últimos seis años se han unido a este selecto club 5.800 más. Ningún otro segmento de la pirámide social muestra tasas de crecimiento semejantes a la de los mayores de 100 años, que ha subido un 50% en apenas un lustro. Pero si el crecimiento de la España centenaria ha sido llamativo en los últimos tiempos, la proyección de cara a las próximas décadas es espectacular. En 2030, habrá entre nosotros 33.000 personas centenarias (más del doble que hoy), y en 2050, habrá casi 100.000.

Las zonas 'blue'

En el conjunto de España, el factor geográfico resulta clave cuando se trata de superar la barrera de los 100 años según se extrae de las estadísticas. En el cuadrante noroccidental de la península (Ourense, Lugo, Zamora, León, Palencia, Salamca, Ávila y Asturias, la concentración de personas centenarias es mucho mayor que en el resto del país, llegando en ocasiones a quintuplicar la media nacional. En concreto, la confluencia de las provincias de Pontevedra, Ourense y Lugo reúne la mayor concentración de personas de más de 100 años de España y es candidata a ser considerada zona blue, una etiqueta que distingue a los cinco lugares con mayor índice de centenarios del mundo: Cerdeña (Italia), Okinawa (Japón), la península de Nicoya (Costa Rica), la isla de Icaria (Grecia) y la ciudad de Loma Linda (California).

El cliché acostumbra a dibujar al centenario como una persona marcada por el deterioro físico, casi abandonada a su suerte y sin más expectativas que aguardar la llegada de la muerte. Sin embargo, lo que transmiten los hombres y las mujeres de más de 100 años y confirman los expertos que les han estudiado, contradice esa mirada prejuiciosa contaminada de edadismo.

En realidad, la noticia no es que cada vez haya más personas que alcanzan el siglo de vida (y a menudo lo rebasen con holgura), sino que un gran número de ellas lo hacen en unas condiciones físicas, cognitivas y de ánimo tan óptimas que hoy siguen tan activ­as como cuando tenían 70 años.

«Cuando hablas con ellos, lo que más llama la atención es la vitalidad que desprenden. No solo están vivos, sino que tienen muchas ganas de vivir, y no lo disimulan», explica Lola Merino, autora de un estudio sobre el perfil psicológico de los españoles centenarios publicado en la revista científica Journal of Happiness Studies.

El pronóstico

Si se cumple el ambicioso pronóstico que hizo hace unos años James Vaupel (uno de los mayores expertos mundiales en longevidad), la mayoría de niños y niñas nacidos a principios de este siglo llegarán a conocer fácilmente, y con holgura, el siglo XXII, ya que a finales de esta centuria la esperanza de vida habrá superado los 100 años. Sin embargo, el entorno familiar y asistencial de aquellos centenarios será muy diferente al actual, que ya de por sí es bastante peculiar.

«Hoy, la mayoría de personas de más de 100 años están atendidas por hijas e hijos que tienen entre 70 y 80 años, es decir, que también necesitan asistencia. Pero, en el futuro, los centenarios no van a tener tantos hijos o hermanos que les acompañen, y la mayoría van a estar solos», advierte Diego Ramiro, director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, quien subraya el gran reto asistencial al que nos enfrentamos: «Exigirá un incremento en la red social de atención a las personas mayores. Para ellas también va a ser un reto tener que vivir en un mundo que habrá cambiado mucho desde que eran jóvenes», añade.

Suscríbete para seguir leyendo