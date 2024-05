Zaragoza Florece propone un viaje a la fantasía del 23 al 26 de mayo

Este mes de mayo, la realidad y la fantasía se vuelven a entrelazar en una nueva edición de Zaragoza Florece, una oportunidad para descubrir la ciudad con una mirada totalmente distinta y con las flores como claras protagonistas. Un festival para los sentidos que tendrá como maestra de ceremonias a Adriana Abenia, actriz y presentadora de televisión, que este año será la encargada de inaugurar una nueva edición de Zaragoza Florece, el jueves 23 de mayo a las 12.30 horas, que llega cargada de propuestas y emociones hasta el 26 de mayo.

Durante cuatro días, el Parque Grande José Antonio Labordeta volverá a ser el epicentro del festival. Entre sus vías y caminos se podrá disfrutar de grandes representaciones florales y paisajes que sumergirán al visitante en un mundo de fantasía. Una auténtica experiencia para los cinco sentidos, con actividades y puestos para todos los públicos. Desde el conocido Mercado de las Flores, formado por 30 puestos llenos de colores y fragancias, hasta la zona gastronómica, que este año contará con 14 foodtrucks. Todo ello sin olvidar los distintos escenarios que acogerán actuaciones en directo, o una novedad de este año, la zona infantil Ecokids.

Las flores, atractivo principal

Zaragoza Florece es color, creatividad y naturaleza. Todos estos valores se ven reflejados en su principal atractivo, las flores. Para ello, el evento contará con la presencia de grandes maestros florales que, con sus impresionantes obras y creaciones, decorarán los diferentes rincones del Parque Grande aunando arte y sostenibilidad.

Exposiciones florales

Cortina de consciencia de Jürgen Herold en la Escalinata del Batallador

de en la Escalinata del Batallador Sweet Days de Rosa Valls en el Puente de los Cantautores

de en el Puente de los Cantautores Irrealidad climática de Carlos Curbelo y Geometría desplazada de Jordi Abelló en el perímetro del quiosco de la música

de y de en el perímetro del quiosco de la música La fantasía del H 2 O de Carles Fontanillas en la Fuente de Neptuno

de en la Fuente de Neptuno Paseo de la Floralia de Miguel Ángel Delgado en la calle Isabel Zapata Marín

de en la calle Isabel Zapata Marín Sueños de libertad de Chus Silvosa y Juan Carlos López García en La Pajarera

de y en La Pajarera Pozo mágico de Álex Segura y Pere Padrós en El Pozo

de y en El Pozo Fantasía musical de la Asociación de Floristas de Aragón en el Jardín Botánico

Mercado de las Flores

El Mercado de las Flores es otro de los puntos de referencia de Zaragoza Florece. Ubicado en la margen derecha del Paseo San Sebastián, brinda a los visitantes un viaje onírico entre las diversas fragancias y texturas de los productos florales. Este año, además, se ha ampliado el número de puestos que forman el mercado, con el objetivo de atraer la atención de los visitantes en esta nueva edición.

El Mercado de las Flores, formado por 30 puestos diferentes, es uno de los principales focos de atención. / SERVICIO ESPECIAL

Música en directo

La música en directo será otro de los alicientes de Zaragoza Florece, ya que durante cuatro días se han programado 26 actuaciones musicales repartidas por diferentes espacios del Parque Grande.

Jueves 23

Andrés Macnamara a las 13.00 horas en la Zona de Picnic

a las 13.00 horas en la Zona de Picnic Drizzyclare DJ a las 14.00 horas en la Zona de Picnic

a las 14.00 horas en la Zona de Picnic Javier Ekhabel a las 18.00 horas en el Puente de los Cantautores

a las 18.00 horas en el Puente de los Cantautores Ziro a las 20.30 horas en el Escenario Ibercaja

Viernes 24

Aurora Boreal a las 12.00 horas en la Escalinata del Batallador

a las 12.00 horas en la Escalinata del Batallador Carolina y los Alisios a la 13.15 horas en el Escenario Ibercaja

a la 13.15 horas en el Escenario Ibercaja Mario Funes a la 13.15 horas en el Puente de los Cantautores

a la 13.15 horas en el Puente de los Cantautores Modelo Dj Set a las 14.30 horas en la Zona de Picnic

a las 14.30 horas en la Zona de Picnic ZR a las 18.00 horas en la Rosaleda

a las 18.00 horas en la Rosaleda VIP (Versiones Inolvidables de Pop/Rock) alas 18.30 horas en la Escalinata del Batallador

(Versiones Inolvidables de Pop/Rock) alas 18.30 horas en la Escalinata del Batallador La Mujer Inversa a las 19.30 horas en el Escenario Ibercaja

a las 19.30 horas en el Escenario Ibercaja The Winebrothers a las 22.00 horas en el Escenario Ibercaja

Sábado 25

Viki Lafuente a las 12.00 horas en la Escalinata del Batallador

a las 12.00 horas en la Escalinata del Batallador China Chana a la 13.15 horas en el Escenario Ibercaja

a la 13.15 horas en el Escenario Ibercaja Willowisp a la 13.15 horas en el Puente de los Cantautores

a la 13.15 horas en el Puente de los Cantautores Zoe DJ a las 14.30 horas en la Zona de Picnic

a las 14.30 horas en la Zona de Picnic Leyreny a las 18.00 horas en la Rosaleda

a las 18.00 horas en la Rosaleda Q+TDA a las 19.00 horas en el Escenario Ibercaja

a las 19.00 horas en el Escenario Ibercaja Asociación Tango El Garage a las 20.15 horas en la Escalinata del Batallador

a las 20.15 horas en la Escalinata del Batallador Fresquito y Mango a las 22.00 horas en el Escenario Ibercaja

Domingo 26

Los Cracks del 29 a las 12.00 horas en la Escalinata del Batallador

a las 12.00 horas en la Escalinata del Batallador Muro Kvartet a la 13.15 horas en el Escenario Ibercaja

a la 13.15 horas en el Escenario Ibercaja Alez Curreya DJ a las 14.30 horas en la Zona de Picnic

a las 14.30 horas en la Zona de Picnic Danica a las 18.00 horas en la Rosaleda

a las 18.00 horas en la Rosaleda Lu Demie a las 19.00 horas en el Escenario Ibercaja

a las 19.00 horas en el Escenario Ibercaja Delilah a las 21.00 horas en el Escenario Ibercaja

Ecokids, entretenimiento para toda la familia

También este año como novedad, y en la búsqueda de ofrecer una programación que llegue a todos los públicos, se ha creado Ecokids. En este espacio, que estará situado junto a la Nueva Arboleda, los niños y niñas de la casa serán la prioridad, y para ellos se han preparado actividades y talleres sobre prácticas medioambientales con el objetivo de que también se sientan parte de este Zaragoza Florece.

La zona gastronómica es uno de los puntos más atractivos para los visitantes. / SERVICIO ESPECIAL

La oferta gastronómica: 14 'foodtrucks' y zona de picnic

Otra de las paradas obligatorias de Zaragoza Florece es la zona gastronómica. Las foodtrucks son uno de los puntos más atractivos para los visitantes, un mercado callejero compuesto por estas famosas cocinas sobre ruedas en las que predomina la comida creativa, saludable, accesible y, sobre todo, variada.

Este año se ubicará en el lado izquierdo del Paseo de San Sebastián y estará compuesta por 14 foodtrucks, entre las que podremos encontrar restaurantes variados como Kemekomo Street Food, de comida chilena, Mr Ham & Mrs Cheese, con bocados gourmet o Smoke on the road, una hamburguesería. En ellas podrás tomar algo o pedirlo para llevar y disfrutarlo en los diferentes espacios chill out y zonas de picnic repartidas por el parque.