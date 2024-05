El ministro Puente anuncia un tren más rápido entre Zaragoza y Logroño para 2025

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este viernes la renovación dentro de un año de varios trenes, con nuevos Talgo S-107 para cubrir el trayecto de Logroño a Madrid por Zaragoza y alcanzarán velocidades superiores a 300 kilómetros por hora. Ha comparecido en una rueda de prensa en la capital riojana junto al presidente del Gobierno autonómico, Gonzalo Capellán, tras mantener una reunión para abordar asuntos en materia de infraestructuras.

El ministro ha explicado que no se ha aceptado la petición de Capellán de contar con nuevas frecuencias ferroviarias de Logroño a Madrid por Rioja Baja porque la conexión Zaragoza-Barcelona está "muy saturada" actualmente, por lo que esta opción se descartó por condicionantes técnicos y económicos. Estos trenes Alvia que enlazan la capital riojana con Madrid por Zaragoza no superan la velocidad de 250 kilómetros por hora, pero "es complicado encontrar surco" para un tren más rápido y no hay posibilidad de contar con nuevo material ferroviario hasta dentro de un año, cuando se liberen algunos trenes, ha precisado. Por ello, el ministerio propuso el nuevo tren Logroño-Madrid por Miranda de Ebro (Burgos), que tendrá paradas en Haro (La Rioja), Burgos, Palencia, Valladolid y Palencia.

Este nuevo Alvia S-120.5 empezará a circular en otoño e incrementará un 75% la oferta de plazas entre Madrid y La Rioja, con 3.200 semanales, ha precisado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Así, Puente ha dicho que se ofrece una nueva línea por Rioja Alta, que tiene la posibilidad de conectar con Bilbao y ofrece "una mayor rentabilidad operativa".

El ministro ha recalcado que este anuncio no implica que no se vaya a tener en cuenta la propuesta del Gobierno de La Rioja de mejorar las frecuencias a Madrid por el sur, ya que se prevé contar con nuevos trenes Talgo 107 dentro de un año, y se liberarán algunos que se podrían usar para ese trayecto.

Además, la puesta en funcionamiento de nuevos trenes Alaris -que se desplazan a unos 200 kilómetros por hora- permitirán mejorar las frecuencias de Logroño a Zaragoza y, de este modo, facilitar los trasbordos a Madrid. En cuanto a la infraestructura, se ha comprometido a mejorar todo el trazado ferroviario a su paso por toda La Rioja con el objetivo de mejorar todos los tiempos de comunicación.

Ha recordado que ya se ha aprobado el estudio informativo para renovar el tramo Castejón (Navarra)-Logroño, "una zona en la que hay que poner una especial atención porque supone un ahorro de media hora en los desplazamientos a Madrid".

Logroño-Madrid en menos de 3 horas

Por su parte, el jefe del Ejecutivo regional ha confiado en que, cuando se incorporen las nuevas remesas de trenes, se pueda llegar a Madrid por Calahorra en menos de tres horas, que es "una distancia competitiva". Capellán ha incidido en que, hasta que la alta velocidad sea realidad un día en La Rioja, algo previsto a largo plazo, lo inmediato es seguir mejorando las conexiones con La Rioja. Ha subrayado la importancia demográfica de la Rioja Baja, por lo que esta zona necesita un acortamiento de tiempos, que se conseguirá gracias a la llegada del nuevo material y ha insistido en que haya también enlaces desde Madrid a La Rioja.

"La conformidad no está en mi diccionario, soy reivindicativo. La demanda de dos trenes diarios más a Madrid no es caprichosa, es la que necesita La Rioja, pero en este camino seguiré con diálogo institucional y lealtad al estado, trabajando juntos. Empezamos con la mejora de material, algo hemos avanzado", ha reflexionado. Por último, ha insistido en que hay que mejorar el déficit de infraestructuras de La Rioja, porque es un factor que "lastra" la competitividad de las región y sus posibilidades de desarrollo económico y social.