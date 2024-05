La Universidad de Zaragoza será un ‘Espacio sin humo’ el próximo curso

Hace unas décadas las aulas estaban llenas de humo porque sí, se podía fumar en ellas, igual que en los bares o los trabajos; algo ahora impensable porque se busca que sean “entornos saludables”.

La Universidad de Zaragoza se convertirá a partir del curso que viene en un ‘Espacio sin humo’, gracias a un convenio de colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer. No se trata de prohibir, ya que no se tienen competencias, sino de “aconsejar” el abandono de un hábito tóxico que provoca cáncer, pero no solo para los fumadores, sino también entre los pasivos; ya que los datos arrojan que cada año mueren alrededor de 30 fumadores pasivos en Aragón.

Para ello, se realizarán campañas informativas en redes sociales y se colocarán mesas para que todos aquellos que entren en el campus conozcan los daños que provoca el tabaco, pero también los vápers, según ha explicado esta mañana Luis Cásedas, jefe de la Unidad de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza. Junto a él, han dado a conocer este convenio Ángel Pueyo, vicerrector de Planificación del campus público; José María Arnal Alonso, presidente de la Asociación Española contra el cáncer en Zaragoza; y Alberto Gil, gerente de la entidad.

El objetivo de la asociación es “incrementar los espacios libres de humo”, incentivando que los adolescentes no comienzan a fumar, ha explicado Arnal, quien ha señalado que actualmente, casi el 20% de los jóvenes de 14 o 15 años fuman o vapean y el objetivo es “bajar al 5%”. Preocupa este nuevo consumo porque sirve “para maquillar el consumo de tabaco”, dándole un aspecto “fashion”; y de ahí, la importancia de “desmontar los mitos”. Sí que ha asegurado que se ha mejorado y actualmente existe “más respeto” con respecto a los no fumadores.

La de Zaragoza será la cuarta universidad que se une a esta iniciativa, donde ya están la de Las Palmas, Sevilla y la Autónoma de Madrid. Según la ley antitabaco, ya no se puede fumar en los edificios públicos ni tampoco en la entrada y por eso, con este nuevo paso se incrementa el fomento de la salud, ha señalado Cásedas. Y es en los jóvenes donde hay que hacer hincapié porque “se trata de prevenir”, ha recordado Pueyo, y de “promocionar la vida saludable”, pero no solo entre los estudiantes, ya que también afecta a trabajadores y docentes.

Los “campus son espacios abiertos a la ciudadanía”, ha señalado, antes de aventurar que “los espacios verdes pronto serán espacios sin humo y nosotros nos estamos adelantando”, ha reconocido.

Entre las diversas actividades impulsadas para dar a conocer este programa se convocó un concurso de carteles entre los estudiantes de la Universidad de Zaragoza. La ganadora, María Yubero, es alumna del grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto y su propuesta premiada se exhibe desde hoy en la pantalla de la Facultad de Filosofía y Letras.

Además, a lo largo de esta jornada, en el Mercado Agroecológico del Campus San Francisco se ha instalado un photocall con mensajes sobre el tabaco que destierran falsos mitos, un juego estilo Pasapalabra con definiciones sobre aspectos relacionados con el tabaquismo y un cuestionario de verdadero o falso sobre diversos aspectos del tabaco.

Objetivo, las piscinas municipales de Zaragoza

Además de la Universidad de Zaragoza, ya son espacios sin humos en Aragón el Parque de Atracciones, un lugar donde suele haber muchos niños; pero también las piscinas municipales de Cuarte o Tarazona. Sin embargo, no lo son las de Zaragoza, donde se da una curiosa circunstancia; en invierno sí lo son al tratarse de espacios deportivos pero no en verano, cuando se convierten en lugares de ocio e incluso se colocan ceniceros de barro en el césped.