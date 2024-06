Los nuevos alcaldes del 28M en Aragón: "Le recomendaría a cualquiera que haga política municipal"

El pasado martes se cumplió el primer año desde las últimas elecciones municipales y autonómicas. 365 días de la jornada que encumbró a Jorge Azcón al despacho del Pignatelli, acabando con ocho años de gobiernos de Javier Lambán. 12 meses de una noche que llevó a los principales consistorios de la comunidad a Natalia Chueca, heredera de Azcón en Zaragoza; Lorena Orduna, sucesora del socialista Luis Felipe en Huesca; y Emma Buj, que revalidó su trono en Teruel. Un mapa teñido de azul que provocó, entre otras cuestiones, una precipitada convocatoria de elecciones generales en el penúltimo órdago de Pedro Sánchez y en su, hasta ahora, última victoria.

Pero, alejados de los focos mediáticos, de las intrigas políticas y de los pactos y estrategias, el pasado 28 de mayo se cumplió un año del cambio en muchos ayuntamientos de la comunidad aragonesa. Unos más pequeños, otros más grandes. Unos continuistas, otros rupturistas. Unos representando a unas siglas, otros a otras. Aunque, eso sí, todos ellos tenían en común, por lo general, una cualidad: la pasión por mejorar la vida de sus convecinos. De esta forma, el día 29 de mayo de 2023 Aragón amaneció con rostros de felicidad y de tristeza.De responsabilidad ante lo que venía y de reflexión sobre lo que se había hecho.

Mario Latorre, alcalde de Monreal del Campo: "El único objetivo es que nuestro pueblo mejore"

Entre los nuevos alcaldes había, además, perfiles de todo tipo. Jóvenes con ganas de comerse el mundo, empezando por la pequeña porción que le corresponde al término municipal que les había visto nacer. Adultos que, tras toda una vida trabajando, decidían entrar en política para intentar, desde su experiencia vital, cambiar lo que ellos consideraban mejorable. Entre el primer grupúsculo aparecieron nuevos regidores como Mario Latorre (Monreal del Campo), Cintia Liarte (Nigüella) o Andrés Picazo (Leciñena).En el segundo, primeros ediles como José Antonio Navarro (Sádaba).

De número dos a alcalde

A sus 26 años, Latorre no encabezaba la lista del PP en la localidad turolense de Monreal del Campo. Su puesto era el segundo, donde ya tenía experiencia, tras tres años previos como teniente de alcalde, puesto al que escaló desde la concejalía de Cultura, a la que había llegado con tan solo 22 años. Hace siete meses, el entonces alcalde Carlos Redón renunció por asuntos personales al cargo, siendo investido Mario Latorre como nuevo regidor del pueblo.

Así, y sin pretenderlo, Latorre se vio en la responsabilidad de gestionar la vida de sus casi 2.500 vecinos. «Siempre había tenido la ilusión de ser alcalde algún día, pero no me lo esperaba tan pronto ni en esta legislatura», explica a este diario un regidor que compagina sus labores en el consistorio con sus últimos años en la Universidad de Teruel, donde estudia Ingeniería Electrónica y Automática.«Es muy complicado compaginar ambas cosas, pero es una responsabilidad que asumo encantado, porque tan solo soy la cabeza visible de un gran equipo», añade.

La alcaldesa de Nigüella (Zaragoza), Cintia Liarte. | SERVICIO ESPECIAL / alberto arilla

Cintia Liarte, por su parte, dio el paso a sus 27 años tras pasar buena parte de la juventud vivida hasta entonces involucrada en los asuntos de Nigüella, una pequeña localidad zaragozana de apenas 60 habitantes en la que la ahora alcaldesa de CHA era una más dentro de su comisión de fiestas o de su modesto tejido asociativo. «Lo más complicado es todo el papeleo, porque para pedir cualquier subvención hay mucha burocracia. Y, encima, nosotros nos presentamos a todo lo que sale», subraya entre risas, para detallar después que su objetivo es que el pueblo «se desarrolle por todas las vías». En su corta experiencia, Liarte ha aprendido algo que deja muy claro: «Le recomendaría a cualquiera que desee entrar en política que primero pase por la municipal. Es más personal, no tiene nada que ver con el ruido del Congreso».

Momentos vitales

Andrés Picazo, por su parte, entró en la lista del PSOE para gobernar Leciñena casi a última hora. Un feudo tradicionalmente socialista que no terminaba de encontrar a alguien dispuesto a liderar el proyecto, hasta que apareció Picazo: «Siempre me había interesado la política, pero quizá no me veía hasta dentro de unos años». En cualquier caso, el alcalde no se arrepiente, sino todo lo contrario. «Trabajo de 7.00 a 15.00 en una empresa de instalaciones industriales, y la tarde la dedico al pueblo. Lo hago de forma altruista, porque me gusta», señala.

José Antonio Navarro, alcalde de Sádaba: "Siempre me llamaban, pero nunca me decidía"

Pero el gusanillo de la política no siempre aparece tan temprano. Ejemplo de ello es José Antonio Navarro, quien a sus 63 años dio un paso que el PP le venía pidiendo desde hace tiempo. «Cada cuatro años me llamaban, pero nunca me decidía a dar el paso», indica Navarro, que admite que, un año después, «todavía sigo estudiando los problemas del pueblo, porque es mucho trabajo». En su caso, compagina su cargo con su trabajo en una administración de lotería zaragozana, a la que acude los jueves para «liberar» a su hijo, responsable desde su ascenso a la alcaldía. En cualquier caso, en lo que coinciden los cuatro alcaldes, sin importar la edad, es que el municipalismo es diferente. «El único objetivo es que nuestro municipio mejore día a día», concluye al respecto Latorre.