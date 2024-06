Feijóo acciona la EVAU única en las autonomías del PP desde 2025 en su mitin en Zaragoza

Las autonomías del PP firmarán el próximo 9 de junio un acuerdo para implementar una Evau (la antigua selectividad) única en criterios y contenidos para todos sus territorios desde el próximo curso. Se celebrará el mismo día, tendrá carácter “homogéneo” y de momento quedan excluidas las comunidades donde mandan los socialistas, además de Cataluña y el País Vasco. Así lo ha anunciado el presidente de la formación conservadora, Alberto Núñez Feijóo, en el mitin central de la campaña de las europeas en Zaragoza, donde también ha adelantado que el PP llevará a Europa una propuesta para prohibir los homenajes a etarras.

Hace poco más de un año, un millar de simpatizantes del Partido Popular se congregaron en la calle Moret de la capital aragonesa en el mitin central de las elecciones autonómicas. El lugar sirvió como talismán y los populares vencieron con holgura para aupar a Jorge Azcón a la presidencia del Pignatelli, por lo que han optado por reeditar la estrategia electoral al entenderla como un plebiscito con Sánchez. El acto central se ha celebrado este domingo entre abanicos, 'vivas' a España y bajo un sol de justicia con un millar de asistentes (1.500 según el PP). Precisamente sobre justicia, por la amnistía y la sombra de los casos de corrupción de Koldo y la mujer de Pedro Sánchez, han girado unos discursos con tonos bastante duros, con la excepción del candidato aragonés, Borja Giménez, el único que ha hecho mención a las propuestas de los populares.

“Hay que votar contra quien ostenta una presidencia del gobierno a cambio de una carta para no entrar en la cárcel, ese ‘negociete’ de que ‘tú me haces el código penal, yo te lo apruebo y me haces presidente’. La superioridad moral y de principios tiene que vencer en las urnas. Sea legal o no lo que hace el palacio de la Moncloa, lo que está claro es que no es ético. Y nuestra respuesta en las urnas será que no vamos a tragar”, ha clamado Núñez Feijóo en el último domingo de campaña electoral.

Feijóo, acompañado del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y de las alcaldesas de Zaragoza, Huesca y Teruel, ha defendido que las posiciones y principios del PP “son las mismas que defendían hace un año”, cargando todos ellos contra Sánchez por ejercer la “peor política que existe, esa que se atreve a negociar lo que no le pertenece, como la libertad de los españoles, por siete votos”. Además, ha asegurado que la Comisión Europea “no va a dejar pasar este atropello”, que Feijóo considera “el mayor acto de corrupción política en los 46 años de democracia en España”, deslizando que “así se verá, y si no, al tiempo”, ya que “Europa no se compra con siete votos”.

Feijóo, a Borja Giménez: "Sánchez se enorgullece de pactar con los que homenajean a los asesinos de tu padre"

Por eso, el líder gallego ha hablado directamente al cabeza de lista aragonés, Borja Giménez Larraz, hijo del político popular asesinado por ETA en mayo de 2001. “El Gobierno de Sánchez se enorgullece de pactar con los que homenajean a los asesinos de tu padre, Borja. Yo me enorgullezco de estar al lado de las víctimas y del dolor. Estamos donde estuvimos siempre. Por eso vamos a llevar una propuesta al Parlamento Europeo para prohibir los homenajes a los etarras en España”, ha asegurado Feijóo.

Borja Giménez, por su parte, ha asegurado que su objetivo prioritario reside en ponerse “al servicio de todos los aragoneses”, para fortalecer la economía de las familias, fomentar la competitividad empresarial y luchar por las infraestructuras clave como la Travesía Central del Pirineo, la reapertura del Canfranc y la defensa de los agricultores. Ha defendido la UE como garante de “la ley, la democracia y el Estado de Derecho”, asegurando que la aprobación de la ley de amnistía “coloca a nuestro país al borde del precipicio por ser una norma divisiva de y de confrontación que no tiene cabida en la Constitución”.

Azcón habla de "delito de tráfico de influencias" en el caso Begoña

El que se ha encargado de subir el tono ha sido Jorge Azcón, que ha calificado de “miserable”, “un caso de corrupción” y “delito de tráfico de influencias” todo que concierne al máster de Begoña Gómez, pese a que la posible investigación está todavía en pañales. Hoy Sánchez es corrupción, está abrazado a ella desde que se levanta hasta que se acuesta. Y eso también se vota el próximo domingo”, ha dicho Azcón. El líder aragonés ha llamado además a la “coherencia” de los socialistas contrarios a la amnistía, pidiendo a los diputados contrarios a la norma que voten a favor de los recursos de inconstitucionalidad que preparan las autonomías del PP.

Azcón ha asegurado que Feijóo se siente en Aragón “como en casa” ya que está entre gente “noble, de principios, con la mirada limpia y que va de frente”, y por esos mismos motivos Pedro Sánchez “no ha venido a dar la cara” durante la presente campaña electoral. Además, ha asegurado que entre los socialistas “no hay casualidades”, y que por eso Sánchez “premia” a los dos ex presidentes autonómicos relacionados con la trama de las mascarillas y Koldo García con un ministerio (el canario Ángel Víctor Torres) y la presidencia del Congreso (la balear Francina Armengol.

Natalia Chueca ha defendido no es lo mismo gobernar, que tener el poder, cargando con dureza contra Pedro Sánchez. “No podemos permitir que la antipolítica de Sánchez gane. No podemos permitir que los intereses de unos pocos políticos privilegiados lleguen a mandar en Europa. Tenemos que decir alto y claro que basta ya de mentiras y que no queremos divisiones y muros, ni desigualdades entre españoles ni a la corrupción ni ley de amnistía”, ha dicho la alcaldesa.