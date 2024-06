Feijóo asegura en Zaragoza que Europa frenará la "cacicada" de la amnistía

Hace poco más de un año, las filas del Partido Popular se congregaron en la calle Moret de Zaragoza en el mitin central de las elecciones autonómicas y municipales en busca del vuelco electoral. El lugar sirvió como talismán con la presencia de Alberto Núñez Feijóo y los populares auparon a Jorge Azcón a la presidencia del Gobierno de Aragón. Quizás por eso han optado este domingo por reeditar espacio y estrategia (vender los comicios como un plebiscito contra Pedro Sánchez) para allanar la última semana de campaña electoral en un acto en el que Feijóo sacó pecho de la «superioridad moral y los principios que van a ganar en las urnas». Lo defendió porque su formación tiene «las mismas posiciones» que hace un año, al contrario que los socialistas que han gestado la «cacicada» y el «negociete» de la ley de amnistía.

Acompañado de los primeros espadas del partido en Aragón –intervinieron en el acto el presidente autonómico Jorge Azcón, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el líder del PP Zaragoza, Ramón Celma–, Feijóo se mostró convencido de que la Comisión Europea «no va a dejar pasar este atropello», deslizando que «así se verá, y si no, al tiempo», como le ha transmitido la presidenta del organismo, Ursula Von der Layen, ya que «Europa no se compra con siete votos».

Entre abanicos y vivas a España, el PP aragonés reunió a más de un millar de asistentes (1.500 según el PP) para atacar con dureza al Gobierno de Sánchez por la ley de amnistía y la sombra de los casos de corrupción de Koldo y Begoña Gómez. Por ahí atacaron con dureza Feijóo y Azcón. El primero aseveró que «sea legal o no, está claro que lo que hace La Moncloa no es ético ni estético». «Mancha la institución de los españoles, que es la presidencia del Gobierno. Nuestra respuesta en las urnas es que no vamos a tragar con eso», clamó Feijóo.

En imágenes | Mitín del PP en Zaragoza de cara a las Europeas con la visita de Feijóo / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Elevó el tono Azcón, que calificó de «miserable» el «delito de tráfico de influencias» que presuntamente se investiga sobre el máster de Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, pese a que la posible investigación está todavía en pañales. «Hoy Sánchez es corrupción, está abrazado a ella desde que se levanta hasta que se acuesta. Y eso también se vota el próximo domingo», dijo Azcón, que en los menesteres de la amnistía llamó a la «coherencia» de los socialistas contrarios a la amnistía, pidiendo a los diputados contrarios a la norma que voten a favor de los recursos de inconstitucionalidad que preparan las autonomías del PP.

Amnistía y corrupción pusieron pues la nota diferente entre el mitin popular de hace un año y el de ayer. Cambiaron otras dos cosas: la canción pop que se han inventado en el PP, en la que se canta que Tu voto es la respuesta a tanta corrupción y amnistía, y los candidatos, dado que al 9J se presenta Borja Giménez Larraz, el más breve y propositivo de los discursos del mitin. Aseguró el hijo de Giménez Abad, asesinado por ETA el 6 de mayo de 2011, que su objetivo prioritario reside en ponerse «al servicio de todos los aragoneses», para fortalecer la economía de las familias, fomentar la competitividad empresarial y luchar por las infraestructuras clave como la Travesía Central del Pirineo, la reapertura del Canfranc y la defensa de los agricultores». El popular defendió la UE como garante de «la ley, la democracia y el Estado de Derecho» y aseguró que la aprobación de la ley de amnistía «coloca a nuestro país al borde del precipicio por ser una norma divisiva de y de confrontación que no tiene cabida en la Constitución».

Natalia Chueca ha defendido que "no es lo mismo gobernar, que tener el poder", cargando con dureza contra Pedro Sánchez. “No podemos permitir que la antipolítica de Sánchez gane. No podemos permitir que los intereses de unos pocos políticos privilegiados lleguen a mandar en Europa. Tenemos que decir alto y claro que basta ya de mentiras y que no queremos divisiones y muros, ni desigualdades entre españoles ni a la corrupción ni ley de amnistía”, ha dicho la alcaldesa.