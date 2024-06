Rosa Serrano (PSOE): "La sociedad debe entender los riesgos que tiene el auge de las derechas"

Rosa Serrano, candidata aragonesa del PSOE para las elecciones europeas, abandonaría el Senad rumbo a Bruselas si los socialistas cumplen con las expectativas electorales. El freno a la ultradrecha y la justicia social marcan los objetivos de una candidata nombrada con polémica.

Ha pasado en poco tiempo de la Delegación del Gobierno al Senado y ahora pone rumbo a Europa.

Los que estamos convencidos de que la política es importante y lo hacemos a gusto estamos siempre al servicio de las necesidades y oportunidades. He tenido la gran suerte de empezar en el municipalismo, una escuela muy interesante. La política nacional me ha aportado más visión y después en Delegación del Gobierno he podido tocar todos los temas. El salto a Europa es algo a lo que es imposible decir que no, me llena de orgullo que cuenten conmigo y cada día estoy más convencida del proyecto de la UE. Soy muy europeísta y, como muchos ciudadanos, en estos últimos años me he dado cuenta de la importancia que tienen las políticas europeas, que nos afectan directamente.

A la vez que la sociedad se da cuenta de la influencia de Europa, están surgiendo muchos movimientos euroescépticos y que desconfían de la UE.

Por eso creo que estas elecciones son muy distintas. Primero porque tenemos unas guerras a las que hay que poner solución. Y además porque venimos de periodos con muchas adversidades, como la pandemia, que gracias a las medidas europeas en materia económica, social o sanitaria hemos podido salir mejor que en anteriores crisis como las del 2008. Se ha pensado en las personas y la salida ha sido muy parecida al modelo social que ha hecho el Gobierno central. Otro ejemplo de importancia puede ser la agricultura, con reivindicaciones muy serias y muy justas a las que hay que dar solución, pero cuyo descontento se está apropiando la derecha. Cuando oímos a grupos políticos de extrema derecha renegar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando son medidas directas para el campo y en beneficio de la agricultura y de la ganadería. Son unas elecciones importantes para frenar a la derecha y para que ese cordón sanitario se mantenga en Europa.

¿La sociedad es consciente de la influencia de Europa en el día a día?

La gente se da cuenta de la situación. ¿Qué esperamos de Europa y qué está en peligro? Creo que la gente debe saber que no podemos vivir al margen de las decisiones que se toman en Europa. La gente tiene que saber la importancia de esos fondos europeos que con los que estamos reconstruyendo esa España dañada. Ha habido una gestión excelente de esos fondos por parte del Gobierno de España, por ejemplo a Aragón han llegado 2.000 millones en cuestión de tecnologías para industria. Es muy importante para la comunidad autónoma y hay que decir que mirar a Europa es mirar al futuro y al progreso. Debemos afianzar y exportar a Europa el buen resultado del modelo social español.

¿Qué temas son troncales para el futuro de Aragón?

La agricultura y el reto demográfico son fundamentales. Las infraestructuras también lo son, y creo que tengo que recoger el legado de mis anteriores compañeras que han hecho un trabajo buenísimo. Han hecho una labor estupenda, tanto Isabel García como Inés Ayala, que se han encargado de las infraestructuras con mucha implicación y cariño por Aragón. Me corresponde continuar con ese legado.

Todas los partidos hablan de agricultura, despoblación e infraestructuras como las claves para el futuro de Aragón. Cuesta elegir a uno o a otro de cara a Europa.

Entre derechas e izquierdas se distinguen por muchos motivos. Creo que la diferencia está en la gestión, la que ha realizado el actual Gobierno y el propio PSOE en Bruselas. En cuestión de infraestructuras se ha conseguido un gran avance gracias a mis compañeras y el Gobierno de España ha adelantado muchísimo en esta última legislatura. Creo que somos un partido que en la gestión económica, también en la empresarial, busca lo mejor para su territorio. Respecto al Medio Ambiente, el Pacto Verde es fundamental en esta legislatura. La candidata Teresa Ribera es una referencia a nivel europeo y creo que los ciudadanos saben apreciar esas diferencias entre los partidos. Solo hay que recordar la excepción ibérica y que España y Portugal tuvieron la factura de la luz más barata y más limpia de toda Europa.

Mencionaba el Canfranc. Ha sido un tema muy activo en el Congreso y también en las Cortes de Aragón. Igual le toca darse la mano con el presidente Jorge Azcón para reactivar el proyecto.

Ya nos la dimos con el anterior Gobierno autonómico, porque hay que recordar que fue el Gobierno central quien hizo una inversión importante para reactivar el la línea. A nivel europeo se ha conseguido que por lo menos los países tengan que respetar los acuerdos en cuestión de infraestructuras. Si me tengo que dar la mano con el señor Azcón será porque hemos conseguido un acuerdo para ver esa realidad. Soy una mujer de consenso, no me importa en absoluto.

Las encuestas le dan al PSOE una veintena de escaños, por lo que usted sería eurodiputada, pero también reflejan un crecimiento de PP y Vox. ¿Nota un viraje a la derecha desde las últimas elecciones autonómicas?

Ya teníamos esta preocupación en las elecciones generales y supimos explicar la acción del Gobierno y lo que queríamos para España. El país dijo que quería seguir teniendo un Gobierno progresista y ahora me centro en explicar qué queremos y qué riesgos podemos tener si se mantiene ese auge.

"La política la tenemos que acercar a los ciudadanos para hacer los partícipes y desde luego que si seguimos así solo lograremos alejarla de la sociedad" Rosa Serrano — Candidata aragonesa del PSOE para las elecciones europeas

Atravesamos las elecciones del “fango”. El presidente Sánchez anunció un tiempo de reflexión hace un mes para repensar el futuro. ¿Tiene fin la crispación política?

Esos cinco días de reflexión, por supuesto más que avalados, nos tienen que servir para reflexionar a toda la sociedad y para respaldar que esta política no nos gusta. Que la política la tenemos que acercar a los ciudadanos para hacer los partícipes y desde luego que si seguimos así solo lograremos alejarla de la sociedad. Es algo que me daría muchísima pena.

Los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez coincidieron con la confección de la lista definitiva del PSOE. Su inclusión en esa lista estuvo cargada de polémica. ¿Se siente avalada por una militancia que votó mayoritariamente a Isabel García?

Soy una mujer de consenso total y de poca confrontación. Vi las críticas en los medios de comunicación. Acepto esas críticas, con todo el respeto del mundo, pero con el convencimiento de que el proceso de hizo como marcan los estatutos y con total respeto a la decisión del comité de listas.

La candidata del PSOE a las elecciones europeas, Rosa Serrano, antes de la entrevista con este diario. / JAIME GALINDO

Usted solo tuvo un 2% de apoyo de la militancia y el propio Juan Antonio Sánchez Quero, miembro del comité de listas, llamó “humillación” a lo sufrido por el PSOE Aragón. ¿Está cómoda en esta situación?

Estoy pensando en el proyecto por el que me presento y por el que pretendo trabajar en los próximos cinco años. Creo que ese es el tema que se plantea de verdad. No es importante pensar en el proceso, pero sí creo que es importante que Aragón siga teniendo un puesto de salida y representación en Europa, tener a alguien que trabaje por esta comunidad autónoma. Lo importante es que haya un diputado socialista aragonés para trabajar por Aragón por encima de los nombres y las afinidades. El proyecto es más importante que las personas.

Compagina su agenda de candidata con su trabajo en el Senado. La Cámara Alta ha tenido más repercusión mediática en estos meses que en anteriores legislaturas.

Quizá es por la crispación de la política, porque es cierto que antes el Senado no tenía tanta relevancia. Creo que es por la utilización partidista que está haciendo el PP del Senado, algo que creo que es una falta de respeto a las instituciones. Nosotros hacemos nuestro trabajo y manifestamos el descontento a esas posturas tan radicales, además de representar al territorio. Me apena que la comunidad autónoma haya sufrido esos abrazos con la extrema derecha. Por ejemplo, con el plan de concordia que no es concordia, porque es una revisión histórica que han hecho a su manera y que nosotros ya hemos trasladado a la cámara.

¿Confía en que Aragón pueda recuperar su ley de memoria?

En el PSOE iremos hasta el último rincón al que podamos llevar esa incongruencia. Creemos que lo que hace es dividir más y no se puede comparar a víctimas con verdugos, porque así no llegaremos nunca a ningún sitio. Buscaremos todo lo que sea necesario para que se pueda dignificar no solo a las víctimas del franquismo, sino también a la memoria democrática de este país.

"Ni comprendo ni comparto la posición de Javier (Lambán) en ese aspecto. Creo que esa coherencia puede ser malinterpretada, desde el respeto. Él tomó esa decisión pero desde luego no la comparto" Rosa Serrano — Candidata aragonesa del PSOE para las elecciones europeas

Hablar del Senado hoy hace que sea inevitable hablar del veto a la Ley de Amnistía y de la acción del expresidente aragonés Javier Lambán. Él dijo que por principios no podía votar y por ello se le abrió expediente. ¿Qué le parece?

Mi postura es lógicamente conocida. Mi voto fue el voto que hizo el resto del grupo y ni comprendo ni comparto la posición de Javier en ese aspecto. Creo que esa coherencia puede ser malinterpretada, desde el respeto. Él tomó esa decisión pero desde luego no la comparto.

¿A qué se refiere con la coherencia malinterpretada?

Porque se puede pensar que si tú eres coherente para votar eso y no estás de acuerdo con la postura de tu grupo, igual es que no estás a gusto en tu grupo. Puede ser malinterpretada por la gente. Para mí es un error, yo no lo habría hecho.

Hace unos meses vimos que el PSOE Alto Aragón llamaba a comenzar el relevo en el partido a nivel autonómico. ¿Es el momento de emprender ese cambio o hay que esperar a que se decida primero en el Congreso Federal?

Pertenezco al PSOE Alto Aragón, es cierto. Manifestamos esa necesidad que nos hacían llegar desde las comarcas, para empezar con procesos para activar esa regeneración dentro del partido de cara a los próximos procesos electorales. Creo que no es otra cosa que empezar a trabajar para unir fuerzas y estructura de cara a esos comicios. No me corresponde a mí decir si se han paralizado o si se van a reactivar esos procesos porque no tengo un cargo orgánico en el PSOE Alto Aragón.