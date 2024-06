El 97,32% de los alumnos de Aragón logran plaza en el colegio elegido en primera opción

"Magnífica". Así ha valorado el director general de Planificación, centros y FP, Luis Mallada el proceso de escolarización, el primero con la zona única implantada por el Gobierno PP-Vox, que vive sus días finales; ya que esta mañana ha comenzado el periodo de matriculación para el curso 2024-2025.

Mallada ha asegurado que el periodo de escolarización empezó "con incertidumbre, aunque estaban tasadas y valoradas" --sobre todo por las críticas de los sindicatos y de las familias de la escuela pública-- pero una vez llegado al proceso de matriculación el resultado es "de una valoración magnífica", ha insistido.

Y es que, según los datos de los que dispone Educación, el 97,32% de los alumnos aragoneses han conseguido plaza en el centro educativo elegido en primera opción. Por provincias, son un 96,32% en el caso de los oscenses; un 97,24 en el de los estudiantes zaragozanos; y asciende al 99,55% en el de los turolenses. Esta cifra del 97% es prácticamente la misma que en los últimos procesos de escolarización.

Además, Mallada ha reseñado que "si a esta primera opción, sumásemos la segunda, o sea, la primera alternativa" el porcentaje es "fantástico", ya que son el 99,33% el número de alumnos "admitidos en la primera opción y la alternativa", ha contado. "Estamos contentísimos", ha reiterado, "y las familias también lo están", según ha dicho por los mensajes que han recibido. Además, ha hecho hincapié en que desde Educación "hemos trabajado para reubicar a los hermanos que estaban separados, dentro de una ratio ajustada a la normativa, a la Lomloe, una medida que ha sido muy bien acogida", ha reconocido.

El director general de Planificación ha hecho también un llamamiento a que las familias "ejerzan su derecho a la matriculación", ya que, tal y como ha recordado, si no se formaliza "decaen sus derechos en las plazas que tienen admitidas".

Desde esta mañana y hasta las 14.00 horas, del 10 de junio, los solicitantes admitidos pueden ya formalizar la matrícula los alumnos de Infantil, 1º de primaria y Educación Especial. Son el total 11.332 alumnos.

Los admitidos para cursar de 2.º a 6.º de Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) (un total de 4.341 alumnos) deben formalizar la matrícula desde las 9 h del jueves 20 hasta las 14 h del martes 25 de junio.

Mallada ha insistido en la necesidad de realizar la matrícula porque "todos los cursos nos encontramos momentos desagradables" porque familias que tienen su plaza y la han conseguido en el centro elegido en primera opción "no pueden matricularlos porque han perdido su derecho al no ejercerlo en el periodo" habilitado para ello. "Hasta que no se hace la matrícula, el proceso no ha terminado", ha sentenciado el director general.