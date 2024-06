Borja Giménez Larraz (PP): "Europa está en deuda con Aragón por los pagos al independentismo"

¿Cómo está viviendo su salto a la primera línea política?

Con mucha ilusión. Tenemos que afrontar importantes retos en Bruselas, desde la perspectiva de Aragón, de España y de Europa. Ahora surge en mayor medida la erosión institucional y la confrontación, la desigualdad entre territorios, que están generando las políticas de Pedro Sánchez. Hay cosas importantes que hacer y que poner en marcha.

Desde el anuncio de su candidatura, se destaca su perfil europeísta. ¿Cómo presentaría la política europea a los ciudadanos, ya que es la gran desconocida?

Hay un dato bastante recurrente: el 80% de la legislación que se aplica en nuestro país viene condicionada por las decisiones que se toman en Bruselas. Por eso es importante estar bien representados. De esas decisiones, podemos hablar de la PAC, de los fondos de cohesión, de la red de infraestructuras, los Next Generation para la recuperación de la pandemia o el mercado único y la política comercial común que da acceso a un mercado de 450 millones de personas. Son muchas políticas.

¿Cómo se consigue que vaya la gente a votar en estos momentos de hartazgo político?

Porque las decisiones que se toman tienen impacto directo en nuestras vidas. Creo que el proyecto europeo y el voto en las elecciones europeas es un voto de refrendo. Creo que es importante que se vaya a votar y creo que el PP tiene el proyecto más sólido, serio y riguroso, tanto a nivel autonómico como nacional y europeo.

Existe esa sensación de que el PP va subido en una ola de crecimiento electoral, desde la victoria en las autonómicas y los resultados del 23 de julio. ¿Comparte esa visión?

Sin duda ganamos las elecciones de julio del año pasado y el proyecto del PP es la alternativa al Gobierno de Sánchez. Creo que viene reforzándose este año, con propuestas solventes y Sánchez estando al otro lado, generando división y confrontación. Ahora empezamos a observar como su propia mayoría de Gobierno empieza a tener grietas, lo que puede dificultar su capacidad para gobernar y afectando a los intereses de los españoles.

¿Estas elecciones son un Sánchez sí o Sánchez o no?

Es inevitable. Dadas las circunstancias que vivimos, estas elecciones se plantean en términos de dar una respuesta a las políticas de Sánchez, que están teniendo un impacto muy negativo.

Las encuestas auguran victoria del PP y ascenso de Vox, su principal socio. ¿Servirá para que Sánchez se replantee esas políticas?

Lo veo complicado. Él sabe que su mayoría está sustentada en los socios que le han acompañado desde el principio: EH Bildu, reforzado en las elecciones vascas y que no condena el terrorismo, y los independentistas catalanes, que han dado un golpe a la democracia con un Puigdemont que parece que está camino de volver a España con la Ley de Amnistía aprobada.

¿Habrá que hablar en Europa de la amnistía?

Sin duda, es una de las cuestiones fundamentales para el PP en los últimos tiempos. Aplicaremos una política de defensa firme del Estado de Derecho y de las libertades. Hay margen de actuación, ya que la Comisión Europea avisó de que tendría que tomar posición después de la aprobación y está prevista que esa posición se tome en julio.

¿Se entiende en Europa lo que es la amnistía?

Lo que ha calado de forma clara en la UE es que esa Ley de Amnistía no responde a otra cosa que a obtener el Gobierno. La amnistía son los siete votos para lograr el Gobierno y eso ha calado. Tiene difícil encaje en un Estado de Derecho, hay dudas en torno a la norma.

¿Qué puede aportar Borja Giménez Larraz en el Parlamento Europeo?

Mi experiencia en Bruselas, donde ya llevo diez años trabajando como asesor. Me muevo con cierta eficacia, tengo relaciones y sé cuáles son los mecanismos para influir en el proceso de toma de decisiones, algo muy importante en Bruselas. Quiero aprovechar todo para ponerlo al servicio de todos los aragoneses. Tengo que marcar objetivos claros, tratarlo con el Gobierno de Aragón, para conocer cuáles son sus prioridades en Bruselas.

¿Cuáles son esos objetivos?

La lucha contra la despoblación es prioritaria, también la inclusión de los criterios de envejecimiento, dispersión y despoblación en el reparto de los fondos de cohesión, para que se puedan gestionar del mismo modo en las zonas despobladas que en las ciudades. Tenemos un capítulo importante en lo que respecta a las infraestructuras, porque hay mucho dinero que llega de Bruselas, y hay que pensar en obras fundamentales como la Travesía Central del Pirineo, la reapertura del Canfranc, el eje Cantábrico-Mediterráneo y todo lo que respecta a vías de transporte de mercancías. También los fondos de cohesión y la PAC, porque hay que plantear una línea clara en defensa de los agricultores.

Todos los candidatos aragoneses coinciden en el mismo análisis, sean del PP, PSOE o la coalición Existe. Quizá cuesta elegir…

Hay motivos claros para elegir al PP. Creo que hay experiencia y que hay una cuestión fundamental, que una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Por ejemplo, el PSOE y las ayudas al funcionamiento, que se establecieron para Teruel en un 20% de los costes laborales y el Gobierno de Sánchez solo ha aplicado entre un 1% y 2%. Si el PSOE dice que quiere luchar contra la despoblación, lo primero que tiene que hacer es hablar con Pedro Sánchez. Sobre la coalición Existe, tienen el problema de que deben adherirse a un grupo político. Si no lo hacen, la realidad es que un diputado independiente no tiene capacidad de influencia y solo va a dar para subir una foto a twitter.

¿Tiene Europa una deuda con Aragón?

Sí, y creo que ha respondido al pago de peajes de España con el independentismo. Se ha primado a Cataluña y al País Vasco en vez de las infraestructuras por el Pirineo o Aragón. Creo que tiene que cambiar y es una cuestión prioritaria para España y tremendamente beneficiosa para Aragón.

En su anuncio como candidato, defendía que el consenso era mucho más fácil en Europa que en España. ¿Por qué?

A nivel de aprobación de propuestas. Es una realidad, porque se trabaja a favor de los acuerdos y sabes que ninguna ley se va a aprobar al 100% como quieres. Es importante tejer y establecer puentes con formaciones de un lado y del otro.

Feijóo abrió la puerta a negociar más con Meloni. ¿Es eso un paso más hacia la derecha en el PP?

Creo que ahí está la presidenta y candidata del PP europeo, Ursula Von der Leyen, que dijo que para alcanzar acuerdos se debían cumplir una serie de requisitos, como defender el proyecto de la UE, un apoyo firme a Ucrania y la defensa del Estado de Derecho. Esas tres variables se tienen que cumplir y hay muchos partidos que se mueven en el espectro de la extrema derecha o de la extrema izquierda que no cumplen esos parámetros.

¿Habrá más diálogo con ellos?

Ya están en las negociaciones. Dentro de los partidos que hay a la derecha del PP, hay dos grupos políticos: los conservadores, ECR, e identidad y democracia, FR. El primero diría yo que es más euro escéptico y el segundo, en el que están Le Pen o Alternativa para Alemania, tiene tientes más eurófobos. Obviamente están nuestras diferencias con ellos, muy importantes en muchas cuestiones, pero hay que ir viendo propuesta a propuesta.

Los socios de PP y PSOE en España, Sumar y Vox, les acusan de llegar a acuerdos en Europa. ¿Cómo ve esta dualidad?

Tampoco es real. Hay acuerdos entre liberales y socialdemócratas, pero también se integra a FR en algunas propuestas y la izquierda en la que están los comunistas también votan a favor. Es el juego del Parlamento. A veces se vira más hacia un lado y a veces más hacia otro, dependerá de las mayorías.

Azcón recordó que en algunos asuntos, como derechos sociales o violencia contra la mujer, PP y PSOE tenían muchos puntos de acuerdo.

Es la realidad, ¿no? Creo que las principales diferencias entre PP y Vox es que el PP es un partido de centro derecha moderado. Hay determinadas cuestiones en las que nuestras posiciones no son las mismas y por eso somos partidos diferentes.

Acusaba a Sánchez de producir la división. No será el único culpable de la falta de consenso en España.

Pues sí, fundamentalmente. Yo creo que esa es la respuesta, porque desde que está Sánchez en el Gobierno, todo ha pasado por alcanzar acuerdos con fuerzas que promueven un nacionalismo excluyente y etnicista. Nunca ha mirado hacia el otro lado. Eso hace que la política del Gobierno haya ido mirando cada vez más hacia la izquierda y que se haya abierto ahí un espacio importante entre un Gobierno desnortado que va a la deriva y el centro derecha que es la alternativa que representa el PP.

¿PP y PSOE están a tiempo de encontrarse de nuevo en el centro?

Volvemos a Pedro Sánchez. Dentro del PSOE hay voces de mucha solvencia y pedigrí socialista, como Felipe González, que ya están haciendo declaraciones en ese sentido. No es solo una cuestión que utilizamos en el PP como arma arrojadiza, sino que dentro de su propio partido están que trinan con la deriva que ha tomado el Gobierno y el PSOE. Hay un proceso para que cuando Sánchez salga del Gobierno, porque esto no da más de sí, que no será en un futuro lejano, para afrontar una renovación.

El propio PSOE les ha acusado de ir a Europa para ir en contra del Gobierno de España, como en el caso de los fondos europeos o con la excepción ibérica.

Yo creo que el Partido Popular en Bruselas, en determinadas cuestiones y cuando es necesario, desde luego que va a apoyar al Gobierno. Pero lo que no nos puede pedir es que no denunciemos lo que está ocurriendo con el Estado de Derecho o con la erosión institucional.

¿Se ve en un futuro repitiendo entrevistas en calidad de concejal, diputado o diputado autonómico?

Para mí Bruselas era una prioridad porque llevo diez años trabajando ahí y me gusta mucho el ámbito de la Unión Europea. Se me ha brindado esta oportunidad de llevar la voz de los aragoneses y defender los intereses de España en Europa. Mi objetivo es dar lo mejor de mí mismo en esta etapa y no pienso en nada más.