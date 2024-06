La Evau ya ha comenzado en Aragón: "Ni desayunar he podido de los nervios"

No va más. La espera ha terminado para los 6.877 estudiantes aragoneses (récord histórico) que ya se están enfrentando, en las diferentes ciudades que son sede de la prueba a la temida Evau. Un largo camino (dos años de Bachiller más las anteriores etapas educativas) que desemboca en tres días en el que los alumnos se juegan su más inmediato futuro académico. Es normal, por ello, que la mañana esté siendo, cuanto menos, excitante.

Porque, a minutos de que comenzara el primer examen, el de Lengua y Literatura, hasta los que se confesaban tranquilos estos últimos días son ahora son un manojo de nervios. Es el caso de Carmen González, que reconocía, en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, que "ni ha podido desayunar de los nervios". "Estaba bien y he llevado bastante bien y calmada la preparación, pero ya cuando me he levantado...", confiesa con una risa, nunca mejor dicho, nerviosa. González asegura que la buena media que tiene de Bachiller "le da tranquilidad" para tratar de acceder al grado de Magisterio que desea, aunque "todo puede pasar en la Evau".

Fase general

Compañeros de clase, en el instituto de Zuera, de la joven son también Carmen Esteban e Iker Ligorred. "Yo sí he podido desayunar eh?", se apresuraba a confirmar Esteban, aunque también se confiesa inquieta ante las pruebas, ya con DNI en mano y esperando a que comenzara el llamamiento. "Para mí hoy es el día malo, porque las asignaturas de la parte específica las llevo mucho mejor", explicaba. Su colega Iker era otro de los que estaba tranquilo, "o al menos eso pensaba", antes de que la realidad de la Evau les alcanzara a todos. "Cuando veníamos desde Zuera y hemos pasado por la Academia Militar General he pensado...ya estamos aquí", relataba el joven.

Llamamiento del primer examen en la Facultad de Filosofía y Letras / Miguel Ángel Gracia

Una sensación general, acorde a lo que está en juego, que se extendía por todo el campus San Francisco, ahora desierto porque los estudiantes ya están tratando de demostrar todo lo que han estudiado durante el año. Tras el de Lengua, todavía quedarán en este primer día de la Evau las pruebas de Historia, Inglés y Filosofía.

Calificaciones

Luego quedarán las jornadas de miércoles y jueves, en las que los alumnos se enfrentarán a los exámenes de la fase específica, es decir, de las asignaturas que más relación guardan con los estudios que desean realizar. Será a partir del 12 de junio cuando los resultados de la Evau podrán ser consultados por los estudiantes de forma telemática. Las solicitudes de segunda corrección serán presentadas pro el mismo medio entre los días 13 y 17 de junio.