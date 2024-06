Alcampo teje alianzas para hacer frente al cambio climático

Es de sobra conocido que la Tierra se enfrenta a una situación de emergencia climática en la que todos tenemos algo que decir y aportar. Alcampo lleva tiempo aportando y actuando con responsabilidad y determinación para desarrollar soluciones que contribuyan a frenar el cambio climático, focalizando sus esfuerzos en la descarbonización de su actividad, la lucha contra el desperdicio alimentario, la reducción del consumo de plástico, el impulso de la economía circular y la conservación y recuperación de la biodiversidad.

La lucha contra el cambio climático es uno de los objetivos esenciales de Alcampo desde el año 2008, momento en el que dio los primeros pasos en su plan de descarbonización. En 2010, Alcampo publicó por primera vez la huella de carbono. Teniendo en cuenta el año base 2013, Alcampo ha reducido un 82% las emisiones debidas al alcance 1 y un 100% en el alcance 2, ya que toda la electricidad que consume procede de fuentes de energía renovables con certificado de garantía de origen.

Asimismo, la empresa, ha definido unos objetivos ambiciosos que han sido aprobados por el SBTi, comprometiéndose en los alcances 1 y 2 a una reducción de emisiones del 46% en 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2043; alineándose de esta forma con el Acuerdo de París para evitar que la temperatura del planeta suba más de 1,5ºC. En lo que respecta al alcance 3, en 2030 Alcampo ha fijado el objetivo de reducir un 25% las emisiones de CO 2 eq debidas a la logística y comercialización de productos.

Y es que la logística y el transporte de los productos tanto de los almacenes a las tiendas como en el reparto de última milla son aspectos clave para reducir las emisiones. En este sentido, en la actualidad el 86% de los camiones utilizados por Alcampo son certificados Euro 6, y se trabaja en la optimización de la carga y el aumento de la eficiencia de los camiones con nuevas formas de transporte como dúo tráiler o mega tráiler en aquellas rutas en que es factible. Mientras, el 87% de la flota de vehículos para la entrega de compra online ya es eléctrica.

Además, en una clara apuesta por la energía fotovoltaica Alcampo cuenta ya con cuatro instalaciones solares, una de ellas en Teruel.

En los lineales de los establecimientos Alcampo también hay una amplia variedad de productos ecológicos. / Alcampo

Apuesta por la circularidad

Alcampo también ha hecho suyo el modelo de economía circular como demuestran las cifras: en 2023 la compañía alcanzó una tasa de valorización de residuos del 92%, contando en la actualidad con 41 hipermercados y tres plataformas logísticas adheridas a su proyecto residuo cero. Esto supone que en un año se han valorizado más de 43.650Tn de residuos.

Asimismo, y de nuevo en alianza con algunos de sus proveedores, Alcampo ha desarrollado productos a partir de sus desechos, como es el caso de un compost fabricado con un 10% de residuos orgánicos de los hipermercados, o piensos para alimentación animal de marca propia producidos con harinas procedentes de subproductos cárnicos de sus carnicerías.

Esta circularidad también llega al textil y la tecnología. En el primer caso, desde 2021 lleva a cabo un proyecto en colaboración con Moda re- de Cáritas por el que 27 centros cuentan con un córner de ropa de segunda mano en los que en 2023 se vendieron 300.000 prendas. También en 2018, Alcampo incorporó la venta de productos tecnológicos reacondicionados de la mano de Reware. Hoy en día 53 tiendas cuentan con este proyecto y en 2023 se vendieron casi 3.100 unidades.

Protección de la biodiversidad

Conservar la biodiversidad y los ecosistemas marinos y terrestres para asegurar la vida es otro de los compromisos que Alcampo ha hecho suyos, incorporando políticas que permitan luchar contra la destrucción y deforestación de los bosques, el cuidado de los océanos como fuentes de vida y de los ecosistemas naturales. De esta forma, Alcampo trabaja con ganaderos y agricultores locales para apoyar la recuperación de variedades autóctonas y ponerlas en sus lineales. Además, aplica una política de pesca sostenible y tiene una estricta política de bienestar animal.

Alcampo utiliza la Inteligencia Artificial para acabar con el desperdicio alimentario. / Alcampo

Inteligencia Artificial contra el desperidicio alimentario

El objetivo de Alcampo es también lograr el 0% de desperdicio alimentario en el año 2032, habiendo mejorado la tasa de desperdicio alimentario un 13% en 2023.

En este sentido, el grupo ha desarrollado e implantado la solución ‘Smartway’ basada en la inteligencia artificial para gestionar el excedente alimentario. Esta herramienta identifica en los lineales los productos cuya fecha de caducidad se acerca, elige la opción adecuada para rebajarlos o donarlos, aplica el porcentaje de reducción de precio adecuado e imprime las etiquetas.

Además, desde 2019 Alcampo cuenta con una alianza con Too Good To Go que alcanza todos sus centros, a través de la cual los usuarios de esta aplicación pueden «salvar» packs de alimentos que están llegando al final de su vida útil, salvando en el último año 271.665 packs, lo que supone 680 Tn CO2eq que se ha evitado emitir.

Asimismo, Alcampo realiza donaciones de productos alimentarios a Banco de Alimentos y otras organizaciones sociales del entorno, habiendo donado en el último año más de 1,14 millones de euros.