CSIF presenta una reclamación contra el plan de fidelización de los mir en Aragón

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una reclamación a la Orden para la fidelización de residentes que acaban de finalizar o están próximos a finalizar la formación sanitaria especializada en el Servicio Aragonés de Salud, porque considera que la medida no se ajusta a Derecho y es lesiva para los intereses de todos los trabajadores del Salud. Esta reclamación es un paso previo a la vía judicial, aseguran desde la organización sindical.

CSIF considera que el plus de fidelización para los residentes que acaban de finalizar su formación vulnera el derecho de igualdad del resto de trabajadores. El plan del Salud contempla que este plus (de 6.000 euros el primer año, 9.000 el segundo y 15.000 el tercero) solo lo cobrarán los residentes que terminen ahora su formación y vayan a trabajar a los centros de difícil cobertura, no los otros trabajadores que ya están trabajando en estos centros. “Esta medida es arbitraria y carente de una justificación razonable. Solicitamos que la aplicación del plus de fidelización sea para todo el personal sanitario que trabaja en los centros de difícil cobertura. Este plan es una chapuza, una imposición de la Administración, y no soluciona los problemas de falta de personal y genera desigualdades”, afirma Jessica Fessenden, responsable de Sanidad de CSIF Aragón.

Desde el Departamento de Sanidad y el Servicio Aragonés de Salud "respetan" la decisión de quienes se plantean presentar un recurso a la orden y en el momento en el que se haga efectivo "se estudiará", aseguran fuentes de la consejería; y añaden que desde el Gobierno de Aragón "se considera que la orden es jurídicamente correcta".

Además, el sindicato también tiene serias dudas sobre la legalidad de que los médicos residentes (mir) de cuarto año puedan trabajar solos este verano en centros no docentes, sin haber acabado su formación, como ha propuesto el consejero de Sanidad de Aragón para paliar la falta de profesionales. Aragón es una de las comunidades autónomas que ha solicitado esta medida. No está claro cómo se les supervisaría ni qué responsabilidades tendrían. “No estamos en desacuerdo, pero nos falta mucha información. Hemos pedido al Salud datos sobre estas contrataciones, que ya están en marcha, y sobre cómo será la supervisión de los MIR. Pero no nos han contestado. El ministerio ha dicho que autoriza esta medida si los mir tienen una supervisión, como marca la ley. ¿Cómo va a ser esta supervisión, presencial, telefónica? ¿Quién va a supervisar a los residentes?”, señala Jessica Fessenden.

CSIF entiende que la contratación de residentes para el verano sin haber acabado su formación puede ser una medida excepcional pero solo para este año. En 2020, los MIR comenzaron su formación con retraso por la pandemia, por lo que la mayoría termina en septiembre de 2024 en vez de en mayo, como era habitual otros años.