Los centros de salud de Aragón se organizan "para sobrevivir" en verano

Llega el verano y los aragoneses desean vacaciones para descansar, disfrutar de la familia y del tiempo libre y coger fuerzas para el siguiente curso. También los profesionales sanitarios, que «tan merecido» tienen este periodo de descanso, tal y como afirmó esta semana el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero.

Para que esto sea posible, los equipos de los centros de salud están teniendo que encajar todas las piezas cuál puzle imposible para compaginar ese derecho a vacaciones con el de la asistencia sanitaria no de calidad, que está asegurada, sino de cantidad. Desde la consejería han implementado planes como la atracción de profesionales y la contratación de residentes de último año para cubrir esas plazas, lo que, según Bancalero, hará que el verano «no sea tan agobiante». Hasta el viernes, unos 115 profesionales –son datos provisionales– de todas las especialidades se habían interesado por el plan de fidelización lanzado por el Ejecutivo autonómico, de los que 41 pertenecen a Medicina de Familia, y diez a Medicina Interna y Pediatría. Además, unos 15 son de fuera de la comunidad.

Sin embargo, los sanitarios aseguran que la situación será de «supervivencia», ya que habrá que cerrar consultas, reducir horarios, doblar turnos y «esperar que no haya ninguna situación sobrevenida» que desencaje la realidad. El problema es más acuciante en las zonas rurales, ya consideradas durante todo el año centros de difícil cobertura y en las localidades turísticas (muchas veces coinciden) donde además, se duplica y triplica la población.

El verano «se prepara igual que estos años de atrás, igual de mal» porque el déficit de profesionales no es una novedad este año y, además, ya se sabía desde hace cuatro años que los mir no acabarían en mayo como es habitual si no en septiembre porque comenzaron más tarde por la pandemia. Se «cerrarán consultas, igual que camas en hospitales o comercios, siempre sucede» y en el medio rural «todavía se nota más esa dificultad» , asegura José María Borrel, presidente del Colegio de Médicos de Huesca y médico de familia en la zona de salud de Ayerbe.

En el centro «nos vamos a repartir» más o menos al gusto de todos porque «como ya sabemos que estamos en precario...», asevera, para luego explicar que se «reducirá la cadencia y la frecuencia» en los municipios dependientes. La organización hará que haya que «doblar turnos», como ya hacen durante todo el año y lo «tenemos asumido». Pero esto no es positivo «ni para nosotros, porque trabajamos en peores condiciones, con pacientes que no conocemos» ni para ellos porque «cada día se encuentra con un profesional distinto» y a veces «se trata de detectar qué es una urgencia o dejarlo para que lo trate su médico», señala. En Ayerbe, por la mañana están cuatro médicos; si dependiera de la población, «con dos estaría resuelto» pero hay que tener en cuenta la «dispersión de los núcleos poblacionales».

Es por eso que Borrel reclama optimizar el trabajo del sanitario; es decir, que si en un municipio solo tiene una consulta un día a la semana o su población es muy mayor y no conduce, quizá «deberían plantearse articular un transporte» para que así el profesional no pierda una mañana para ir de un pueblo a otro y trasladen a los pacientes al ambulatorio de referencia.

En el centro de salud de Sabiñánigo se ha contratado más personal de Atención Continuada; y en ocasiones a médicos que no tienen la especialidad de Familia y Comunitaria y así «se cubrirán las guardias y se dará cobertura a la mayor parte de las consultas», asegura una facultativa. Esto «alivia el problema pero no es la solución idónea». Por eso, «es probable que haya que cerrar consultas», afirma Izarbe Galindo, aunque tiene claro que se dará «el mejor servicio» Ese cierre «no solo se dará en Aragón sino en toda España». Por eso pide «apoyo» de la Administración para liberarles de burocracia.

En la otra punta de la región, en Cretas para cubrir las bajas del verano se cuenta con los médicos de Atención Continuada. En el centro de salud están cinco titulares, más dos o tres MAC y se reparten vacaciones de forma «fácil porque la gente se conforma» y «todos tenemos que ceder». Sin embargo, habrá que «doblar», asegura Clemente Millán, médico de familia, «pero es de forma voluntaria». En su caso, como son «dos parejas de baile» es más fácil organizar pero en Calaceite «no lo es tanto». Asegura que tanto en la localidad como en el sector de Alcañiz había muchos profesionales sudamericanos que en muchos casos «se han ido a Murcia porque les han ofertado más dinero» y a eso se une que «no estaban arraigados en el terreno».

Hace unos años «nos obligaban a vivir en los pueblos», asegura este médico de 60 años, que afirma que el año pasado se fueron cuatro; y ahora «vienen de Zaragoza». Reconoce Millán que él ha llegado a hacer cuatro pueblos el mismo día, pero tiene claro que «si no se pasa la consulta, la gente lo pasa mal y satura urgencias». El profesional se adelanta al problema porque un compañero se jubila en breve.

En Utebo también «va a ser complicado, como todos los veranos», asegura Belén Lomba, coordinadora del centro de salud. Son diez médicos (8 en la localidad y dos periféricos) y se organizan gracias al «personal semifijo», que cubre guardias y vacaciones». En este caso «se van a mantener todas las consultas abiertas, pero quizá sea necesario reducirlas un poco». Lo que sí tiene claro es que «no vamos a doblar porque es muy cansado». Además, se contará también con residentes que «vendrán y podrán hacer guardias».

Los problemas organizativos no solo se dan en la zona rural, sino también en Zaragoza. En San Pablo son 17 médicos que tienen que descansar en verano, así que «doblaremos» y esperarán que ninguno se ponga enfermos, afirma Luis Gimeno. «No hay margen de reserva», reconoce, y cree que habría que «sobredimensionar la plantilla» para que en los picos de trabajo no hubiera problemas y cuando no los hay «poder dedicarse a la investigación».

En Las Fuentes Norte, por ejemplo, se contará con dos residentes fidelizados y dos MAC y «doblajes cuando sea preciso», asegura un médico de Familia, que reconoce que la fidelización de los mir «está resultando un éxito».

En el centro de salud Amparo Poch-Actur Oeste también van justos porque tienen a un compañero de baja. Las sustituciones, además de repartiendo pacientes, se llevan a cabo con «sustitutos que tenemos apalabrados». Además, esperan que «puedan adaptar algún horario» y que lleguen mir a «cubrir algunos días», asegura Luismi García,médico de familia. Pone en valor el papel de la enfermería ya que «nos criban pacientes para no saturar las consultas» y realizan una primera selección en patologías banales que «no necesitan atención médica». También agradece a los pacientes, que «son conscientes de la situación»; de hecho, en algunos centros de salud se recomienda que si no es urgente y se puede demorar, se haga.

En este sentido, el presidente del Colegio de Médicos de Huesca introduce un nuevo factor, «minoritario pero en aumento» y es el de aquellos que «vienen al centro de salud a liberar sus frustración al único sitio que está abierto las 24 horas del día».

