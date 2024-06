Elecciones europeas: Tres familias y un huérfano de padre

Las elecciones europeas de hoy culminan la enésima campaña electoral del año. Otros quince días de frenética actividad en los partidos llegan a su fin, con más efervescencia en el seno de las formaciones que en la calle. Aragón ha vuelto a ser plaza de duelo y reflejo de la vida interna de unos partidos que con los resultados, quién sabe, deberán repensar sus equilibrios internos.

En esa campaña que terminó el viernes, de nuevo un ausente en tierras aragonesas: Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE no hizo parada en la comunidad, en una campaña que ha girado en torno a su figura y la de su esposa, Begoña Gómez, investigada por la Justicia. Si bien es cierto que el nombre de Sánchez ha resonado en cada esquina, su rostro no ha estado presente. Tampoco el de la candidata socialista Teresa Ribera, que abortó su mitin en Zaragoza a pocas horas de su celebración. Finalmente, los 400 militantes que acudieron a la llamada tuvieron como cabeza de cartel del acto a la aragonesa Pilar Alegría.

La ministra de Educación encabezó una jornada junto al líder socialista en Aragón, Javier Lambán, y la candidata aragonesa, Rosa Serrano. La inexistente sintonía entre el PSOE Aragón y Ferraz y la tensión entre los lambanistas y la federación socialista de Huesca volvieron a alzarse con el protagonismo en los grandes actos. No pueden reprochar desde Madrid que la rama aragonesa del PSOE no se haya involucrado: el propio Lambán y su núcleo duro, liderado por los secretarios provinciales Juan Antonio Sánchez Quero y Mayte Pérez, no han parado en toda la campaña.

De la ausencia de Sánchez a la omnipresencia del PP nacional. Hoy los populares aragoneses tienen más fuerza en Génova que nunca y Feijóo quiere hacer de Aragón una referencia para sus planes. Por ello, la visita al presidente autonómico Jorge Azcón es obligatoria en cualquier momento de altura. Borja Sémper, Miguel Tellado o Cuca Gamarra fueron otros de los pesos pesados del Partido Popular que participaron en los actos de campaña. Así, Giménez Larraz, con puesto prácticamente asegurado en Bruselas, recibió la bendición de los principales rostros nacionales de su partido. Si hay que poner un lunar a la participación conservadora en Aragón, sería la ausencia de Dolors Monserrat, la candidata del PP a las europeas. En un segundo plano durante toda la campaña, ni siquiera participó en la visita a Zaragoza, una muestra más de que su partido quería fajarse en duelo con Sánchez y no asaltar democráticamente el Parlamento Europeo.

Quienes exhibieron unidad a medias, inmersos todavía en la composición real de su plataforma plurinacional, fueron los miembros de Sumar. Yolanda Díaz fue la primer líder nacional en fijarse en Zaragoza para su primer tramo de campaña. Lo hizo en compañía de la número uno de la lista, Estrella Galán, y de rostros conocidos como Íñigo Errejón, Elizabeth Duval o Henar Moreno, además del nuevo coordinador de IU Antonio Maíllo y del aragonés Miguel Martínez Tomey.

Pase lo que pase en las europeas, en las que Sumar compite más con Podemos –que no apareció por Aragón en ningún momento– que para lograr un papel relevante, la formación tendrá que reflexionar sobre su conformación. En Aragón, el diputado Jorge Pueyo no participó desde el escenario en el acto y la distancia entre CHA y el organigrama de Sumar está marcada desde el origen.

Vox cierra el cuarteto de grandes formaciones. Tanto Santiago Abascal como Jorge Buxadé, líder y candidato a las europeas respectivamente, acudieron a Zaragoza a un nuevo acto ultraderechista con, por supuesto, referencias al trasvase del Ebro y defensa de la interconexión de cuencas. Aquello de que el discurso de Vox es igual en todas partes sirvió, además, para que la palabra Aragón no fuera precisamente la más mencionada en el mitin celebrado en la plaza del Pilar.

Otros líderes, como el agitador ultraderechista Alvise Pérez o Guillermo del Valle (Izquierda Española) sí celebraron actos en Zaragoza. Por supuesto, Tomás Guitarte, que aspira con la coalición Existe a llevar las reclamaciones de la España olvidada al epicentro de la Unión Europea.

En familia en los grandes partidos y huérfanos de Sánchez en el PSOE, hoy todos sabrán cómo de efectiva ha sido la campaña. La última, o eso se desea, de un intenso 2024 electoral.

