Aprobada una iniciativa de IU para recuperar los docentes que los colegios perderán con la reducción de horas de cupo

El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado por unanimidad la proposición no de Ley de Izquierda Unida por la que instan al Gobierno aragonés a dotar de personal a los centros educativos públicos para que estos no vean mermada su calidad y equidad.

Desde la tribuna, su portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha mostrado el apoyo de su formación política y social a las reivindicaciones de la comunidad educativa que se han movilizado contra el anuncio de pérdida de horas de cupo de profesorado en Educación Infantil y Primaria, por la aplicación que ha hecho el Departamento de la reducción de una hora lectiva que se acordó en la mesa sectorial.

Desde el año 2012, cuando el Gobierno PP-PAR aumentó las horas lectivas de 18 a 21 en cuerpos de enseñanzas medias y eliminó el maestro y maestra de apoyo en infantil y primaria, medidas que supusieron la reducción de un 10% de la plantilla en la escuela pública. “La educación pública está sufriendo las consecuencias de un recorte que el PSOE prometió revertir en las dos legislaturas que gobernó sin que llegara a hacerse efectivo”, ha recordado.

Para el diputado de IU, “esta reducción de jornada lectiva debería compensarse incrementando el profesorado y no reduciendo horas de atención directa”. “Las mejoras laborales no pueden ir en detrimento de la calidad educativa y este anuncio afecta directamente a la calidad ya que los apoyos y desdobles necesarios en los centros no tienen el reconocimiento necesario y por tanto siguen un criterio discrecional, ya que la cuarta orden de inclusión educativa sigue pendiente”, ha subrayado para exigir que de dote adecuadamente a los centros del personal para realizar apoyos y desdobles, así como de todo el personal necesario para las diferentes funciones y tareas a llevar a cabo. “No es suficiente con cubrir solo la carga de horario lectivo de los docentes, si lo que queremos es una educación de calidad”, ha reiterado.

En su opinión, “docentes y no docentes suponen un equipo que requiere de dotación adecuada y su falta de cobertura adecuada son recortes encubiertos a los que se somete la educación pública”.

El texto aprobado con la incorporación de la enmienda in voce que ha presentado el PP y una modificación de IU al cuarto punto ha quedado de la siguiente manera: Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

1. Asegurar para el curso 2024-2025, los docentes necesarios para poder llevar a cabo en los centros, al menos, las horas de apoyo, desdobles y programas que se desarrollaron en el curso 2023-2024 con garantías.

2. Establecer el mecanismo para garantizar la actualización de los apoyos necesarios en los centros que se produzcan a raíz del ingreso de alumnado en fuera de plazo, de la puesta en marcha de nuevos programas o de cualquier otra cuestión sobrevenida.

3. Incluir en el presupuesto de 2025 las partidas necesarias para responder a las necesidades detectadas.

4. Proceder al análisis del actual sistema de gestión de sustituciones de manera conjunta entre los Departamentos de Hacienda y Administración Pública y Educación, Ciencia y Universidades, a fin de tratar de agilizar, a menos de 10 días, la sustitución de bajas de personal no docente que desempeña su trabajo directamente en los centros educativos y que realiza función pública, garantizando que esté resuelto este problema para el próximo curso.

En los últimos días han sido varios los centros educativos y los sindicatos los que se han manifestado contra ese recorte de cupos. En la última, celebrada este 12 de junio, convocados por CGT y CCOO, han advertido que “con esta previsión se pierde una cantidad enorme de horas de atención al alumnado, que repercute, de forma general, en la calidad de la enseñanza y, de manera concreta, en el alumnado más vulnerable, ya que esas horas que se pierden son, en su mayoría, de apoyos ordinarios que garantizan los procesos de aprendizaje y desarrollo socioemocional de todo el alumnado.

En un centro de dos vías se pierden una media de 30 horas semanales de atención directa al alumnado, según datos aportados por varios centros. El alumnado se va a ver claramente perjudicado ya que va a haber menos horas para atender sus necesidades, y es evidente que la pérdida de apoyos y desdobles perjudica, obviamente, la calidad de la enseñanza”, señalan los sindicatos