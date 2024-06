Las familias de Aragón pueden pedir desde este sábado y hasta el día 27 las becas de comedor y material curricular

Las familias aragonesas ya pueden pedir desde mañana y hasta el próximo día 27 de junio las becas de comedor y material curricular para el próximo curso. El Boletín Oficial de Aragón publica hoy la convocatoria de estas prestaciones, a las que el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón va a destinar más de 14 millones de euros.

Este año, la convocatoria de estas ayudas se ha adelantado y se produce con el curso aún en marcha para mejorar el procedimiento en los centros escolares, que son los que gestionan las solicitudes. También supone una ventaja para las familias, que van a poder presentar la solicitud cuando aún no ha finalizado el curso, teniendo mayor margen de maniobra en el caso de que necesiten aportar alguna documentación. Por otra parte, este adelanto supone además una ventaja de cara a la resolución del proceso antes de que empiece el curso escolar 2024/2025.

En el caso de las becas de comedor, el presupuesto destinado supera los 11,8 millones de euros. Podrán solicitarlas los alumnos que en el próximo curso vayan a cursar segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial o tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil en Centros de Educación Infantil y Primaria, Centros Públicos Integrados, Centros Rurales Agrupados y Centros de Educación Especial de carácter público.

El límite de renta se mantiene en los 14.400 euros anuales. La beca para sufragar los gastos de comedor será de 860 para todo el periodo lectivo. En cuanto al alumnado escolarizado en un centro que no disponga de comedor, la cuantía será de 720 euros, al no contemplarse el gasto de monitores. Y las ayudas durante los meses de junio a septiembre se realizarán preferentemente de manera articulada con programas de apertura de centros, aunque en aquellos casos en que no sea posible, se reconocerá una ayuda de 180 euros por menor en edad escolar para todo el periodo estival.

Las becas de material curricular cuentan con una dotación de 2,3 millones de euros. Están destinadas a alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, y Educación Especial –cuya renta familiar no supere los 14.400 euros- y las cuantías son de 160 euros para Primaria y Especial, y suben hasta los 230 euros para ESO y FP básica.

Tanto para las ayudas de comedor, como para las de materiales, las solicitudes se presentarán en el centro escolar en que se encuentre matriculado el alumno o en el que se hubiese presentado la solicitud en el proceso de admisión si aún no está matriculado en ninguno. La prelación de solicitudes se establecerá atendiendo a la renta familiar, de menor a mayor nivel de renta. En caso de misma renta, se aplicarán criterios de desempate en función de las circunstancias socio familiares: familias numerosas, monoparentales, víctimas de terrorismo, víctimas de violencia de género, perceptor de Ingreso Mínimo Vital, ayuda de emergencia social o cualquier prestación sustitutiva de las anteriores.

En este curso 2023/2024, más de 23.000 alumnos se han beneficiado de la convocatoria. De ellos, 10.823 han obtenido una beca de comedor y 12.242 han recibido una ayuda para la adquisición de material curricular.