La familias de Caneto: "Estamos sorprendidos, pero esperamos que sea el principio del fin"

Con sorpresa y con satisfacción, casi a partes iguales, han recibido las familias de Caneto la proposición de la consejería de Educación del Gobierno de Aragón de dejar a un lado la vía judicial e intentar alcanzar un acuerdo consensuado para cerrar la polémica protagonizada por Caneto durante el curso escolar que está a punto de terminar. "Desde luego es un paso adelante. Es lo que veníamos reclamando desde el principio, el diálogo", afirma Eduard Jubert, el presidente del AMYPA Aldea de Caneto.

El representante de los padres explica que ha sido la DGA la que ha dado el primer paso para suspender el proceso judicial. "Ha sido todo muy rápido, ayer llamaron a nuestra abogada y plantearon esta posibilidad. Ha sido una orden de Presidencia", afirma Jubert. "La verdad es que estamos sorprendidos, pero esperamos que sea el principio del fin", subraya.

Para que así sea, y siendo que la "única posibilidad" que los niños sigan escolarizados en Caneto, ahora deberán encontrar la fórmula en las mesas de negociación, "para las que todavía no hay fecha", para ver si se pueden adecuar las instalaciones ya existentes, las famosas cabañas de madera, o si, por el contrario, se deben instalar otro tipo de aulas prefabricadas. Si no se llegara finalmente a un acuerdo, Jubert recuerda que el proceso judicial "está suspendido momentáneamente, pero no cerrado", aunque recalca que el deseo de las familias es el de encontrar una solución "pacífica" para que el colegio de Caneto quede regularizado.

Lo ideal, en palabras del representante de los padres, sería tratar de llegar acelerar esas negociaciones y así aprovechar el verano para acometer las actuaciones necesarias para comenzar el curso en septiembre con las máximas garantías. Preguntado por este diario acerca del porqué ha tomado esta decisión ahora la consejería, Eduard Jubert cree que desde el Gobierno se han dado cuenta de que por la vía judicial "tenían las de perder".

Por último, Jubert quiere recordar que el de Caneto es un "proyecto vivo" que "sigue atrayendo" a mucha gente. Prueba de ello es que el próximo curso contará con 23 niños, dos más que en el actual.