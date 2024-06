Fernández Heredia afirma en Zaragoza que el coche eléctrico no es “la solución universal” a la movilidad

La movilidad sostenible y una amplia amalgama de temas relacionados con este asunto han sido las cuestiones que se han abordado este jueves en el foro Forbes Summit que ha acogido el espacio Mobility City de Zaragoza. En este encuentro, uno de sus invitados estrella ha sido el secretario general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes, Álvaro Fernández Heredia, quien ha participado por partida doble y que ha dejado no pocas afirmaciones relevantes. Una de ellas, su posición acerca del papel del coche eléctrico, un elemento que, bajo su punto de vista no es “la solución universal”.

Estas palabras las ha pronunciado en su primera intervención, en la conversación que ha mantenido con la politóloga Cristina Monge, bajo el título España en movimiento: innovaciones y desafíos de la ley de movilidad sostenible. En ella, ha abogado, en primer lugar, por “garantizar que haya un transporte público adaptado a todo el mundo”. “Las personas de movilidad reducida, los niños, las personas mayores, aunque tengan un coche eléctrico barato, no lo pueden utilizar, y hablamos de cerca del 40% de la población”, ha profundizado.

También se ha refirerido a las zonas rurales, donde ha defendido avanzar hacia un sistema de taxis “que pueden estar financiados igual que el transporte público”. Algo que, para que sea sostenible, ha considerado necesario “un apoyo de colaboración público-privado”. “Tenemos que encontrar primero una solución universal, y la solución universal no es el coche eléctrico”, ha enfatizado.

Álvaro Fernández Heredia conversa con Cristina Monge en el Foro Summit. / Miguel Ángel Gracia

Sobre estos vehículos, ha señalado que deben emprender una transición “tanto el sector empresarial como el Gobierno de España”, con el fin de permitir “que el precio del coche baje”. “Estamos apostando por que tiene que haber coches pequeños que tengan un precio más asequible y nuestra industria, que es una industria muy potente, va a dar esa respuesta”, ha añadido.

“Y luego, quizás, sí que nos tengamos que fijar en esas personas de rentas bajas, cuya mejor alternativa o por sus circunstancias personales, tiene que ser un coche, y que preferimos que sea eléctrico”, ha continuado. En ese sentido, ha afirmado que “habrá que encontrar ayudas”. “Pero a veces creo que es mejor dirigir las ayudas bien enfocadas a personas de renta baja”, ha matizado, en lugar de enfocarse en otras “generalistas”.

Continuando con esta línea, Fernández Heredia ha recalcado que “la movilidad justa, en primer lugar, tendría que ser que nadie necesite comprarse un coche”. Además, ha observado que existen “grandes olvidados y grandes invisibilizados” en este ámbito, como por ejemplo, “los peatones”. Al respecto, se ha detenido en el concepto de la pirámide de la movilidad, que sitúa al peatón en la cúspide, “luego habla del transporte público y la movilidad activa y luego pasamos, en último término, al coche”.

El secretario general, no obstante, ha apostillado que esto “no es una forma de criminalizar ningún modo de transporte”. “Lo que estamos hablando, más bien, es de que hay que tener un equilibrio entre todos los modos y no privilegiar a uno. La mitad de las personas o no tienen carnet, o no tienen coche, o no tienen ninguno de los dos”, ha destacado.

“Un ejemplo”

Fernández Heredia también se ha referido al mapa concesional del transporte de viajeros que diseña el Gobierno de la Comunidad, al que ha definido como “un ejemplo”, pues “está orientado, precisamente, a que todo el mundo tenga una alternativa que no dependa del coche”.

En su intervención también ha tenido tiempo para referirse a la ley de Movilidad Sostenible, un texto que deberá estar aprobado “a final de este año” y que actualmente se encuentra en el periodo de enmiendas en el Congreso de los Diputados.

El secretario general ha recalcado que ha de ser una ley “que constituya un pacto social”, pues se trata de una norma “que solo puede salir adelante con un amplio espectro político a ambos lados del arco parlamentario”. “La movilidad no es de derechas, no es de izquierdas, no es de ideologías, es un pacto en el que tenemos que estar todos”, ha abundado.

Otro asunto abordado por el secretario general ha sido el despliegue de los puntos de recarga en el país, un aspecto en el que existe “una deuda” y que se debe “acelerar”. “La iniciativa privada va a tomar una importancia liderando ese despliegue en cuanto las barreras administrativas se faciliten”, ha avanzado.