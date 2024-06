Algunas de las playas más bonitas de la Costa Brava se encuentran en este lugar: las mejores vacaciones para este verano

Si estás buscando una playa cerca de Aragón para disfrutar del verano fuera de los destinos costeros habituales de los aragoneses, Lloret de Mar te brinda un entorno único para pasar tus vacaciones. Situada en la Costa Brava, a una hora de Barcelona, esta localidad del litoral catalán atrae cada vez más a los viajeros de la comunidad por sus playas y calas a orillas del Mediterráneo rodeadas de pueblos con encanto y espacios naturales que parecen sacados de un anuncio o película.

No es por nada que Lloret de Mar haya sido escenario de grabaciones de series españolas como ‘El Inocente’, ‘La Mano de Hierro’ o ‘Bienvenidos al Edén’, y de superproducciones internacionales como ‘Uncharted’, ‘House of the Dragon’ o ‘Mrs. Davis’.

Además, pasar el verano en Lloret de Mar no solo significa tumbarse al sol, sino también hacer ejercicio o liberar estrés realizando actividades que se salen de la rutina habitual. Los planes de ocio para los amantes de la cultura, para los más activos y para aquellos que buscan relajarse en medio de la naturaleza, son infinitos.

¿Qué hacer en Lloret Mar?

Vivir experiencias es algo que cada vez pesa más a la hora de viajar y elegir destino de vacaciones. En ese sentido, Lloret de Mar aúna un sinfín de propuestas de todos los estilos y edades, para que puedas escoger las que más te gusten.

Las playas y calas de Lloret de Mar

Las playas y calas son sin duda uno de sus principales atractivos de la Costa Brava, y Lloret de Mar alberga algunas de las más bonitas. La localidad cuenta con cinco playas reconocidas con el distintivo de bandera azul por su calidad.

Estas combinan playas extensas con servicios completos, como la playa de Lloret y la playa de Fenals, donde se puede practicar cayac, padel-surf o parasailing, con calas vírgenes como Cala Boadella, considerada una de las más bellas de Europa, o la playa de Santa Cristina y Cala Treumal en el excepcional paraje de Santa Cristina.

Al final del paseo marítimo, a los pies del Castillo de Lloret, se encuentra Sa Caleta, una pequeña cala con barcos de pescadores. Por último, Cala Canyelles es la playa más popular y alejada del centro urbano, y la única del municipio que cuenta con puerto náutico.

La playa de Fenals es una de las más grandes de Lloret de Mar. / AJUNTAMENT LLORET DE MAR

Un paseo por los acantilados

Si te gusta caminar y la fotografía no puedes perderte la experiencia de bordear la Costa Brava a pie gracias al Camino de Ronda. Esta ruta senderista que une las localidades de Blanes y Tossa a través de Lloret, ofrece un paseo ideal por los acantilados de la zona pasando por pasarelas, miradores con vistas al mar y rincones únicos llenos de vegetación mediterránea.

Actividades para toda la familia

Lloret también es un lugar perfecto para pasar unos días en familia, con propuestas como el parque acuático Water World, uno de los más grandes de Europa, con numerosos toboganes, piscinas de olas, una laguna para los más pequeños, y zonas de sombra. Además, el municipio organiza actividades familiares para descubrir el entorno natural, como excursiones de snorkel, yincanas o talleres de biología marina.

Actividad de puddle surf en una de las playas de Lloret de Mar. / AJUNTAMENT LLORET DE MAR

Los amantes del turismo de aventura tienen también un espacio reservado en Lloret gracias a las actividades al aire libre incluidas en el proyecto Lloret Adventure. Buceo, kayaking, coastering o speedboat son algunas de las opciones para divertirse y soltar adrenalina.

¿Qué ver en Lloret de Mar?

A parte de sus playas y de todas estas actividades, el municipio de la Costa Brava cuenta con numerosos atractivos y lugares bonitos para visitar:

Patrimonio de todas las épocas

Desde la época íbera, con el yacimiento del Turó Rodó o el de Puig de Castellet, hasta la Edad Media, con edificios como la masía de Can Saragossa, las ermitas de Sant Quirze y de las Alegries o el Castell de Sant Joan, situado entre las playas de Lloret de Mar y Fenals, Lloret de Mar posee un inmenso patrimonio cultural.

En el centro histórico del pueblo se encuentran importantes monumentos, como la casa modernista de Can Font o la iglesia de Sant Romà, con cúpulas modernistas de colores vibrantes. Tampoco hay que perderse el Cementerio Modernista, uno de los mejores ejemplos de arte fúnebre del siglo XIX en Catalunya.

Cúpula de la Iglesia de San Romà, en la localidad gerundense. / AJUNTAMENT LLORET DE MAR

Jardines de Santa Clotilde

Los Jardines de Santa Clotilde, a medio camino entre la Playa de Fenals y Cala Boadella, es otra de las joyas de la corona del patrimonio lloretense. Los jardines, que forman parte de la Ruta cultural europea de Jardines Históricos, fueron creados por Rubió i Tudurí y cuentan con una arquitectura laberíntica llena de esculturas. Un lugar ideal para relajarse, rodeados de naturaleza y con las mejores vistas de la Costa Brava hacia Cala Boadella.

Museo del Mar

Situado en Can Garriga, una casa indiana del siglo XIX frente al mar en el paseo de Jacint Verdaguer, otro sitio muy recomendable para visitar es el Museu del Mar, el mejor lugar para entender la conexión de Lloret de Mar con el mar. Este espacio ofrece un recorrido fascinante por la historia de Lloret de Mar, desde su gente que construía barcos en la playa hasta sus largos viajes a las Américas.

Los Jardines de Santa Clotilde son un lugar ideal para desconectar. / AJUNTAMENT LLORET DE MAR

Lloret Outdoor Summer Festival

La música, la danza, el circo y otras artes escénicas son las principales atracciones durante las tardes y noches de verano en Lloret de Mar. El Lloret Summer Festival ofrece una variedad de espectáculos gratuitos y al aire libre, para disfrutar de la cultura durante las veladas estivales.

¿Dónde dormir y dónde comer en Lloret de Mar?

Si buscas un lugar para dormir, en Lloret de Mar se pueden encontrar varios tipos de alojamiento, incluyendo campings, pensiones, apartamentos y hoteles. Algunos de estos últimos tienen sus propios parques acuáticos (instalaciones splash) y son ideales para viajar con niños, mientras que existe también una amplia gama de hoteles ‘solo para adultos’.

Además, la localidad cuenta con una variada oferta gastronómica y de lugares para comer. Desde restaurantes de cocina mediterránea, en los que disfrutar de platos típicos elaborados con productos de proximidad, a opciones más innovadoras y de cocina saludable, como el proyecto Little Foodies, que se dedica a la restauración infantil buena, saludable y sostenible.